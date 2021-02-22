https://ria.ru/20210222/delfiny-1598531682.html
В Новой Зеландии 49 дельфинов-гринд выбросились на отмель
В Новой Зеландии 49 дельфинов-гринд выбросились на отмель
По меньшей мере 49 черных дельфинов-гринд выбросились на мелководье в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии, девять из них скончались и 40 выжили, сообщает местное... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T09:06
2021-02-22T09:06
2021-02-22T09:06
новая зеландия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156335/25/1563352591_0:281:2700:1800_1920x0_80_0_0_77cb415277e8f305ead1f009c3845db0.jpg
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. По меньшей мере 49 черных дельфинов-гринд выбросились на мелководье в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии, девять из них скончались и 40 выжили, сообщает местное министерство охраны окружающей среды.Отмечается, что дельфинам, которые находятся на отмели, помогают около 65 добровольцев."Наши сотрудники, занимающиеся проблемой с выбрасыванием на мель на косе Фаруэлл, подтвердили, что девять дельфинов погибли и 40 остались живы", - говорится в сообщении министерства в Facebook.Отмечается, что волонтеры хотят воспользоваться приливом, чтобы отправить дельфинов в воду.Гринды, или черные дельфины - морские млекопитающие из отряда китообразных. Тело гринды, достигающее в длину 8,5 метра, полностью окрашено в черный цвет, за исключением белого пятна под подбородком в форме якоря. Вес дельфина составляет в среднем 800 килограммов, однако встречаются и особи весом более 2 тонн. Различные виды гринд обитают практически по всему миру - как в теплых тропических морях, так и у берегов Северной Европы.Киты и дельфины часто выбрасываются на берег. Как правило, если одна гринда выбрасывается на берег, другие пытаются помочь ей и в итоге разделяют ее судьбу.
https://radiosputnik.ria.ru/20210121/kit-1594072208.html
новая зеландия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/156335/25/1563352591_300:0:2700:1800_1920x0_80_0_0_30cf912e2e841708367616550194b45e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая зеландия
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
По меньшей мере 49 черных дельфинов-гринд выбросились на мелководье в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии
, девять из них скончались и 40 выжили, сообщает местное министерство охраны окружающей среды.
Отмечается, что дельфинам, которые находятся на отмели, помогают около 65 добровольцев.
"Наши сотрудники, занимающиеся проблемой с выбрасыванием на мель на косе Фаруэлл, подтвердили, что девять дельфинов погибли и 40 остались живы", - говорится в сообщении министерства в Facebook
.
Отмечается, что волонтеры хотят воспользоваться приливом, чтобы отправить дельфинов в воду.
Гринды, или черные дельфины - морские млекопитающие из отряда китообразных. Тело гринды, достигающее в длину 8,5 метра, полностью окрашено в черный цвет, за исключением белого пятна под подбородком в форме якоря. Вес дельфина составляет в среднем 800 килограммов, однако встречаются и особи весом более 2 тонн. Различные виды гринд обитают практически по всему миру - как в теплых тропических морях, так и у берегов Северной Европы.
Киты и дельфины часто выбрасываются на берег. Как правило, если одна гринда выбрасывается на берег, другие пытаются помочь ей и в итоге разделяют ее судьбу.