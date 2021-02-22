https://ria.ru/20210222/gradova-1598573933.html
Градова обогатила отечественную культуру, заявила Любимова
Градова обогатила отечественную культуру, заявила Любимова
Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким Екатерины Градовой, отметив творческую жизнь актрисы, обогатившую отечественную... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T15:55
2021-02-22T15:55
2021-02-22T16:12
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким Екатерины Градовой, отметив творческую жизнь актрисы, обогатившую отечественную культуру, сообщает пресс-служба министерства.Градова, известная по роли радистки Кэт из "Семнадцати мгновений весны", скончалась в понедельник на 75-м году жизни, сообщила ее дочь, актриса Мария Миронова."Прискорбной новостью для мира театра и кино стал уход из жизни замечательной советской актрисы, заслуженной артистки РСФСР Екатерины Георгиевны Градовой. Ее многогранная творческая жизнь обогатила отечественную культуру, привнесла яркие краски в театральное искусство и кинематограф", - заявила Любимова.Министр отметила, что Градова снискала всенародную любовь, исполнив роль радистки Кэт. "В памяти своих преданных зрителей она навсегда останется настоящим мастером с особой внутренней силой и уникальным обаянием", - добавила она, выразив соболезнования родным и близким актрисы.
https://ria.ru/20210222/gradova-1598574806.html
https://ria.ru/20210222/gradova-1598560679.html
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россия, ольга любимова, екатерина градова, рсфср, общество