https://ria.ru/20210222/iznasilovanie-1598548014.html

В Испании расследуют групповое изнасилование на вечеринке со звездами

В Испании расследуют групповое изнасилование на вечеринке со звездами

Полиция в провинции Мадрид расследует заявление о групповом изнасиловании, произошедшем на нелегальной вечеринке, на которой присутствовали участники... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T12:15

2021-02-22T12:15

2021-02-22T12:15

мадрид (город)

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Полиция в провинции Мадрид расследует заявление о групповом изнасиловании, произошедшем на нелегальной вечеринке, на которой присутствовали участники популярного реалити-шоу La isla de las tentaciones ("Остров искушений"), сообщает издание 20minutos со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Вечеринка, грубо нарушавшая ограничения против распространения COVID-19, произошла около недели назад в муниципалитете Кольменарехо столичного региона. По словам следователей, в арендованном здесь доме собралось около 50 молодых людей, в том числе "ребята из La isla de las tentaciones".Согласно заявлению пострадавшей, ей предложили напиток, выпив который она начала терять сознание. Она помнит, что в этом состоянии ее принуждали к насильственной сексуальной связи с пятью или шестью мужчинами.Таким образом, предполагаемое изнасилование произошло еще до того, как правоохранители разогнали вечеринку после сигнала от арендодателя. "Это была какая-то оргия. Это было как Содом и Гоморра. Все были без масок и делали что хотели", - сообщил источник в полиции.

https://ria.ru/20210220/rabstvo-1598351080.html

мадрид (город)

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мадрид (город), в мире