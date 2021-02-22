Бывший летчик назвал возможные причины возгорания двигателя Boeing в США
14:40 22.02.2021 (обновлено: 15:48 22.02.2021)
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Причиной возгорания двигателя пассажирского Boeing 777 в небе над американским штатом Колорадо могло стать столкновение с птицами или техническая неполадка, рассказал "360" бывший летчик Александр Романов.
"Больше всего неприятностей и накладных расходов для авиации приносят повреждения при столкновении с птицами, потому что это наиболее часто происходит. Отказ двигателя как таковой происходит очень редко", — объяснил он.
По словам эксперта, эта модель самолета оснащена надежным двигателем Pratt & Whitney 4000-112, однако исключать недоработку или микротрещины из-за усталости металла нельзя.
Романов подчеркнул, что делать окончательные выводы о причинах инцидента можно только после результатов официального расследования.
21 февраля, 04:16Падение частей авиадвигателя на дома в США сняли на видео
Рейс авиакомпании United Airlines, следовавший из Денвера в Гонолулу 21 февраля, из-за неисправности совершил экстренную посадку вскоре после вылета. Судя по кадрам, появившимся в Сети, в одном из-за двигателей лайнера произошел пожар, он частично разрушился, а обломки обшивки упали на территорию жилого дома в Колорадо. Информации о пострадавших нет. После этого United Airlines сообщила, что "добровольно и на время" прекращает полеты 24 самолетов Boeing 777 с соответствующими двигателями.