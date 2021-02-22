Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210222/boeviki-1598209251.html
"Это уже другая война": что началось в Сирии
"Это уже другая война": что началось в Сирии
Дерзкие вылазки, засады на армейские конвои, минирование дорог и тайная поддержка стран Запада — российские военные сообщают, что в южных регионах Сирии резко... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T08:00
2021-02-22T08:08
александр лаврентьев
сирийская арабская армия
исламское государство
дональд трамп
нато
сирия
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/155945/68/1559456877_0:94:3308:1955_1920x0_80_0_0_13f0af8a4ff3a6937faad813a6dae317.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Дерзкие вылазки, засады на армейские конвои, минирование дорог и тайная поддержка стран Запада — российские военные сообщают, что в южных регионах Сирии резко усилилась активность незаконных вооруженных формирований. Наиболее открыто боевики ИГ* действуют в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. ВКС России оказывают сирийской армии прямую поддержку для нейтрализации этой угрозы, однако говорить о полной победе над терроризмом на Ближнем Востоке пока не приходится.Под американским "зонтиком"У боевиков ИГ* в Сирии уже не осталось крупных городов, где они могли бы отдохнуть, залечить раны и перегруппироваться. Бывшую столицу псевдохалифата Ракку сирийская армия взяла еще в октябре 2019-го. С тех пор "Исламское государство"* мало себя проявляло, и официальный Дамаск с командованием российской группировки сосредоточились на провинции Идлиб — там еще действуют отряды, подконтрольные главным образом Турции. ИГ*, как считалось, в Сирии проиграло и перенацелилось на страны Африки. Однако, как выяснилось, это не совсем так. Террористы активизировались в безлюдных районах на юге Сирии."Одной из вероятных причин, по которой боевикам удается скрытно перемещаться в пустынной местности, является возможность укрыться на территории зоны Эт-Танф, подконтрольной международной коалиции во главе с США и подчиненных им бандформирований из бывшей "Свободной сирийской армии", — сообщили журналистам представители группировки Вооруженных сил России. Эт-Танф — это военная база США в провинции Хомс, расположенная к северо-западу от одноименного пограничного пропускного пункта. Американские спецслужбы открыли ее весной 2017-го для тренировки представителей так называемой умеренной оппозиции. Там постоянно находятся около 600 военных инструкторов из США, Великобритании и Иордании. Они обучают боевиков тактике общевойскового боя, стрельбе, снайперскому и диверсионному делу. Район возле базы контролируют американские беспилотники, организована сложная система ПВО. От наземных атак объект защищен тяжелой техникой, в том числе реактивными системами залпового огня HIMARS. Неудивительно, что боевики ИГ* чувствуют себя вблизи Эт-Танф в безопасности — Сирийская арабская армия не рискует проводить здесь боевые операции, опасаясь прямого столкновения с военнослужащими США. Контроль над нефтьюСудя по информации Минобороны, западные "партнеры" продолжают в Сирии свою игру. Как сообщил российский посол Александр Ефимов, "американская оккупация не только препятствуют освоению Дамаском принадлежащих ему природных ресурсов, но и мешает восстановлению суверенитета законных властей на всей сирийской территории, потворствуя, в частности, сепаратистским устремлениям". "Я полагаю, что о планах американской администрации в отношении Сирии говорить пока рано. Другое дело, что вряд ли стоит в принципе ожидать пересмотра линии США в сирийских делах, — сказал Ефимов. — Давление на Дамаск, вероятнее всего, продолжится, а американские войска на сирийской земле в этом смысле — один из главных инструментов Вашингтона, о чем сами американцы неоднократно говорили".