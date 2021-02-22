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Египет и Палестина будут развивать газовое месторождение в секторе Газа
Египет и Палестина будут развивать газовое месторождение в секторе Газа
Египет и Палестина подписали меморандум о взаимопонимании с целью развития газового месторождения в секторе Газа, сообщило египетское министерство нефти. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T02:44
2021-02-22T02:44
палестина
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КАИР, 22 фев – РИА Новости. Египет и Палестина подписали меморандум о взаимопонимании с целью развития газового месторождения в секторе Газа, сообщило египетское министерство нефти.Британская нефтяная компания BG, позже вошедшая в состав Shell, обнаружила газовое месторождение Gaza Marine в 1999 году, однако за все эти годы ввиду разных политических событий добыча на нем так и не началась. По данным СМИ, запасы на месторождении могут составлять около 32 миллиардов кубических метров газа.Меморандум подписали министр нефти АРЕ Тарек аль-Мулла и советник главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммад Мустафа, также возглавляющий Палестинский инвестиционный фонд.Стороны подчеркнули, что развитие месторождения позволит окончательно решить проблему нехватки электроэнергии в Газе. На данный момент сектор Газа страдает от регулярных перебоев с подачей электричества.Ранее в воскресенье министр нефти Египта Тарек аль-Мулла отправился с визитом в Израиль и Палестину. По данным миннефти, цель поездки - выработать общее видение перспектив развития регионального рынка газа и обсудить сотрудничество в рамках Газового форума Восточного Средиземноморья, в состав которого входят семь стран - Египет, Палестина, Израиль, Кипр, Греция, Иордания и Италия.
https://ria.ru/20210220/moroz-1598188720.html
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палестина, египет, в мире

Египет и Палестина будут развивать газовое месторождение в секторе Газа

02:44 22.02.2021
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие
Газодобывающее предприятие - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КАИР, 22 фев – РИА Новости. Египет и Палестина подписали меморандум о взаимопонимании с целью развития газового месторождения в секторе Газа, сообщило египетское министерство нефти.
Британская нефтяная компания BG, позже вошедшая в состав Shell, обнаружила газовое месторождение Gaza Marine в 1999 году, однако за все эти годы ввиду разных политических событий добыча на нем так и не началась. По данным СМИ, запасы на месторождении могут составлять около 32 миллиардов кубических метров газа.
Меморандум подписали министр нефти АРЕ Тарек аль-Мулла и советник главы Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммад Мустафа, также возглавляющий Палестинский инвестиционный фонд.
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Стороны подчеркнули, что развитие месторождения позволит окончательно решить проблему нехватки электроэнергии в Газе. На данный момент сектор Газа страдает от регулярных перебоев с подачей электричества.
"Стороны подписали меморандум о взаимопонимании между партнерами в проекте газового месторождения сектора Газа, представленными Фондом инвестиций, компанией Consolidated Contractors Company и египетской EGAS. В рамках сотрудничества стороны намерены развивать месторождение Газы и необходимую инфраструктуру", - говорится в сообщении. Отмечается, что часть добытого газа, возможно, будет импортироваться в Египет.
Ранее в воскресенье министр нефти Египта Тарек аль-Мулла отправился с визитом в Израиль и Палестину. По данным миннефти, цель поездки - выработать общее видение перспектив развития регионального рынка газа и обсудить сотрудничество в рамках Газового форума Восточного Средиземноморья, в состав которого входят семь стран - Египет, Палестина, Израиль, Кипр, Греция, Иордания и Италия.
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