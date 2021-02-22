https://ria.ru/20210222/gradova-1598574806.html

Биография Екатерины Градовой

Биография Екатерины Градовой

Актриса театра и кино Екатерина Георгиевна Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T16:07

2021-02-22T16:07

2021-02-22T16:07

екатерина градова

справки

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Актриса театра и кино Екатерина Георгиевна Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве.Ее отец был профессором, доктором наук, членом-корреспондентом Академии архитектуры. Всю Великую Отечественную войну (1941-1945) он прошел гвардии майором, руководил полком саперов. Мама была актрисой Центрального театра транспорта (с 1959 года - Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя, ныне – Гоголь-центр).С четырех лет Екатерина изучала немецкий язык, с семи лет – английский язык, обучалась игре на фортепиано и брала уроки рисункаУчилась в Московском институте иностранных языков.В 1969 году окончила Школу-студию МХАТ.В 1969-1971 годах Екатерина Градова была актрисой Московского академического драматического театра имени Владимира Маяковского. Первое зрительское признание пришло к актрисе в 1969 году, когда она сыграла главную роль Александры Негиной в спектакле "Таланты и поклонники". Постановку осуществила ученица Станиславского Мария Кнебель, в спектакле были заняты такие большие мастера, как Максим Штраух, Евгений Леонов, Александр Лазарев, Наталья Вилькина, Светлана Немоляева. В 1971 году постановка была экранизирована, и Градова сыграла в этом фильме.В 1971-1987 годах работала в Московском академическом Театре сатиры.С 1967 года снималась в кино, в фильме "Осенние свадьбы" (1967) и фильмах-спектаклях "Черные блюзы" (1968), "Женский монастырь" (1971), "Собака Баскервилей" (1971).Известность в кинематографе и всенародную любовь зрителей актрисе принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны"(1973). За эту киноработу Екатерина Градова была награждена орденом Дружбы Народов.Актриса также снималась в кинокартине "Рождение" (1976) и фильмах-спектаклях "Маленькие комедии большого дома" (1974), "Чао!" (1977), "Таблетку под язык" (1978).В 1979 году снялась в фильме "Место встречи изменить нельзя", сыграв небольшую, но заметную роль Светланы Волокушиной.В 1987 году сыграла роль в фильме-спектакле "Гнездо глухаря".Екатерина Градова также озвучивала роли в иностранных фильмах "Человек, который смеется" (L Homme qui rit, 1971) и "Фантастическая тетушка" (Fantasztikus nagyneni, 1986).Принимала участие в съемках документальных фильмов "В гости к Вячеславу Тихонову" (2008) и "Тайны кино" (2017).Уйдя из театра, прошла обучение на курсе Свято-Тихоновского Богословского института. Была преподавателем в гимназии и в школе, создала предмет "Живое слово".Проводила занятия в киноклубе при Всероссийском детском православном движении.22 февраля 2021 года стало известно, что актриса скончалась.Заслуженная артистка РСФСР (1983).Екатерина Градова была дважды замужем. Первым мужем был известный советский актер Андрей Миронов (1941-1987). От этого брака у нее была дочь Мария Миронова – заслуженная артистка России (2006), актриса театра Ленком.Внук Градовой Андрей Удалов после окончания Театрального училища имени Бориса Щукина был принят в Первую студию Театра имени Вахтангова.Второй муж – бывший физик-ядерщик Игорь Тимофеев. После венчания пара взяла приемного сына Алексея Суховеркова.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

екатерина градова, справки