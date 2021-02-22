В Ереване началось шествие противников Пашиняна
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ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Участники акции протеста в Ереване, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, начали шествие по улицам столицы, передает корреспондент РИА Новости.
Акция стартовала на окраине Еревана. Демонстранты направляются к центру города. Полиция в действия протестующих не вмешивается.
"У нас есть программа отстранения его (Пашиняна - ред.) от власти. Вместе с нашим народом мы добьемся его ухода. Мы идем конституционным путем", - сказал один из организаторов протестов, представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян.
Ранее Сагателян заявлял, что оппозиция будет проводить акции неповиновения ежедневно в режиме нон-стоп.
Двадцатого февраля кандидат на пост премьер-министра от оппозиции Вазген Манукян на митинге около 20 политических сил, добивающихся отставки премьера Армении Никола Пашиняна, призвал оппозицию "в любое время быть готовым с молниеносной быстротой восстанием взять власть". По его словам, это является планом "Б". Планом "А" он назвал массовые акции протеста, которые должны заставить главу правительства уйти в отставку.
В стране регулярно проходят оппозиционные акции с требованием отставки премьера Пашиняна, которые начались после подписания им в ноябре 2020 года соглашения о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие его ухода, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. В конце декабря Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов. Однако позднее власти заявили об отсутствии общественного запроса на выборы.