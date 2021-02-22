https://ria.ru/20210222/kalashnikov-1598534956.html

В концерне "Калашников" рассказали о госиспытаниях боеприпасов KYB

В концерне "Калашников" рассказали о госиспытаниях боеприпасов KYB

Государственные испытания российских барражирующих боеприпасов KYB планируется завершить в этом году, ведутся работы над экспортным вариантом дронов, сообщили... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T09:56

2021-02-22T09:56

2021-02-22T09:56

новое оружие россии

ближний восток

безопасность

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АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости. Государственные испытания российских барражирующих боеприпасов KYB планируется завершить в этом году, ведутся работы над экспортным вариантом дронов, сообщили журналистам в пресс-службе концерна "Калашников" в ходе оружейной выставки IDEX-2021.Барражирующий боеприпас KYB, также известный как дрон-камикадзе, был впервые показан на выставке IDEX в 2019 году. Как отметили в пресс-службе, за прошедшие два года были завершены предварительные испытания беспилотника, аппарату присвоена литера "O" (разрешает изготовление опытной партии изделий)."В этом году планируется завершить государственные испытания", - сообщили в "Калашникове".В концерне также сообщили, что "параллельно идет работа над экспортным вариантом KYB-Э, которую также планируется завершить в этом году". "Интерес к изделию со стороны стран Ближнего Востока есть, но до появления экспортной версии KYB говорить о переговорах преждевременно", - добавили в пресс-службе компании.Максимальная скорость KYB составляет 130 километров в час, продолжительность полета — 30 минут, масса боевой части — до 3 килограмм. Габариты боеприпаса составляют 121 сантиметр на 95 сантиметров, ширина корпуса — 16,5 сантиметра.

https://ria.ru/20210221/belorussiya-1598454517.html

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ближний восток, безопасность