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В Ереване началось шествие противников Пашиняна
В Ереване началось шествие противников Пашиняна
Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали шествие по улицам столицы, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T17:35
2021-02-22T17:35
дашнакцутюн
никол пашинян
ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали шествие по улицам столицы, передает корреспондент РИА Новости.Акция стартовала на окраине Еревана. Демонстранты направляются к центру города. Полиция в действия протестующих не вмешивается."У нас есть программа отстранения его (Пашиняна - ред.) от власти. Вместе с нашим народом мы добьемся его ухода. Мы идем конституционным путем", - сказал один из организаторов протестов, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.Ранее Сагателян заявлял, что оппозиция будет проводить акции неповиновения ежедневно в режиме нон-стоп.Двадцатого февраля кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Вазген Манукян на митинге около 20 политических сил, добивающихся отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал оппозицию "в любое время быть готовым с молниеносной быстротой восстанием взять власть". По его словам, это является планом "Б". Планом "А" он назвал массовые акции протеста, которые должны заставить главу правительства уйти в отставку.В стране регулярно проходят оппозиционные акции с требованием отставки премьера Пашиняна, которые начались после подписания им в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако позднее власти заявили об отсутствии общественного запроса на выборы.
https://ria.ru/20210217/karabakh-1597778558.html
https://ria.ru/20210206/navalnyy-1596303790.html
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дашнакцутюн, никол пашинян, ереван, армения, в мире

В Ереване началось шествие противников Пашиняна

17:35 22.02.2021
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкАкция протеста оппозиции в Ереване
Акция протеста оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали шествие по улицам столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Акция стартовала на окраине Еревана. Демонстранты направляются к центру города. Полиция в действия протестующих не вмешивается.
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"У нас есть программа отстранения его (Пашиняна - ред.) от власти. Вместе с нашим народом мы добьемся его ухода. Мы идем конституционным путем", - сказал один из организаторов протестов, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
Ранее Сагателян заявлял, что оппозиция будет проводить акции неповиновения ежедневно в режиме нон-стоп.
Двадцатого февраля кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Вазген Манукян на митинге около 20 политических сил, добивающихся отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал оппозицию "в любое время быть готовым с молниеносной быстротой восстанием взять власть". По его словам, это является планом "Б". Планом "А" он назвал массовые акции протеста, которые должны заставить главу правительства уйти в отставку.
В стране регулярно проходят оппозиционные акции с требованием отставки премьера Пашиняна, которые начались после подписания им в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако позднее власти заявили об отсутствии общественного запроса на выборы.
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ДашнакцутюнНикол ПашинянЕреванАрменияВ мире
 
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