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Умерла исполнительница роли радистки Кэт актриса Екатерина Градова
Умерла исполнительница роли радистки Кэт актриса Екатерина Градова
Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Мария Миронова. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T14:27
2021-02-22T14:27
2021-02-22T18:23
рсфср
андрей малахов
культура
екатерина градова
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Мария Миронова.Обстоятельства смерти пока не известны.Екатерина Градова — советская актриса театра и кино, родилась в 1946 году в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, в начале своей карьеры играла в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Однако всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны". Также актриса снялась в "Маленьких комедиях большого дома", "Пеппи Длинныйчулок" и "Место встречи изменить нельзя". С 1971 по 1976 год состояла в браке с актером Андреем Мироновым.
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рсфср, андрей малахов, екатерина градова
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости.
Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова
умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Мария Миронова.
"Моя мама сегодня скоропостижно ушла из жизни... Сердце разрывается", — написала она на своей странице в Instagram.
Обстоятельства смерти пока не известны.
Екатерина Градова — советская актриса театра и кино, родилась в 1946 году в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, в начале своей карьеры играла в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.
Однако всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны". Также актриса снялась в "Маленьких комедиях большого дома", "Пеппи Длинныйчулок" и "Место встречи изменить нельзя". С 1971 по 1976 год состояла в браке с актером Андреем Мироновым.