https://ria.ru/20210222/gradova-1598576420.html
Градова запомнилась неповторимыми ролями, заявила сенатор Кусайко
Градова запомнилась неповторимыми ролями, заявила сенатор Кусайко
Екатерина Градова запомнится зрителям своими неповторимыми ролями, обаятельная женщина, талантливая актриса, сказала РИА Новости в понедельник сенатор Татьяна... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T16:22
2021-02-22T16:22
2021-02-22T16:22
культура
татьяна кусайко
екатерина градова
мария миронова
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Екатерина Градова запомнится зрителям своими неповторимыми ролями, обаятельная женщина, талантливая актриса, сказала РИА Новости в понедельник сенатор Татьяна Кусайко.Ранее сообщалось, что актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт из "Семнадцати мгновений весны", скончалась на 75-м году жизни."Екатерина Георгиевна - обаятельная женщина, талантливая актриса со своим индивидуальным почерком и природной самобытной игрой в кино и театре, она сыграла немного ролей, но какие яркие и запоминающиеся они были. Роли навсегда", - отметила парламентарий.По ее словам, Градова навсегда останется в памяти радисткой Кэт и мадам Волокушиной, "невероятная красавица с бархатным голосом, глубоко трогающая за душу своей игрой"."Спасибо Екатерине Георгиевне за талант и за такую же красивую и талантливую дочь Марию Миронову, продолжающую славные актерские традиции", - сказала Кусайко.
https://ria.ru/20210222/gradova-1598573933.html
https://ria.ru/20210222/gradova-1598574806.html
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РИА Новости
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татьяна кусайко, екатерина градова, мария миронова, общество