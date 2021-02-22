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Умерла исполнительница роли радистки Кэт актриса Екатерина Градова
Умерла исполнительница роли радистки Кэт актриса Екатерина Градова
Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Мария Миронова. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T14:27
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рсфср
андрей малахов
культура
екатерина градова
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Мария Миронова.Обстоятельства смерти пока не известны.Екатерина Градова — советская актриса театра и кино, родилась в 1946 году в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, в начале своей карьеры играла в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. Однако всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны". Также актриса снялась в "Маленьких комедиях большого дома", "Пеппи Длинныйчулок" и "Место встречи изменить нельзя". С 1971 по 1976 год состояла в браке с актером Андреем Мироновым.
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рсфср, андрей малахов, екатерина градова

Умерла исполнительница роли радистки Кэт актриса Екатерина Градова

14:27 22.02.2021 (обновлено: 18:23 22.02.2021)
 
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкЕкатерина Градова
Екатерина Градова - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / РИА Новости
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Заслуженная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла на 75-м году жизни. Об этом сообщила ее дочь Мария Миронова.

"Моя мама сегодня скоропостижно ушла из жизни... Сердце разрывается", — написала она на своей странице в Instagram.

Обстоятельства смерти пока не известны.
Екатерина Градова — советская актриса театра и кино, родилась в 1946 году в Москве. Окончила Школу-студию МХАТ, в начале своей карьеры играла в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского.
Однако всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в телефильме "Семнадцать мгновений весны". Также актриса снялась в "Маленьких комедиях большого дома", "Пеппи Длинныйчулок" и "Место встречи изменить нельзя". С 1971 по 1976 год состояла в браке с актером Андреем Мироновым.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкТихонов в художественном фильме "Семнадцать мгновений весны"
Тихонов в художественном фильме Семнадцать мгновений весны - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости
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КультураРСФСРАндрей МалаховЕкатерина Градова
 
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