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Страхи/Ошибки
Страх - это нормально! Он отличный союзник, просто надо уметь с ним договариваться. Ведущий и гости подкаста ищут правильные подходы к страхам, свойственным большинству из нас. Второй сезон подкаста, помимо страхов, посвящён разбору популярных ошибок.
https://ria.ru/20210222/druzhbapolov-1598373285.html
Подкаст "Страхи/Ошибки". Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?
Подкаст "Страхи/Ошибки". Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?
Зачем мы пытаемся дружить с людьми противоположного пола? Возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной и присутствует ли в таких отношениях сексуальное напряжение? Если однажды оба перешли черту и позволили себе "больше", это необратимо? И когда ожидания — ложные?
2021-02-22T12:00
2021-02-22T12:00
страхи/ошибки
подкаст
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Подкаст "Страхи/Ошибки". Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?
Зачем мы пытаемся дружить с людьми противоположного пола? Возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной и присутствует ли в ней сексуальное напряжение? Если однажды оба перешли черту и позволили себе "больше", это необратимо? И когда ожидания — ложные?
audio/mpeg
Подкаст "Страхи/Ошибки". Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?
Зачем мы пытаемся дружить с людьми противоположного пола? Возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной и присутствует ли в ней сексуальное напряжение? Если однажды оба перешли черту и позволили себе "больше", это необратимо? И когда ожидания — ложные?
audio/mpeg
Допустим ли флирт в дружбе между мужчиной и женщиной? Какие правила необходимо установить в таких отношениях? Возможна ли дружба после секса? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком разбираемся в парадоксе дружбы между мужчиной и женщиной.2:05 Что такое дружба4:45 Возможны ли любые романтические отношения без дружбы7:20 Где и когда дружба переходит в романтические отношения9:00 Что делать, если один из друзей "вдруг" почувствовал сексуальное влечение ко второму12:20 Возможен ли флирт в такой дружбе14:50 Как установить границы, которые не дадут дружбе перерасти во что-то большее17:00 Как относиться к тому, что у вашего партнёра есть друзья противоположного пола23:00 Есть ли дружба после сексаЭпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Светланы ВиноградовойПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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РИА Новости
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аудио, подкаст

Подкаст "Страхи/Ошибки". Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?

12:00 22.02.2021
 
Страхи/Ошибки
Подкаст "Страхи/Ошибки". Есть ли дружба между мужчиной и женщиной?
12:00
Читать ria.ru в
Зачем мы пытаемся дружить с людьми противоположного пола? Возможна ли настоящая дружба между мужчиной и женщиной и присутствует ли в таких отношениях сексуальное напряжение? Если однажды оба перешли черту и позволили себе "больше", это необратимо? И когда ожидания — ложные?
Допустим ли флирт в дружбе между мужчиной и женщиной? Какие правила необходимо установить в таких отношениях? Возможна ли дружба после секса? Вместе с кризисным, клиническим психологом Марией Зеленовой и семейным психологом Евгением Корчмареком разбираемся в парадоксе дружбы между мужчиной и женщиной.
2:05 Что такое дружба
4:45 Возможны ли любые романтические отношения без дружбы
7:20 Где и когда дружба переходит в романтические отношения
9:00 Что делать, если один из друзей "вдруг" почувствовал сексуальное влечение ко второму
12:20 Возможен ли флирт в такой дружбе
14:50 Как установить границы, которые не дадут дружбе перерасти во что-то большее
17:00 Как относиться к тому, что у вашего партнёра есть друзья противоположного пола
23:00 Есть ли дружба после секса
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по понедельникам.
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Страхи/ОшибкиПодкаст
 
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