https://ria.ru/20210222/fontan-1598525695.html

"Яблоко" надеется на восстановление фонтана Витали на Лубянке

"Яблоко" надеется на восстановление фонтана Витали на Лубянке

Фракция "Яблоко" в Мосгордуме (МГД) внесёт на рассмотрение в монументальную комиссию при городском парламенте предложение восстановить фонтан работы Джованни... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T03:05

2021-02-22T03:05

2021-02-22T03:30

россия

евгений бунимович

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/11/1570218258_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_cb72ca3b5f56640654e3f7c71788d92c.png

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Фракция "Яблоко" в Мосгордуме (МГД) внесёт на рассмотрение в монументальную комиссию при городском парламенте предложение восстановить фонтан работы Джованни Витали на Лубянской площади, который стоял там с 1835 по 1935 год, сообщил РИА Новости московский депутат, член фракции "Яблоко" Евгений Бунимович.С похожей инициативой ранее выступали в Федерации еврейских общин России.При этом зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках - на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два - памятник Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.Парламентарий отметил, что во фракции считают, что памятник должен объединять людей."Памятник Дзержинскому стоял на этом месте несколько десятков лет, а сто лет там стоял фонтан великого скульптора Витали. Поэтому мне кажется, что восстановление фонтана - это возвращение к исторической памяти Москвы и одновременно путь к согласию, а не к противостоянию", - отметил депутат.Бунимович также добавил, что при современных технологиях, несмотря на сложные коммуникации на площади, фонтан все-таки возможно установить, если поступит такое поручение.Председатель "Яблока" Николай Рыбаков заявил РИА Новости, что "восстановление нейтральной исторической достопримечательности было бы хорошей альтернативой".

https://realty.ria.ru/20210210/fontan-1596763175.html

https://realty.ria.ru/20201028/fontany-1581761878.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, евгений бунимович, общество