https://ria.ru/20210222/evro-1598578485.html

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 4 февраля

Курс евро превысил 91 рубль впервые с 4 февраля

Курс рубля ускорил снижение к евро на усилении санкционных рисков: европейская валюта впервые с 4 февраля пробила вверх уровень в 91 рубль, следует из данных... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T16:45

2021-02-22T16:45

2021-02-22T17:01

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

евро

экономика

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Курс рубля ускорил снижение к евро на усилении санкционных рисков: европейская валюта впервые с 4 февраля пробила вверх уровень в 91 рубль, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" на 16:35 мск понедельника рос на 1,03 рубля — до 90,93 рубля, а чуть раньше подскакивал выше 91 рубля. Курс доллара повышался на 81 копейку — до 74,89 рубля.Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,89% — до 62,69 доллара за баррель.

https://ria.ru/20210222/bitkoin-1598556308.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, евро, экономика