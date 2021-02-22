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https://ria.ru/20210222/donbass-1598577675.html
В Киеве раскрыли свой сценарий по Донбассу
В Киеве раскрыли свой сценарий по Донбассу
Сценарий, касающийся развития ситуации в Донбассе, которого сейчас придерживается Киев, — это "плохой мир лучше, чем хорошая война", заявил глава Министерства... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T16:35
2021-02-22T16:57
алексей данилов
дмитрий кулеба
луганская народная республика
донецкая народная республика
мид украины
минск
оон
в мире
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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Сценарий, касающийся развития ситуации в Донбассе, которого сейчас придерживается Киев, — это "плохой мир лучше, чем хорошая война", заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 19 февраля обсудил ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе, были приняты решения, однако они засекречены. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания сообщил, что принято решение пересмотреть пять сценариев по Донбассу."Сейчас наш сценарий можно условно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война", и именно по нему движемся", — сказал Кулеба в эфире телеканала "Прямой", отвечая на вопрос о том, в чем состоят пять сценариев Киева по отношению к Донбассу и какой из них наиболее актуален для применения.По словам министра, на заседании СНБО Украины было принято решение о необходимости проанализировать имеющиеся пять сценариев развития ситуации в Донбассе и их соответствия нынешней ситуации в регионе.Вместе с тем Кулеба заявил, что Киев должен максимально использовать минский переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе.Ранее в самопровозглашенной ДНР после заседания СНБО Украины обвинили украинских силовиков в усилении обстрелов Горловки. В МИД самопровозглашенной ЛНР высказали предположение, что Киев готов отказаться от бессрочного перемирия в Донбассе.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20210220/peskov-1598380930.html
https://ria.ru/20210216/put-1597721985.html
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алексей данилов, дмитрий кулеба, луганская народная республика, донецкая народная республика, мид украины, минск, оон, в мире

В Киеве раскрыли свой сценарий по Донбассу

16:35 22.02.2021 (обновлено: 16:57 22.02.2021)
 
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Сценарий, касающийся развития ситуации в Донбассе, которого сейчас придерживается Киев, — это "плохой мир лучше, чем хорошая война", заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 19 февраля обсудил ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе, были приняты решения, однако они засекречены. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания сообщил, что принято решение пересмотреть пять сценариев по Донбассу.
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"Сейчас наш сценарий можно условно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война", и именно по нему движемся", — сказал Кулеба в эфире телеканала "Прямой", отвечая на вопрос о том, в чем состоят пять сценариев Киева по отношению к Донбассу и какой из них наиболее актуален для применения.
По словам министра, на заседании СНБО Украины было принято решение о необходимости проанализировать имеющиеся пять сценариев развития ситуации в Донбассе и их соответствия нынешней ситуации в регионе.
Вместе с тем Кулеба заявил, что Киев должен максимально использовать минский переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе.
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Ранее в самопровозглашенной ДНР после заседания СНБО Украины обвинили украинских силовиков в усилении обстрелов Горловки. В МИД самопровозглашенной ЛНР высказали предположение, что Киев готов отказаться от бессрочного перемирия в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Алексей ДаниловДмитрий КулебаЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМИД УкраиныМинскООНВ мире
 
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