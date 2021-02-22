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Курс евро превысил 91 рубль впервые с 4 февраля
Курс евро превысил 91 рубль впервые с 4 февраля
Курс рубля ускорил снижение к евро на усилении санкционных рисков: европейская валюта впервые с 4 февраля пробила вверх уровень в 91 рубль, следует из данных... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T16:45
2021-02-22T16:45
2021-02-22T17:01
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
евро
экономика
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Курс рубля ускорил снижение к евро на усилении санкционных рисков: европейская валюта впервые с 4 февраля пробила вверх уровень в 91 рубль, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 16:35 мск понедельника рос на 1,03 рубля — до 90,93 рубля, а чуть раньше подскакивал выше 91 рубля. Курс доллара повышался на 81 копейку — до 74,89 рубля.Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,89% — до 62,69 доллара за баррель.
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