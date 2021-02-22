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В Новой Зеландии 49 дельфинов-гринд выбросились на отмель
В Новой Зеландии 49 дельфинов-гринд выбросились на отмель
По меньшей мере 49 черных дельфинов-гринд выбросились на мелководье в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии, девять из них скончались и 40 выжили, сообщает местное... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T09:06
2021-02-22T09:06
новая зеландия
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. По меньшей мере 49 черных дельфинов-гринд выбросились на мелководье в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии, девять из них скончались и 40 выжили, сообщает местное министерство охраны окружающей среды.Отмечается, что дельфинам, которые находятся на отмели, помогают около 65 добровольцев."Наши сотрудники, занимающиеся проблемой с выбрасыванием на мель на косе Фаруэлл, подтвердили, что девять дельфинов погибли и 40 остались живы", - говорится в сообщении министерства в Facebook.Отмечается, что волонтеры хотят воспользоваться приливом, чтобы отправить дельфинов в воду.Гринды, или черные дельфины - морские млекопитающие из отряда китообразных. Тело гринды, достигающее в длину 8,5 метра, полностью окрашено в черный цвет, за исключением белого пятна под подбородком в форме якоря. Вес дельфина составляет в среднем 800 килограммов, однако встречаются и особи весом более 2 тонн. Различные виды гринд обитают практически по всему миру - как в теплых тропических морях, так и у берегов Северной Европы.Киты и дельфины часто выбрасываются на берег. Как правило, если одна гринда выбрасывается на берег, другие пытаются помочь ей и в итоге разделяют ее судьбу.
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В Новой Зеландии 49 дельфинов-гринд выбросились на отмель

09:06 22.02.2021
 
© Фото : New Zealand Defence ForceНовозеландские военные и спасатели на месте извержения вулкана на острове Уайт-Айленд
Новозеландские военные и спасатели на месте извержения вулкана на острове Уайт-Айленд - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Фото : New Zealand Defence Force
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. По меньшей мере 49 черных дельфинов-гринд выбросились на мелководье в бухте Голден-Бей в Новой Зеландии, девять из них скончались и 40 выжили, сообщает местное министерство охраны окружающей среды.
Отмечается, что дельфинам, которые находятся на отмели, помогают около 65 добровольцев.
"Наши сотрудники, занимающиеся проблемой с выбрасыванием на мель на косе Фаруэлл, подтвердили, что девять дельфинов погибли и 40 остались живы", - говорится в сообщении министерства в Facebook.
Отмечается, что волонтеры хотят воспользоваться приливом, чтобы отправить дельфинов в воду.
Гринды, или черные дельфины - морские млекопитающие из отряда китообразных. Тело гринды, достигающее в длину 8,5 метра, полностью окрашено в черный цвет, за исключением белого пятна под подбородком в форме якоря. Вес дельфина составляет в среднем 800 килограммов, однако встречаются и особи весом более 2 тонн. Различные виды гринд обитают практически по всему миру - как в теплых тропических морях, так и у берегов Северной Европы.
Киты и дельфины часто выбрасываются на берег. Как правило, если одна гринда выбрасывается на берег, другие пытаются помочь ей и в итоге разделяют ее судьбу.
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