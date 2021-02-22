https://ria.ru/20210222/iznasilovanie-1598548014.html
В Испании расследуют групповое изнасилование на вечеринке со звездами
В Испании расследуют групповое изнасилование на вечеринке со звездами
Полиция в провинции Мадрид расследует заявление о групповом изнасиловании, произошедшем на нелегальной вечеринке, на которой присутствовали участники... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T12:15
2021-02-22T12:15
2021-02-22T12:15
мадрид (город)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/144349/03/1443490376_0:154:3008:1846_1920x0_80_0_0_b6de48eb902e2a6e3e24dcb753750128.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Полиция в провинции Мадрид расследует заявление о групповом изнасиловании, произошедшем на нелегальной вечеринке, на которой присутствовали участники популярного реалити-шоу La isla de las tentaciones ("Остров искушений"), сообщает издание 20minutos со ссылкой на источники в правоохранительных органах.Вечеринка, грубо нарушавшая ограничения против распространения COVID-19, произошла около недели назад в муниципалитете Кольменарехо столичного региона. По словам следователей, в арендованном здесь доме собралось около 50 молодых людей, в том числе "ребята из La isla de las tentaciones".Согласно заявлению пострадавшей, ей предложили напиток, выпив который она начала терять сознание. Она помнит, что в этом состоянии ее принуждали к насильственной сексуальной связи с пятью или шестью мужчинами.Таким образом, предполагаемое изнасилование произошло еще до того, как правоохранители разогнали вечеринку после сигнала от арендодателя. "Это была какая-то оргия. Это было как Содом и Гоморра. Все были без масок и делали что хотели", - сообщил источник в полиции.
https://ria.ru/20210220/rabstvo-1598351080.html
мадрид (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/144349/03/1443490376_171:0:2838:2000_1920x0_80_0_0_bb884ac620f9217560df7a18b887e945.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мадрид (город), в мире
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Полиция в провинции Мадрид
расследует заявление о групповом изнасиловании, произошедшем на нелегальной вечеринке, на которой присутствовали участники популярного реалити-шоу La isla de las tentaciones ("Остров искушений"), сообщает издание 20minutos со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Вечеринка, грубо нарушавшая ограничения против распространения COVID-19, произошла около недели назад в муниципалитете Кольменарехо столичного региона. По словам следователей, в арендованном здесь доме собралось около 50 молодых людей, в том числе "ребята из La isla de las tentaciones".
Согласно заявлению пострадавшей, ей предложили напиток, выпив который она начала терять сознание. Она помнит, что в этом состоянии ее принуждали к насильственной сексуальной связи с пятью или шестью мужчинами.
Таким образом, предполагаемое изнасилование произошло еще до того, как правоохранители разогнали вечеринку после сигнала от арендодателя. "Это была какая-то оргия. Это было как Содом и Гоморра. Все были без масок и делали что хотели", - сообщил источник в полиции.