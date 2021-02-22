https://ria.ru/20210222/erevan-1598590272.html

В Ереване началось шествие противников Пашиняна

В Ереване началось шествие противников Пашиняна

Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали шествие по улицам столицы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T17:35

2021-02-22T17:35

2021-02-22T17:35

дашнакцутюн

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали шествие по улицам столицы, передает корреспондент РИА Новости.Акция стартовала на окраине Еревана. Демонстранты направляются к центру города. Полиция в действия протестующих не вмешивается."У нас есть программа отстранения его (Пашиняна - ред.) от власти. Вместе с нашим народом мы добьемся его ухода. Мы идем конституционным путем", - сказал один из организаторов протестов, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.Ранее Сагателян заявлял, что оппозиция будет проводить акции неповиновения ежедневно в режиме нон-стоп.Двадцатого февраля кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Вазген Манукян на митинге около 20 политических сил, добивающихся отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал оппозицию "в любое время быть готовым с молниеносной быстротой восстанием взять власть". По его словам, это является планом "Б". Планом "А" он назвал массовые акции протеста, которые должны заставить главу правительства уйти в отставку.В стране регулярно проходят оппозиционные акции с требованием отставки премьера Пашиняна, которые начались после подписания им в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако позднее власти заявили об отсутствии общественного запроса на выборы.

https://ria.ru/20210217/karabakh-1597778558.html

https://ria.ru/20210206/navalnyy-1596303790.html

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дашнакцутюн, никол пашинян, ереван, армения, в мире