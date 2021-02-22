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https://ria.ru/20210222/gradova-1598576420.html
Градова запомнилась неповторимыми ролями, заявила сенатор Кусайко
Градова запомнилась неповторимыми ролями, заявила сенатор Кусайко
Екатерина Градова запомнится зрителям своими неповторимыми ролями, обаятельная женщина, талантливая актриса, сказала РИА Новости в понедельник сенатор Татьяна... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T16:22
2021-02-22T16:22
культура
татьяна кусайко
екатерина градова
мария миронова
общество
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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1598576420.jpg?1614000161
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Екатерина Градова запомнится зрителям своими неповторимыми ролями, обаятельная женщина, талантливая актриса, сказала РИА Новости в понедельник сенатор Татьяна Кусайко.Ранее сообщалось, что актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт из "Семнадцати мгновений весны", скончалась на 75-м году жизни."Екатерина Георгиевна - обаятельная женщина, талантливая актриса со своим индивидуальным почерком и природной самобытной игрой в кино и театре, она сыграла немного ролей, но какие яркие и запоминающиеся они были. Роли навсегда", - отметила парламентарий.По ее словам, Градова навсегда останется в памяти радисткой Кэт и мадам Волокушиной, "невероятная красавица с бархатным голосом, глубоко трогающая за душу своей игрой"."Спасибо Екатерине Георгиевне за талант и за такую же красивую и талантливую дочь Марию Миронову, продолжающую славные актерские традиции", - сказала Кусайко.
https://ria.ru/20210222/gradova-1598573933.html
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
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татьяна кусайко, екатерина градова, мария миронова, общество

Градова запомнилась неповторимыми ролями, заявила сенатор Кусайко

16:22 22.02.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Екатерина Градова запомнится зрителям своими неповторимыми ролями, обаятельная женщина, талантливая актриса, сказала РИА Новости в понедельник сенатор Татьяна Кусайко.
Ранее сообщалось, что актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт из "Семнадцати мгновений весны", скончалась на 75-м году жизни.
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"Екатерина Георгиевна - обаятельная женщина, талантливая актриса со своим индивидуальным почерком и природной самобытной игрой в кино и театре, она сыграла немного ролей, но какие яркие и запоминающиеся они были. Роли навсегда", - отметила парламентарий.
По ее словам, Градова навсегда останется в памяти радисткой Кэт и мадам Волокушиной, "невероятная красавица с бархатным голосом, глубоко трогающая за душу своей игрой".
"Спасибо Екатерине Георгиевне за талант и за такую же красивую и талантливую дочь Марию Миронову, продолжающую славные актерские традиции", - сказала Кусайко.
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КультураТатьяна КусайкоЕкатерина ГрадоваМария МироноваОбщество
 
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