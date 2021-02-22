https://ria.ru/20210222/delfiny-1598531682.html

В Новой Зеландии 49 дельфинов-гринд выбросились на отмель

В Новой Зеландии 49 дельфинов-гринд выбросились на отмель

По меньшей мере 49 черных дельфинов-гринд выбросились на мелководье в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии, девять из них скончались и 40 выжили, сообщает местное... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T09:06

2021-02-22T09:06

2021-02-22T09:06

новая зеландия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156335/25/1563352591_0:281:2700:1800_1920x0_80_0_0_77cb415277e8f305ead1f009c3845db0.jpg

МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. По меньшей мере 49 черных дельфинов-гринд выбросились на мелководье в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии, девять из них скончались и 40 выжили, сообщает местное министерство охраны окружающей среды.Отмечается, что дельфинам, которые находятся на отмели, помогают около 65 добровольцев."Наши сотрудники, занимающиеся проблемой с выбрасыванием на мель на косе Фаруэлл, подтвердили, что девять дельфинов погибли и 40 остались живы", - говорится в сообщении министерства в Facebook.Отмечается, что волонтеры хотят воспользоваться приливом, чтобы отправить дельфинов в воду.Гринды, или черные дельфины - морские млекопитающие из отряда китообразных. Тело гринды, достигающее в длину 8,5 метра, полностью окрашено в черный цвет, за исключением белого пятна под подбородком в форме якоря. Вес дельфина составляет в среднем 800 килограммов, однако встречаются и особи весом более 2 тонн. Различные виды гринд обитают практически по всему миру - как в теплых тропических морях, так и у берегов Северной Европы.Киты и дельфины часто выбрасываются на берег. Как правило, если одна гринда выбрасывается на берег, другие пытаются помочь ей и в итоге разделяют ее судьбу.

https://radiosputnik.ria.ru/20210121/kit-1594072208.html

новая зеландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новая зеландия