Бывший президент США Дональд Трамп прямо заявлял, что цель американского военного вмешательства в Сирии — не борьба с мировым терроризмом, а месторождения нефти. Основные находятся на территориях, контролируемых поддерживаемым Вашингтоном арабо-курдским альянсом "Сирийские демократические силы" (СДС).Успешный ударРоссийские военные адекватно реагируют на действия боевиков на юге Сирии, причем особое внимание уделяют выявлению и уничтожению инфраструктуры для ведения партизанской войны и терактов."В пустынной местности на востоке провинции Хомс был обнаружен крупный схрон, используемый боевиками ИГИЛ* для ведения террористической деятельности в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор, — говорится в официальном сообщении Минобороны. — В ходе операции были уничтожены четыре боевика на двух пикапах с крупнокалиберными пулеметами, выполнявшие, судя по всему, функцию охранения".По информации оборонного ведомства, в тайнике были 36 автоматов и ручных пулеметов, семь крупнокалиберных пулеметов, станковый гранатомет с 28 гранатами, установка ПТУР, 87 мин и гранат, около 40 килограммов взрывчатых веществ и свыше 22 тысяч боеприпасов, в том числе производства стран НАТО. Также боевики припрятали около 45 килограммов медикаментов, часть которых также из-за рубежа, и почти полтонны продуктов питания.Сирийские и российские военнослужащие регулярно находят арсеналы и склады боевиков во многих провинциях страны, особенно там, где долго хозяйничали террористы. Помогают местные жители. Так, в декабре в провинции Дераа обнаружили десять тайников с оружием и боеприпасами, а в мухафазе Идлиб — подземный штаб боевиков со взрывчаткой. Схроны уничтожили. Новые провокацииАктивизировавшиеся боевики готовят новые провокации против официального Дамаска. Александр Лаврентьев сообщил, что Россия располагает информацией о планирующихся терактах с отравляющими химическими веществами. По его словам, в провинции Идлиб заметили представителей организации "Белые каски", которых ранее обвиняли в инсценировках применения боевой "химии" Дамаском против мирного населения."Мы выступаем с предостережением для всех тех, кто стоит за этими провокациями с химоружием, за подготовкой этих варварских атак, — подчеркнул посол. — Инсценировки здесь не помогут, все причастные лица будут потом выявлены и подвергнутся суду, ответственности и наказанию. Но дело в том, что такие попытки чудовищны еще и потому, что могут ввергнуть страну в очередной виток противостояния в случае, если со стороны Запада будут предприняты какие-то карательные действия против Дамаска".Напомним: США отказались от участия во встрече "астанинского формата" в Сочи. По мнению российской стороны, американцы сейчас заняты внутренними делами и еще не определились с линией поведения на сирийском направлении.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210218/siriya-1598046786.html
https://ria.ru/20210212/terroristy-1597283775.html
https://ria.ru/20180126/1513340983.html
сирия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155945/68/1559456877_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_e7bf1fbd339008e98e83c6b54ae1118d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лаврентьев, сирийская арабская армия, исламское государство, дональд трамп, нато, сирия, безопасность

