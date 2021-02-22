https://ria.ru/20210222/druzhbapolov-1598373285.html

Подкаст "Страхи/Ошибки". Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?

Подкаст "Страхи/Ошибки". Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?

Зачем мы пытаемся дружить с людьми противоположного пола? Возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной и присутствует ли в таких отношениях сексуальное напряжение? Если однажды оба перешли черту и позволили себе "больше", это необратимо? И когда ожидания — ложные?

2021-02-22T12:00

2021-02-22T12:00

2021-02-22T12:00

страхи/ошибки

подкаст

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Подкаст "Страхи/Ошибки". Есть ли дружба между мужчиной и женщиной? Зачем мы пытаемся дружить с людьми противоположного пола? Возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной и присутствует ли в ней сексуальное напряжение? Если однажды оба перешли черту и позволили себе "больше", это необратимо? И когда ожидания — ложные? audio/mpeg

Подкаст "Страхи/Ошибки". Есть ли дружба между мужчиной и женщиной? Зачем мы пытаемся дружить с людьми противоположного пола? Возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной и присутствует ли в ней сексуальное напряжение? Если однажды оба перешли черту и позволили себе "больше", это необратимо? И когда ожидания — ложные? audio/mpeg

Допустим ли флирт в дружбе между мужчиной и женщиной? Какие правила необходимо установить в таких отношениях? Возможна ли дружба после секса? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком разбираемся в парадоксе дружбы между мужчиной и женщиной.2:05 Что такое дружба4:45 Возможны ли любые романтические отношения без дружбы7:20 Где и когда дружба переходит в романтические отношения9:00 Что делать, если один из друзей "вдруг" почувствовал сексуальное влечение ко второму12:20 Возможен ли флирт в такой дружбе14:50 Как установить границы, которые не дадут дружбе перерасти во что-то большее17:00 Как относиться к тому, что у вашего партнёра есть друзья противоположного пола23:00 Есть ли дружба после сексаЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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