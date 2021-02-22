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Госдеп заявил о планах "работать" с европейцами по "Северному потоку — 2"
Госдеп заявил о планах "работать" с европейцами по "Северному потоку — 2"
США будут информировать европейцев о действиях по "Северному потоку — 2", заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T23:39
2021-02-22T23:39
россия
allseas
северный поток — 2
нед прайс
государственный департамент сша
сша
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США будут информировать европейцев о действиях по "Северному потоку — 2", заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс."Ничто из того, что мы делаем, не будет заставлять наших союзников и партнеров врасплох", - ответил Прайс на вопрос о том, будет ли координироваться санкционная деятельность по трубопроводу с европейцами."Мы будем продолжать работать с Германией, с нашими союзниками и партнерами над целями по энергобезопасности, которые были заявлены самой Европой", - добавил Прайс.Он также отрицает, что позиция госдепа по трубопроводу каким-либо образом изменилась из-за того, что в список санкций не были включены дополнительные компании и организации, причастные к "Северному потоку — 2"."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
https://ria.ru/20210222/potok-1598548580.html
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россия, allseas, северный поток — 2, нед прайс, государственный департамент сша, сша

Госдеп заявил о планах "работать" с европейцами по "Северному потоку — 2"

23:39 22.02.2021
 
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteЗдание Госдепартамента в США
Здание Госдепартамента в США - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 22 фев - РИА Новости. США будут информировать европейцев о действиях по "Северному потоку — 2", заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.
"Ничто из того, что мы делаем, не будет заставлять наших союзников и партнеров врасплох", - ответил Прайс на вопрос о том, будет ли координироваться санкционная деятельность по трубопроводу с европейцами.
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"Мы будем продолжать работать с Германией, с нашими союзниками и партнерами над целями по энергобезопасности, которые были заявлены самой Европой", - добавил Прайс.
Он также отрицает, что позиция госдепа по трубопроводу каким-либо образом изменилась из-за того, что в список санкций не были включены дополнительные компании и организации, причастные к "Северному потоку — 2".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.
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РоссияAllseasСеверный поток — 2Нед ПрайсГосударственный департамент СШАСША
 
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