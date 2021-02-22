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"Яблоко" надеется на восстановление фонтана Витали на Лубянке
"Яблоко" надеется на восстановление фонтана Витали на Лубянке
Фракция "Яблоко" в Мосгордуме (МГД) внесёт на рассмотрение в монументальную комиссию при городском парламенте предложение восстановить фонтан работы Джованни... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T03:05
2021-02-22T03:05
2021-02-22T03:30
россия
евгений бунимович
общество
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Фракция "Яблоко" в Мосгордуме (МГД) внесёт на рассмотрение в монументальную комиссию при городском парламенте предложение восстановить фонтан работы Джованни Витали на Лубянской площади, который стоял там с 1835 по 1935 год, сообщил РИА Новости московский депутат, член фракции "Яблоко" Евгений Бунимович.С похожей инициативой ранее выступали в Федерации еврейских общин России.При этом зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках - на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два - памятник Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.Парламентарий отметил, что во фракции считают, что памятник должен объединять людей."Памятник Дзержинскому стоял на этом месте несколько десятков лет, а сто лет там стоял фонтан великого скульптора Витали. Поэтому мне кажется, что восстановление фонтана - это возвращение к исторической памяти Москвы и одновременно путь к согласию, а не к противостоянию", - отметил депутат.Бунимович также добавил, что при современных технологиях, несмотря на сложные коммуникации на площади, фонтан все-таки возможно установить, если поступит такое поручение.Председатель "Яблока" Николай Рыбаков заявил РИА Новости, что "восстановление нейтральной исторической достопримечательности было бы хорошей альтернативой".
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россия, евгений бунимович, общество
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Фракция "Яблоко" в Мосгордуме (МГД) внесёт на рассмотрение в монументальную комиссию при городском парламенте предложение восстановить фонтан работы Джованни Витали на Лубянской площади, который стоял там с 1835 по 1935 год, сообщил РИА Новости московский депутат, член фракции "Яблоко" Евгений Бунимович
.
С похожей инициативой ранее выступали в Федерации еврейских общин России.
При этом зампред Общественной палаты Москвы, глава комиссии по развитию гражданского общества и общественному контролю Алексей Венедиктов сообщил РИА Новости, что голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади запустят 25 февраля на нескольких площадках - на базе "Активного гражданина" и сайтах различных СМИ. Он уточнил, что вариантов будет два - памятник Феликсу Дзержинскому
или Александру Невскому
.
"Фракция "Яблоко" в Мосгордуме подготовила предложение о восстановлении на Лубянской площади фонтана Витали и внесёт его на рассмотрение в монументальную комиссию. В отличие от нынешнего непонятного голосования, где москвичам навязывают выбор, мы действуем по московскому закону", - сообщил Бунимович.
Парламентарий отметил, что во фракции считают, что памятник должен объединять людей.
"Памятник Дзержинскому стоял на этом месте несколько десятков лет, а сто лет там стоял фонтан великого скульптора Витали. Поэтому мне кажется, что восстановление фонтана - это возвращение к исторической памяти Москвы и одновременно путь к согласию, а не к противостоянию", - отметил депутат.
Бунимович также добавил, что при современных технологиях, несмотря на сложные коммуникации на площади, фонтан все-таки возможно установить, если поступит такое поручение.
Председатель "Яблока" Николай Рыбаков
заявил РИА Новости, что "восстановление нейтральной исторической достопримечательности было бы хорошей альтернативой".