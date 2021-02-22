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Биография Екатерины Градовой
Биография Екатерины Градовой
Актриса театра и кино Екатерина Георгиевна Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T16:07
2021-02-22T16:07
екатерина градова
справки
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Актриса театра и кино Екатерина Георгиевна Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве.Ее отец был профессором, доктором наук, членом-корреспондентом Академии архитектуры. Всю Великую Отечественную войну (1941-1945) он прошел гвардии майором, руководил полком саперов. Мама была актрисой Центрального театра транспорта (с 1959 года - Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя, ныне – Гоголь-центр).С четырех лет Екатерина изучала немецкий язык, с семи лет – английский язык, обучалась игре на фортепиано и брала уроки рисункаУчилась в Московском институте иностранных языков.В 1969 году окончила Школу-студию МХАТ.В 1969-1971 годах Екатерина Градова была актрисой Московского академического драматического театра имени Владимира Маяковского. Первое зрительское признание пришло к актрисе в 1969 году, когда она сыграла главную роль Александры Негиной в спектакле "Таланты и поклонники". Постановку осуществила ученица Станиславского Мария Кнебель, в спектакле были заняты такие большие мастера, как Максим Штраух, Евгений Леонов, Александр Лазарев, Наталья Вилькина, Светлана Немоляева. В 1971 году постановка была экранизирована, и Градова сыграла в этом фильме.В 1971-1987 годах работала в Московском академическом Театре сатиры.С 1967 года снималась в кино, в фильме "Осенние свадьбы" (1967) и фильмах-спектаклях "Черные блюзы" (1968), "Женский монастырь" (1971), "Собака Баскервилей" (1971).Известность в кинематографе и всенародную любовь зрителей актрисе принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны"(1973). За эту киноработу Екатерина Градова была награждена орденом Дружбы Народов.Актриса также снималась в кинокартине "Рождение" (1976) и фильмах-спектаклях "Маленькие комедии большого дома" (1974), "Чао!" (1977), "Таблетку под язык" (1978).В 1979 году снялась в фильме "Место встречи изменить нельзя", сыграв небольшую, но заметную роль Светланы Волокушиной.В 1987 году сыграла роль в фильме-спектакле "Гнездо глухаря".Екатерина Градова также озвучивала роли в иностранных фильмах "Человек, который смеется" (L Homme qui rit, 1971) и "Фантастическая тетушка" (Fantasztikus nagyneni, 1986).Принимала участие в съемках документальных фильмов "В гости к Вячеславу Тихонову" (2008) и "Тайны кино" (2017).Уйдя из театра, прошла обучение на курсе Свято-Тихоновского Богословского института. Была преподавателем в гимназии и в школе, создала предмет "Живое слово".Проводила занятия в киноклубе при Всероссийском детском православном движении.22 февраля 2021 года стало известно, что актриса скончалась.Заслуженная артистка РСФСР (1983).Екатерина Градова была дважды замужем. Первым мужем был известный советский актер Андрей Миронов (1941-1987). От этого брака у нее была дочь Мария Миронова – заслуженная артистка России (2006), актриса театра Ленком.Внук Градовой Андрей Удалов после окончания Театрального училища имени Бориса Щукина был принят в Первую студию Театра имени Вахтангова.Второй муж – бывший физик-ядерщик Игорь Тимофеев. После венчания пара взяла приемного сына Алексея Суховеркова.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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96
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екатерина градова, справки

Биография Екатерины Градовой

16:07 22.02.2021
 
© РИА НовостиАктриса Екатерина Градова
Актриса Екатерина Градова - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости
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Актриса театра и кино Екатерина Георгиевна Градова родилась 6 октября 1946 года в Москве.
Ее отец был профессором, доктором наук, членом-корреспондентом Академии архитектуры. Всю Великую Отечественную войну (1941-1945) он прошел гвардии майором, руководил полком саперов. Мама была актрисой Центрального театра транспорта (с 1959 года - Московский драматический театр им. Н.В. Гоголя, ныне – Гоголь-центр).
С четырех лет Екатерина изучала немецкий язык, с семи лет – английский язык, обучалась игре на фортепиано и брала уроки рисунка
Училась в Московском институте иностранных языков.
В 1969 году окончила Школу-студию МХАТ.
В 1969-1971 годах Екатерина Градова была актрисой Московского академического драматического театра имени Владимира Маяковского. Первое зрительское признание пришло к актрисе в 1969 году, когда она сыграла главную роль Александры Негиной в спектакле "Таланты и поклонники". Постановку осуществила ученица Станиславского Мария Кнебель, в спектакле были заняты такие большие мастера, как Максим Штраух, Евгений Леонов, Александр Лазарев, Наталья Вилькина, Светлана Немоляева. В 1971 году постановка была экранизирована, и Градова сыграла в этом фильме.
В 1971-1987 годах работала в Московском академическом Театре сатиры.
С 1967 года снималась в кино, в фильме "Осенние свадьбы" (1967) и фильмах-спектаклях "Черные блюзы" (1968), "Женский монастырь" (1971), "Собака Баскервилей" (1971).
Известность в кинематографе и всенародную любовь зрителей актрисе принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны"(1973). За эту киноработу Екатерина Градова была награждена орденом Дружбы Народов.
Актриса также снималась в кинокартине "Рождение" (1976) и фильмах-спектаклях "Маленькие комедии большого дома" (1974), "Чао!" (1977), "Таблетку под язык" (1978).
В 1979 году снялась в фильме "Место встречи изменить нельзя", сыграв небольшую, но заметную роль Светланы Волокушиной.
В 1987 году сыграла роль в фильме-спектакле "Гнездо глухаря".
Екатерина Градова также озвучивала роли в иностранных фильмах "Человек, который смеется" (L Homme qui rit, 1971) и "Фантастическая тетушка" (Fantasztikus nagyneni, 1986).
Принимала участие в съемках документальных фильмов "В гости к Вячеславу Тихонову" (2008) и "Тайны кино" (2017).
Уйдя из театра, прошла обучение на курсе Свято-Тихоновского Богословского института. Была преподавателем в гимназии и в школе, создала предмет "Живое слово".
Проводила занятия в киноклубе при Всероссийском детском православном движении.
22 февраля 2021 года стало известно, что актриса скончалась.
Заслуженная артистка РСФСР (1983).
Екатерина Градова была дважды замужем. Первым мужем был известный советский актер Андрей Миронов (1941-1987). От этого брака у нее была дочь Мария Миронова – заслуженная артистка России (2006), актриса театра Ленком.
Внук Градовой Андрей Удалов после окончания Театрального училища имени Бориса Щукина был принят в Первую студию Театра имени Вахтангова.
Второй муж – бывший физик-ядерщик Игорь Тимофеев. После венчания пара взяла приемного сына Алексея Суховеркова.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
Екатерина ГрадоваСправки
 
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