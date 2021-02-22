https://ria.ru/20210222/gradova-1598593762.html

Названа причина смерти актрисы Екатерины Градовой

Названа причина смерти актрисы Екатерины Градовой

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, исполнившая роль радистки Кэт, скончалась от инсульта. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на источник, близкий к... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T18:01

2021-02-22T18:01

2021-02-22T20:25

культура

екатерина градова

мария миронова

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова, исполнившая роль радистки Кэт, скончалась от инсульта. Об этом сообщает "МК" со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы. Как рассказал собеседник газеты, накануне артистка чувствовала себя нормально, несмотря на имевшиеся хронические заболевания, включая диабет. Дочь Градовой актриса Мария Миронова не ожидала, что у матери могут возникнуть проблемы со здоровьем, и улетела на отдых на несколько дней. Сегодня утром ей сообщили, что Градовой стало резко плохо. Прибывшие на вызов врачи заключили, что у артистки случился инсульт. Ее доставили в больницу, положили на срочную операцию, но сердце не выдержало. Мария Миронова прервала отпуск и завтра вернется в Москву. Екатерина Градова родилась в 1946 году в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, в начале карьеры играла в Театре имени Маяковского.Всемирную известность артистка получила после исполнения роли радистки Кэт в культовом сериале "Семнадцать мгновений весны". Также Градова снялась в "Маленьких комедиях большого дома", "Пеппи Длинныйчулок", "Место встречи изменить нельзя", работала в Театре сатиры. С 1971-го по 1976 год состояла в браке с актером Андреем Мироновым.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина градова, мария миронова