"Это уже другая война": что началось в Сирии

08:00 22.02.2021 (обновлено: 08:08 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкАвиабаза "Хмеймим" в Сирии
Авиабаза Хмеймим в Сирии - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости, Андрей Коц. Дерзкие вылазки, засады на армейские конвои, минирование дорог и тайная поддержка стран Запада — российские военные сообщают, что в южных регионах Сирии резко усилилась активность незаконных вооруженных формирований. Наиболее открыто боевики ИГ* действуют в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор. ВКС России оказывают сирийской армии прямую поддержку для нейтрализации этой угрозы, однако говорить о полной победе над терроризмом на Ближнем Востоке пока не приходится.

Под американским "зонтиком"

У боевиков ИГ* в Сирии уже не осталось крупных городов, где они могли бы отдохнуть, залечить раны и перегруппироваться. Бывшую столицу псевдохалифата Ракку сирийская армия взяла еще в октябре 2019-го. С тех пор "Исламское государство"* мало себя проявляло, и официальный Дамаск с командованием российской группировки сосредоточились на провинции Идлиб — там еще действуют отряды, подконтрольные главным образом Турции. ИГ*, как считалось, в Сирии проиграло и перенацелилось на страны Африки. Однако, как выяснилось, это не совсем так. Террористы активизировались в безлюдных районах на юге Сирии.
© AP Photo / Maya AlleruzzoФлаг террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) в Багузе, Сирия
Флаг террористической группировки Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) в Багузе, Сирия - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo / Maya Alleruzzo
Флаг террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ*, запрещена в России) в Багузе, Сирия
"Одной из вероятных причин, по которой боевикам удается скрытно перемещаться в пустынной местности, является возможность укрыться на территории зоны Эт-Танф, подконтрольной международной коалиции во главе с США и подчиненных им бандформирований из бывшей "Свободной сирийской армии", — сообщили журналистам представители группировки Вооруженных сил России.
Эт-Танф — это военная база США в провинции Хомс, расположенная к северо-западу от одноименного пограничного пропускного пункта. Американские спецслужбы открыли ее весной 2017-го для тренировки представителей так называемой умеренной оппозиции. Там постоянно находятся около 600 военных инструкторов из США, Великобритании и Иордании. Они обучают боевиков тактике общевойскового боя, стрельбе, снайперскому и диверсионному делу.
Российские и турецкие военные во время совместного патрулирования в провинции Идлиб, Сирия - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 16:26Война в Сирии
Путин и Эрдоган обсудили борьбу с террористами в Сирии
Район возле базы контролируют американские беспилотники, организована сложная система ПВО. От наземных атак объект защищен тяжелой техникой, в том числе реактивными системами залпового огня HIMARS. Неудивительно, что боевики ИГ* чувствуют себя вблизи Эт-Танф в безопасности — Сирийская арабская армия не рискует проводить здесь боевые операции, опасаясь прямого столкновения с военнослужащими США.

Контроль над нефтью

Судя по информации Минобороны, западные "партнеры" продолжают в Сирии свою игру. Как сообщил российский посол Александр Ефимов, "американская оккупация не только препятствуют освоению Дамаском принадлежащих ему природных ресурсов, но и мешает восстановлению суверенитета законных властей на всей сирийской территории, потворствуя, в частности, сепаратистским устремлениям".
© AP PhotoВоенный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© AP Photo
Военный конвой США в районе города Эль-Камышлы в Сирии
"Я полагаю, что о планах американской администрации в отношении Сирии говорить пока рано. Другое дело, что вряд ли стоит в принципе ожидать пересмотра линии США в сирийских делах, — сказал Ефимов. — Давление на Дамаск, вероятнее всего, продолжится, а американские войска на сирийской земле в этом смысле — один из главных инструментов Вашингтона, о чем сами американцы неоднократно говорили".
Бывший президент США Дональд Трамп прямо заявлял, что цель американского военного вмешательства в Сирии — не борьба с мировым терроризмом, а месторождения нефти. Основные находятся на территориях, контролируемых поддерживаемым Вашингтоном арабо-курдским альянсом "Сирийские демократические силы" (СДС).

