https://ria.ru/20210222/gaz-1598525242.html

Египет и Палестина будут развивать газовое месторождение в секторе Газа

Египет и Палестина будут развивать газовое месторождение в секторе Газа

Египет и Палестина подписали меморандум о взаимопонимании с целью развития газового месторождения в секторе Газа, сообщило египетское министерство нефти. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T02:44

2021-02-22T02:44

2021-02-22T02:44

палестина

египет

в мире

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КАИР, 22 фев – РИА Новости. Египет и Палестина подписали меморандум о взаимопонимании с целью развития газового месторождения в секторе Газа, сообщило египетское министерство нефти.Британская нефтяная компания BG, позже вошедшая в состав Shell, обнаружила газовое месторождение Gaza Marine в 1999 году, однако за все эти годы ввиду разных политических событий добыча на нем так и не началась. По данным СМИ, запасы на месторождении могут составлять около 32 миллиардов кубических метров газа.Меморандум подписали министр нефти АРЕ Тарек аль-Мулла и советник главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммад Мустафа, также возглавляющий Палестинский инвестиционный фонд.Стороны подчеркнули, что развитие месторождения позволит окончательно решить проблему нехватки электроэнергии в Газе. На данный момент сектор Газа страдает от регулярных перебоев с подачей электричества.Ранее в воскресенье министр нефти Египта Тарек аль-Мулла отправился с визитом в Израиль и Палестину. По данным миннефти, цель поездки - выработать общее видение перспектив развития регионального рынка газа и обсудить сотрудничество в рамках Газового форума Восточного Средиземноморья, в состав которого входят семь стран - Египет, Палестина, Израиль, Кипр, Греция, Иордания и Италия.

https://ria.ru/20210220/moroz-1598188720.html

https://ria.ru/20210126/gaz-1594603907.html

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египет

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палестина, египет, в мире