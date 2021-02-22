https://ria.ru/20210222/dvigatel-1598561968.html

Бывший летчик назвал возможные причины возгорания двигателя Boeing в США

Бывший летчик назвал возможные причины возгорания двигателя Boeing в США

Причиной возгорания двигателя пассажирского Boeing 777 в небе над американским штатом Колорадо могло стать столкновение с птицами или техническая неполадка,... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T14:40

2021-02-22T14:40

2021-02-22T15:48

pratt & whitney

boeing 777

гонолулу

колорадо

денвер

united airlines

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Причиной возгорания двигателя пассажирского Boeing 777 в небе над американским штатом Колорадо могло стать столкновение с птицами или техническая неполадка, рассказал "360" бывший летчик Александр Романов.По словам эксперта, эта модель самолета оснащена надежным двигателем Pratt & Whitney 4000-112, однако исключать недоработку или микротрещины из-за усталости металла нельзя.Романов подчеркнул, что делать окончательные выводы о причинах инцидента можно только после результатов официального расследования.Рейс авиакомпании United Airlines, следовавший из Денвера в Гонолулу 21 февраля, из-за неисправности совершил экстренную посадку вскоре после вылета. Судя по кадрам, появившимся в Сети, в одном из-за двигателей лайнера произошел пожар, он частично разрушился, а обломки обшивки упали на территорию жилого дома в Колорадо. Информации о пострадавших нет. После этого United Airlines сообщила, что "добровольно и на время" прекращает полеты 24 самолетов Boeing 777 с соответствующими двигателями.

https://ria.ru/20210221/samolet-1598442138.html

гонолулу

колорадо

денвер

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pratt & whitney, boeing 777, гонолулу, колорадо, денвер, united airlines, в мире