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Бывший летчик назвал возможные причины возгорания двигателя Boeing в США
Бывший летчик назвал возможные причины возгорания двигателя Boeing в США
Причиной возгорания двигателя пассажирского Boeing 777 в небе над американским штатом Колорадо могло стать столкновение с птицами или техническая неполадка,... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T14:40
2021-02-22T15:48
pratt & whitney
boeing 777
гонолулу
колорадо
денвер
united airlines
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Причиной возгорания двигателя пассажирского Boeing 777 в небе над американским штатом Колорадо могло стать столкновение с птицами или техническая неполадка, рассказал "360" бывший летчик Александр Романов.По словам эксперта, эта модель самолета оснащена надежным двигателем Pratt &amp; Whitney 4000-112, однако исключать недоработку или микротрещины из-за усталости металла нельзя.Романов подчеркнул, что делать окончательные выводы о причинах инцидента можно только после результатов официального расследования.Рейс авиакомпании United Airlines, следовавший из Денвера в Гонолулу 21 февраля, из-за неисправности совершил экстренную посадку вскоре после вылета. Судя по кадрам, появившимся в Сети, в одном из-за двигателей лайнера произошел пожар, он частично разрушился, а обломки обшивки упали на территорию жилого дома в Колорадо. Информации о пострадавших нет. После этого United Airlines сообщила, что "добровольно и на время" прекращает полеты 24 самолетов Boeing 777 с соответствующими двигателями.
https://ria.ru/20210221/samolet-1598442138.html
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pratt & whitney, boeing 777, гонолулу, колорадо, денвер, united airlines, в мире

Бывший летчик назвал возможные причины возгорания двигателя Boeing в США

14:40 22.02.2021 (обновлено: 15:48 22.02.2021)
 
© REUTERS / Broomfield PoliceОбломки двигателя Boeing 777, упавшие в жилом районе Колорадо, США
Обломки двигателя Boeing 777, упавшие в жилом районе Колорадо, США - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© REUTERS / Broomfield Police
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев РИА Новости. Причиной возгорания двигателя пассажирского Boeing 777 в небе над американским штатом Колорадо могло стать столкновение с птицами или техническая неполадка, рассказал "360" бывший летчик Александр Романов.
"Больше всего неприятностей и накладных расходов для авиации приносят повреждения при столкновении с птицами, потому что это наиболее часто происходит. Отказ двигателя как таковой происходит очень редко", — объяснил он.
По словам эксперта, эта модель самолета оснащена надежным двигателем Pratt & Whitney 4000-112, однако исключать недоработку или микротрещины из-за усталости металла нельзя.
Романов подчеркнул, что делать окончательные выводы о причинах инцидента можно только после результатов официального расследования.
Падение частей двигателя лайнера Boeing 777 в Колорадо - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
21 февраля, 04:16
Падение частей авиадвигателя на дома в США сняли на видео
Рейс авиакомпании United Airlines, следовавший из Денвера в Гонолулу 21 февраля, из-за неисправности совершил экстренную посадку вскоре после вылета. Судя по кадрам, появившимся в Сети, в одном из-за двигателей лайнера произошел пожар, он частично разрушился, а обломки обшивки упали на территорию жилого дома в Колорадо. Информации о пострадавших нет. После этого United Airlines сообщила, что "добровольно и на время" прекращает полеты 24 самолетов Boeing 777 с соответствующими двигателями.
 
Pratt & WhitneyBoeing 777ГонолулуКолорадоДенверUnited AirlinesВ мире
 
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