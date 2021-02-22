https://ria.ru/20210222/evro-1598536563.html

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 12 февраля

Курс евро превысил 90 рублей впервые с 12 февраля

Курс рубля после незначительных колебаний на открытии ушел в минус к доллару и евро в начале торгов понедельника, европейская валюта впервые с 12 февраля... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T10:13

2021-02-22T10:13

2021-02-22T10:14

московская биржа

brent

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

евро

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0b/02/1582611856_0:248:3198:2047_1920x0_80_0_0_092e901380f5e4eb60ad12ffebc22d63.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Курс рубля после незначительных колебаний на открытии ушел в минус к доллару и евро в начале торгов понедельника, европейская валюта впервые с 12 февраля поднялась выше 90 рублей, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 10.10 мск понедельника рос на 28 копеек – до 74,36 рубля, курс евро - на 19 копеек, до 90,08 рубля.На старте торгов курс доллара рос на 11 копеек, а евро снижался на 4 копейки.Майский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 1,16% - до 62,86 доллара за баррель.

https://ria.ru/20210215/valyuty-1597468411.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская биржа, brent, россия, евро, экономика