https://ria.ru/20210222/iran-1598616192.html

США не намерены "обрушивать свой гнев" на Иран из-за ситуации в Ираке

США не намерены "обрушивать свой гнев" на Иран из-за ситуации в Ираке

Госдепартамент США заявил в понедельник, что не намерен устраивать эскалацию с Ираном из-за ситуации в Ираке. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T23:04

2021-02-22T23:04

2021-02-22T23:27

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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. Госдепартамент США заявил в понедельник, что не намерен устраивать эскалацию с Ираном из-за ситуации в Ираке.Ранее имели место ракетные обстрелы сил американской коалиции, США воздержались от того, чтобы напрямую обвинить в этом Иран, как это делала предыдущая администрация Дональда Трампа."Мы не будем обрушивать свой гнев и рисковать эскалацией, которая играет на руку Ирану и лишь способствует их усилиям по дестабилизации Ирака", - сказал представитель госдепа Нед Прайс на брифинге.Он подтвердил, что США пока не готовы винить кого-либо конкретно в атаке на коалицию близ Эрбиля в Иракском Курдистане."Что касается атаки в Эрбиле, я добавлю лишь, что мы по-прежнему определяем, кому конкретно ее приписать, но мы раньше заявляли, что привлечем Иран к ответственности за действия его подручных, результатом которых являются нападения на американцев", - заявил Прайс.Три ракеты упали в понедельник в районе международного аэропорта города Эрбиль в Иракском Курдистане. Сообщалось, что в ходе обстрела один человек погиб, еще шестеро, в том числе военнослужащий США, получили ранения.

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/iran-1598194889.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210218/irak-1598084960.html

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нед прайс, дональд трамп, ирак, иран, сша, в мире