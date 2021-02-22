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Умерла исполнительница роли радистки Кэт актриса Екатерина Градова

Умерла исполнительница роли радистки Кэт актриса Екатерина Градова

Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Мария Миронова. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T14:27

2021-02-22T14:27

2021-02-22T18:23

рсфср

андрей малахов

культура

екатерина градова

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Мария Миронова.Обстоятельства смерти пока не известны.Екатерина Градова — советская актриса театра и кино, родилась в 1946 году в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, в начале своей карьеры играла в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Однако всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны". Также актриса снялась в "Маленьких комедиях большого дома", "Пеппи Длинныйчулок" и "Место встречи изменить нельзя". С 1971 по 1976 год состояла в браке с актером Андреем Мироновым.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рсфср, андрей малахов, екатерина градова