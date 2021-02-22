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Премьер Украины потребовал от заместителя объяснений за фото с Кадыровым

Премьер Украины потребовал от заместителя объяснений за фото с Кадыровым

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал объяснений от своего заместителя Олега Уруского за снимок рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T14:21

2021-02-22T14:21

2021-02-22T17:32

денис шмыгаль

рамзан кадыров

украина

в мире

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал объяснений от своего заместителя Олега Уруского за снимок рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.Ранее Шмыгаль опубликовал в фейсбуке снимок с официальной церемонии открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах, на котором Уруский идет рядом с Кадыровым."Жду от Олега Уруского срочного объяснения", — заявил премьер в подписи к фото.Позже вице-премьер сказал, что оказался на общем фото с Кадыровым из-за протокола организаторов выставки. По его словам, снимок сделан на официальной церемонии открытия IDEX 2021."Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", — написал Уруский в фейсбуке, добавив, что личных контактов с главой Чечни у него не было и не планируется."Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя таким образом неуверенное поведение и слабость украинской стороны", — добавил он.

https://ria.ru/20200618/1573109301.html

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денис шмыгаль, рамзан кадыров, украина, в мире