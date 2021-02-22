https://ria.ru/20210222/gradova-1598573933.html

Градова обогатила отечественную культуру, заявила Любимова

Градова обогатила отечественную культуру, заявила Любимова

Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким Екатерины Градовой, отметив творческую жизнь актрисы, обогатившую отечественную... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T15:55

2021-02-22T15:55

2021-02-22T16:12

культура

россия

ольга любимова

екатерина градова

рсфср

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/95326/05/953260512_0:178:2455:1559_1920x0_80_0_0_cbc971b8697c23cb31fd93c645c22ac8.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким Екатерины Градовой, отметив творческую жизнь актрисы, обогатившую отечественную культуру, сообщает пресс-служба министерства.Градова, известная по роли радистки Кэт из "Семнадцати мгновений весны", скончалась в понедельник на 75-м году жизни, сообщила ее дочь, актриса Мария Миронова."Прискорбной новостью для мира театра и кино стал уход из жизни замечательной советской актрисы, заслуженной артистки РСФСР Екатерины Георгиевны Градовой. Ее многогранная творческая жизнь обогатила отечественную культуру, привнесла яркие краски в театральное искусство и кинематограф", - заявила Любимова.Министр отметила, что Градова снискала всенародную любовь, исполнив роль радистки Кэт. "В памяти своих преданных зрителей она навсегда останется настоящим мастером с особой внутренней силой и уникальным обаянием", - добавила она, выразив соболезнования родным и близким актрисы.

https://ria.ru/20210222/gradova-1598574806.html

https://ria.ru/20210222/gradova-1598560679.html

россия

рсфср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, ольга любимова, екатерина градова, рсфср, общество