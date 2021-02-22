В Киеве раскрыли свой сценарий по Донбассу
16:35 22.02.2021 (обновлено: 16:57 22.02.2021)
© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
КИЕВ, 22 фев — РИА Новости. Сценарий, касающийся развития ситуации в Донбассе, которого сейчас придерживается Киев, — это "плохой мир лучше, чем хорошая война", заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины 19 февраля обсудил ухудшение ситуации с безопасностью в Донбассе, были приняты решения, однако они засекречены. Секретарь СНБО Алексей Данилов по итогам заседания сообщил, что принято решение пересмотреть пять сценариев по Донбассу.
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"Сейчас наш сценарий можно условно назвать "плохой мир лучше, чем хорошая война", и именно по нему движемся", — сказал Кулеба в эфире телеканала "Прямой", отвечая на вопрос о том, в чем состоят пять сценариев Киева по отношению к Донбассу и какой из них наиболее актуален для применения.
По словам министра, на заседании СНБО Украины было принято решение о необходимости проанализировать имеющиеся пять сценариев развития ситуации в Донбассе и их соответствия нынешней ситуации в регионе.
Вместе с тем Кулеба заявил, что Киев должен максимально использовать минский переговорный процесс по урегулированию ситуации в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014-го. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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