Успешный удар

Российские военные адекватно реагируют на действия боевиков на юге Сирии, причем особое внимание уделяют выявлению и уничтожению инфраструктуры для ведения партизанской войны и терактов.
Разрушенные дома в освобожденном от боевиков населенном пункте ад-Дейр аш-Шаркий в Сирии на юго-востоке провинции Идлиб - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 20:59
Источник сообщил о встречах западных спецслужб с полевыми командирами ИГ*
"В пустынной местности на востоке провинции Хомс был обнаружен крупный схрон, используемый боевиками ИГИЛ* для ведения террористической деятельности в провинциях Хомс и Дейр-эз-Зор, — говорится в официальном сообщении Минобороны. — В ходе операции были уничтожены четыре боевика на двух пикапах с крупнокалиберными пулеметами, выполнявшие, судя по всему, функцию охранения".
По информации оборонного ведомства, в тайнике были 36 автоматов и ручных пулеметов, семь крупнокалиберных пулеметов, станковый гранатомет с 28 гранатами, установка ПТУР, 87 мин и гранат, около 40 килограммов взрывчатых веществ и свыше 22 тысяч боеприпасов, в том числе производства стран НАТО. Также боевики припрятали около 45 килограммов медикаментов, часть которых также из-за рубежа, и почти полтонны продуктов питания.
© Фото : SANAСклад оружия и боеприпасов боевиков, обнаруженный сирийскими военными. 20 апреля 2018
Склад оружия и боеприпасов боевиков, обнаруженный сирийскими военными. 20 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
© Фото : SANA
Склад оружия и боеприпасов боевиков, обнаруженный сирийскими военными. 20 апреля 2018
Сирийские и российские военнослужащие регулярно находят арсеналы и склады боевиков во многих провинциях страны, особенно там, где долго хозяйничали террористы. Помогают местные жители. Так, в декабре в провинции Дераа обнаружили десять тайников с оружием и боеприпасами, а в мухафазе Идлиб — подземный штаб боевиков со взрывчаткой. Схроны уничтожили.

Новые провокации

Активизировавшиеся боевики готовят новые провокации против официального Дамаска. Александр Лаврентьев сообщил, что Россия располагает информацией о планирующихся терактах с отравляющими химическими веществами. По его словам, в провинции Идлиб заметили представителей организации "Белые каски", которых ранее обвиняли в инсценировках применения боевой "химии" Дамаском против мирного населения.
Активисты из организации Белые каски в Думе, Сирия. 17 ноября 2016 год - РИА Новости, 1920, 26.01.2018
26 января 2018, 08:00
Химичат в Сирии: зачем США вновь понадобились "Белые каски"
"Мы выступаем с предостережением для всех тех, кто стоит за этими провокациями с химоружием, за подготовкой этих варварских атак, — подчеркнул посол. — Инсценировки здесь не помогут, все причастные лица будут потом выявлены и подвергнутся суду, ответственности и наказанию. Но дело в том, что такие попытки чудовищны еще и потому, что могут ввергнуть страну в очередной виток противостояния в случае, если со стороны Запада будут предприняты какие-то карательные действия против Дамаска".
Напомним: США отказались от участия во встрече "астанинского формата" в Сочи. По мнению российской стороны, американцы сейчас заняты внутренними делами и еще не определились с линией поведения на сирийском направлении.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
 
Александр ЛаврентьевСирийская арабская армияИсламское государствоДональд ТрампНАТОСирияБезопасность
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:59Почти девять миллионов жителей Техаса испытывают проблемы с водой
13:58Посла Италии в ДР Конго ранили при нападении боевиков на конвой ООН
13:56В России не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000
13:50Гендиректору "ТГК-2" предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями
13:50Биткоин подешевел после достижения нового рекорда
13:47"Ростех" показал плавающий танк "Спрут-СДМ1"
13:40Партия "За правду" приняла решение о ликвидации
13:38В Иордании откроют производство ракет для комплекса "Корнет-Э"
13:35Прилепина и Семигина приняли в партию "Справедливая Россия"
13:33В России могут приравнять оскорбление ветеранов к реабилитации нацизма
13:32Социологи выяснили отношение жителей Молдавии к идее вступления в НАТО
13:29При столкновении легковушки с микроавтобусом в Кызыле пострадали 11 детей
13:20Суд арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину по делу о махинациях
13:19Зеленский: Киев пока не собирался строить дамбу на Северо-Крымском канале
13:08"Калашников" модернизирует авиационные ракеты "Вихрь"
13:08ЕСПЧ получил письмо Минюста с запросом о пересмотре решения по Навальному
13:07В Белоруссии предупредили о возможных шагах в сфере нацбезопасности
13:02Охлобыстин заявил, что церковь запретила ему участвовать в выборах в ГД
13:00Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Александр Жданов
12:56СК проверит посты пензенской школьницы на экстремизм
Лента новостейМолния