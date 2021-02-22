https://ria.ru/20210222/evrosoyuz-1598559409.html
Испания призвала ЕС искать общие темы для сотрудничества с Россией
Испания призвала ЕС искать общие темы для сотрудничества с Россией
Испания считает, что, несмотря на ухудшение отношений ЕС и России, необходимо искать общие темы для сотрудничества, такие как борьба с климатическими... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T14:18
2021-02-22T14:18
2021-02-22T14:18
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аранча гонсалес лайя
сергей лавров
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БРЮССЕЛЬ, 22 фев – РИА Новости. Испания считает, что, несмотря на ухудшение отношений ЕС и России, необходимо искать общие темы для сотрудничества, такие как борьба с климатическими изменениями и соглашение с Ираном, заявила глава испанского МИД Аранча Гонсалес Лайя."Отношения между ЕС и Россией ухудшаются, также ухудшается ситуация внутри России. ЕС не может оставаться безучастным, мы ответим с единой позиции. Думаю, также было бы полезным обсудить пространство сотрудничества между ЕС и Россией, которое мы также должны продвигать, учитывая, что мы соседи и нас объединяют общие интересы, такие как борьба с климатическими изменениями или соглашение с Ираном", - заявила министр журналистам перед заседанием Совета МИД ЕС.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что взаимодействие России и Евросоюза сошло на нет. Лавров отметил, что в Европе прямо говорят, что санкции против России принимают не ради какой-то цели, а ради факта, что действия РФ не остаются безнаказанными.
https://ria.ru/20210222/borrel-1598546455.html
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россия, аранча гонсалес лайя, сергей лавров, евросоюз, европа, испания, в мире