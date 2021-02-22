https://ria.ru/20210222/iran-1598616192.html
США не намерены "обрушивать свой гнев" на Иран из-за ситуации в Ираке
США не намерены "обрушивать свой гнев" на Иран из-за ситуации в Ираке
Госдепартамент США заявил в понедельник, что не намерен устраивать эскалацию с Ираном из-за ситуации в Ираке. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T23:04
2021-02-22T23:04
2021-02-22T23:27
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Госдепартамент США заявил в понедельник, что не намерен устраивать эскалацию с Ираном из-за ситуации в Ираке.Ранее имели место ракетные обстрелы сил американской коалиции, США воздержались от того, чтобы напрямую обвинить в этом Иран, как это делала предыдущая администрация Дональда Трампа."Мы не будем обрушивать свой гнев и рисковать эскалацией, которая играет на руку Ирану и лишь способствует их усилиям по дестабилизации Ирака", - сказал представитель госдепа Нед Прайс на брифинге.Он подтвердил, что США пока не готовы винить кого-либо конкретно в атаке на коалицию близ Эрбиля в Иракском Курдистане."Что касается атаки в Эрбиле, я добавлю лишь, что мы по-прежнему определяем, кому конкретно ее приписать, но мы раньше заявляли, что привлечем Иран к ответственности за действия его подручных, результатом которых являются нападения на американцев", - заявил Прайс.Три ракеты упали в понедельник в районе международного аэропорта города Эрбиль в Иракском Курдистане. Сообщалось, что в ходе обстрела один человек погиб, еще шестеро, в том числе военнослужащий США, получили ранения.
https://radiosputnik.ria.ru/20210219/iran-1598194889.html
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нед прайс, дональд трамп, ирак, иран, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости.
Госдепартамент США
заявил в понедельник, что не намерен устраивать эскалацию с Ираном
из-за ситуации в Ираке
.
Ранее имели место ракетные обстрелы сил американской коалиции, США воздержались от того, чтобы напрямую обвинить в этом Иран, как это делала предыдущая администрация Дональда Трампа
.
"Мы не будем обрушивать свой гнев и рисковать эскалацией, которая играет на руку Ирану и лишь способствует их усилиям по дестабилизации Ирака", - сказал представитель госдепа Нед Прайс
на брифинге.
Он подтвердил, что США пока не готовы винить кого-либо конкретно в атаке на коалицию близ Эрбиля в Иракском Курдистане.
"Что касается атаки в Эрбиле, я добавлю лишь, что мы по-прежнему определяем, кому конкретно ее приписать, но мы раньше заявляли, что привлечем Иран к ответственности за действия его подручных, результатом которых являются нападения на американцев", - заявил Прайс.
Три ракеты упали в понедельник в районе международного аэропорта города Эрбиль в Иракском Курдистане. Сообщалось, что в ходе обстрела один человек погиб, еще шестеро, в том числе военнослужащий США, получили ранения.