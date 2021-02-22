https://ria.ru/20210222/izzhoga-1598208593.html

Ученые рассказали о смертельной опасности изжоги

Ученые рассказали о смертельной опасности изжоги

Результаты крупного проспективного исследования, проведенного в США, показали, что с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, одним из проявлений которой... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T08:00

2021-02-22T08:00

2021-02-22T13:00

наука

американское онкологическое общество

nih

рак

здоровье

сша

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Результаты крупного проспективного исследования, проведенного в США, показали, что с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, одним из проявлений которой является изжога, связан высокий риск развития рака гортани и пищевода. Статья опубликована в журнале Американского онкологического общества CANCER.Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) — желудочно-кишечное заболевание, которым страдает от 20 до 40 процентов взрослого населения развитых стран. Заболевание возникает, когда кислотный желудочный сок забрасывается в пищевод. Это явление, которое называется кислотный рефлюкс, или изжога, вызывает повреждения тканей пищевода и гортани, а при длительном воздействии может привести к развитию рака. К такому выводу пришли американские ученые под руководством доктора Кристиана Абнета (Christian Abnet) из Национального института рака, входящего в систему Национальных институтов здравоохранения США (NIH).В 1995-1996 годах NIH совместно с Американской ассоциацией пенсионеров AARP проводили исследование Diet and Health Study, в котором участвовали 3,5 миллиона человек в возрасте от 50 до 71 года, проживающие в различных штатах и городах США. Задачей исследования было выяснение связи между питанием и здоровьем.Через 16 лет после его окончания ученые собрали и проанализировали данные по 490 605 участникам Diet and Health Study, сравнив их анкеты, заполненные в начале исследования, с заявками на медицинское обслуживание, которые за это время они оформляли через национальную программу медицинского страхования Medicare.Выяснилось, что 107 258 человек, или 24 процента участников, изначально имели в анамнезе ГЭРБ. В течение последующих 16 лет у 931 из них развилась аденокарцинома пищевода, у 301 — плоскоклеточная карцинома пищевода, а у 876 — плоскоклеточная карцинома гортани. Выяснив, что примерно 17 процентов этих случаев связаны с ГЭРБ, авторы подсчитали, что у людей с ГЭРБ риск развития каждого из этих типов рака примерно в два раза выше, чем у тех, кто не страдает кислотным рефлюксом. При этом они нормировали риск по группам, выделенным в зависимости от пола, отношению к курению и потреблению алкоголя.Авторы отмечают, что их результаты носят предварительный характер, а само исследование направлено на то, чтобы привлечь внимание к такому опасному симптому возможного развития рака, как кислотный рефлюкс."Одного этого исследования недостаточно, чтобы установить ГЭРБ как фактор риска рака и других заболеваний. Необходимы дальнейшие действия, чтобы оценить, изменит ли ситуацию лечение, направленное на симптомы ГЭРБ", — приводятся в пресс-релизе издательства слова руководителя исследования доктора Кристиана Абнета.

https://ria.ru/20210204/rak-1596032755.html

https://ria.ru/20210127/rak-1594677470.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

американское онкологическое общество, nih, рак, здоровье, сша