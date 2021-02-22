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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Курс евро превысил 90 рублей впервые с 12 февраля
Курс евро превысил 90 рублей впервые с 12 февраля
Курс рубля после незначительных колебаний на открытии ушел в минус к доллару и евро в начале торгов понедельника, европейская валюта впервые с 12 февраля... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T10:13
2021-02-22T10:14
московская биржа
brent
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
евро
экономика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Курс рубля после незначительных колебаний на открытии ушел в минус к доллару и евро в начале торгов понедельника, европейская валюта впервые с 12 февраля поднялась выше 90 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск понедельника рос на 28 копеек – до 74,36 рубля, курс евро - на 19 копеек, до 90,08 рубля.На старте торгов курс доллара рос на 11 копеек, а евро снижался на 4 копейки.Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,16% - до 62,86 доллара за баррель.
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московская биржа, brent, россия, евро, экономика

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 12 февраля

10:13 22.02.2021 (обновлено: 10:14 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкЭлектронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве
Электронное табло со знаком евро на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Курс рубля после незначительных колебаний на открытии ушел в минус к доллару и евро в начале торгов понедельника, европейская валюта впервые с 12 февраля поднялась выше 90 рублей, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск понедельника рос на 28 копеек – до 74,36 рубля, курс евро - на 19 копеек, до 90,08 рубля.
На старте торгов курс доллара рос на 11 копеек, а евро снижался на 4 копейки.
Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,16% - до 62,86 доллара за баррель.
Панно на деловом центре в центральной части Гонконга - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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Названы валюты, покупать которые слишком рискованно
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьМосковская биржаBrentРоссияевроЭкономика
 
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