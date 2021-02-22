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Премьер Украины потребовал от заместителя объяснений за фото с Кадыровым
Премьер Украины потребовал от заместителя объяснений за фото с Кадыровым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал объяснений от своего заместителя Олега Уруского за снимок рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T14:21
2021-02-22T17:32
денис шмыгаль
рамзан кадыров
украина
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал объяснений от своего заместителя Олега Уруского за снимок рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.Ранее Шмыгаль опубликовал в фейсбуке снимок с официальной церемонии открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах, на котором Уруский идет рядом с Кадыровым."Жду от Олега Уруского срочного объяснения", — заявил премьер в подписи к фото.Позже вице-премьер сказал, что оказался на общем фото с Кадыровым из-за протокола организаторов выставки. По его словам, снимок сделан на официальной церемонии открытия IDEX 2021."Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", — написал Уруский в фейсбуке, добавив, что личных контактов с главой Чечни у него не было и не планируется."Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя таким образом неуверенное поведение и слабость украинской стороны", — добавил он.
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денис шмыгаль, рамзан кадыров, украина, в мире

Премьер Украины потребовал от заместителя объяснений за фото с Кадыровым

14:21 22.02.2021 (обновлено: 17:32 22.02.2021)
 
© AP Photo / Efrem LukatskyПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на внеочередном заседании Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал объяснений от своего заместителя Олега Уруского за снимок рядом с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Ранее Шмыгаль опубликовал в фейсбуке снимок с официальной церемонии открытия международной военно-технической выставки IDEX 2021 в Объединенных Арабских Эмиратах, на котором Уруский идет рядом с Кадыровым.
"Жду от Олега Уруского срочного объяснения", — заявил премьер в подписи к фото.
Позже вице-премьер сказал, что оказался на общем фото с Кадыровым из-за протокола организаторов выставки. По его словам, снимок сделан на официальной церемонии открытия IDEX 2021.
"Размещение руководителей официальных делегаций во время шествия в начале церемонии определяет протокол государства-организатора. Была применена практика, согласно которой личные гости правящей семьи были размещены в алфавитном порядке", — написал Уруский в фейсбуке, добавив, что личных контактов с главой Чечни у него не было и не планируется.
"Также не считаю возможным "шарахаться" от представителей ни страны-агрессора, ни какой-либо другой страны, демонстрируя таким образом неуверенное поведение и слабость украинской стороны", — добавил он.
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