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В Испании расследуют групповое изнасилование на вечеринке со звездами
В Испании расследуют групповое изнасилование на вечеринке со звездами
Полиция в провинции Мадрид расследует заявление о групповом изнасиловании, произошедшем на нелегальной вечеринке, на которой присутствовали участники... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T12:15
2021-02-22T12:15
мадрид (город)
в мире
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Полиция в провинции Мадрид расследует заявление о групповом изнасиловании, произошедшем на нелегальной вечеринке, на которой присутствовали участники популярного реалити-шоу La isla de las tentaciones ("Остров искушений"), сообщает издание 20minutos со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Вечеринка, грубо нарушавшая ограничения против распространения COVID-19, произошла около недели назад в муниципалитете Кольменарехо столичного региона. По словам следователей, в арендованном здесь доме собралось около 50 молодых людей, в том числе "ребята из La isla de las tentaciones".Согласно заявлению пострадавшей, ей предложили напиток, выпив который она начала терять сознание. Она помнит, что в этом состоянии ее принуждали к насильственной сексуальной связи с пятью или шестью мужчинами.Таким образом, предполагаемое изнасилование произошло еще до того, как правоохранители разогнали вечеринку после сигнала от арендодателя. "Это была какая-то оргия. Это было как Содом и Гоморра. Все были без масок и делали что хотели", - сообщил источник в полиции.
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мадрид (город), в мире

В Испании расследуют групповое изнасилование на вечеринке со звездами

12:15 22.02.2021
 
© Fotolia / samantha vialАвтомобиль испанской полиции
Автомобиль испанской полиции - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Fotolia / samantha vial
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Полиция в провинции Мадрид расследует заявление о групповом изнасиловании, произошедшем на нелегальной вечеринке, на которой присутствовали участники популярного реалити-шоу La isla de las tentaciones ("Остров искушений"), сообщает издание 20minutos со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Вечеринка, грубо нарушавшая ограничения против распространения COVID-19, произошла около недели назад в муниципалитете Кольменарехо столичного региона. По словам следователей, в арендованном здесь доме собралось около 50 молодых людей, в том числе "ребята из La isla de las tentaciones".
Согласно заявлению пострадавшей, ей предложили напиток, выпив который она начала терять сознание. Она помнит, что в этом состоянии ее принуждали к насильственной сексуальной связи с пятью или шестью мужчинами.
Таким образом, предполагаемое изнасилование произошло еще до того, как правоохранители разогнали вечеринку после сигнала от арендодателя. "Это была какая-то оргия. Это было как Содом и Гоморра. Все были без масок и делали что хотели", - сообщил источник в полиции.
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