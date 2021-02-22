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https://ria.ru/20210222/boeing-1598556165.html
В России не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000
В России не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000
Российские авиакомпании не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000, сообщает Росавиация. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T13:56
2021-02-22T14:04
pratt & whitney
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
boeing 777
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями Pratt &amp; Whitney 4000, сообщает Росавиация.Компания Boeing ранее рекомендовала приостановить эксплуатацию лайнеров 777 с двигателями Pratt &amp; Whitney PW4000-112 после происшествия в американском Денвере, когда от лайнера отпала часть обшивки."Российские авиакомпании имеют воздушные суда модификации Boeing 777-300ER, оборудованные двигателями General Electric GE90-115B. В настоящее время вопрос о приостановке этой модификации Boeing 777 не рассматривается как Федеральной авиационной администрацией США (FAA), так и российскими авиационными властями", - говорится в сообщении.Отмечается, что разрушение двигателя Pratt &amp; Whitney PW4000-112 произошло на воздушном судне Boeing 777-222 (бортовой номер N772UA) авиакомпании United Airlines, который находился в эксплуатации с 29 сентября 1995 года (25,5 лет). "Наработка двигателя к моменту разрушения составила около 37 тысяч летных часов. В настоящее время в эксплуатации в различных авиакомпаниях мира находится 59 воздушных судов этой модификации. Как ожидается, Федеральная авиационная администрация США (FAA) до конца рабочего дня понедельника 22.02.2021 выпустит директиву летной годности о приостановке эксплуатации этой модификации Boeing 777-200 с двигателями Pratt &amp; Whitney PW4000-112", - сообщает Росавиация.В минувшую субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) заявил, что никто из пассажиров рейса 328 авиакомпании United Airlines не пострадал. "Поломка правого двигателя" произошла вскоре после вылета из аэропорта Денвера, в целом самолет, по предварительным данным специалистов, получил "незначительные повреждения". В ходе начальной стадии расследования было установлено, что "две лопатки вентилятора" в двигателе сломаны, остальные получили различные повреждения. Ведомство продолжит изучать этот двигатель, сам самолет и фотографии.FAA в воскресенье сообщило об издании директивы о проверках ряда самолетов Boeing 777 после происшествия в Денвере, американская авиакомпания United Airlines уже временно прекратила полеты своих 24 самолетов этого типа.
https://ria.ru/20210222/boeing-777-1598539766.html
https://ria.ru/20210221/samolet-1598479740.html
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pratt & whitney, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), boeing 777

В России не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000

13:56 22.02.2021 (обновлено: 14:04 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет Boeing 777
Пассажирский самолет Boeing 777 - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российские авиакомпании не эксплуатируют Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney 4000, сообщает Росавиация.
Компания Boeing ранее рекомендовала приостановить эксплуатацию лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после происшествия в американском Денвере, когда от лайнера отпала часть обшивки.
"Российские авиакомпании имеют воздушные суда модификации Boeing 777-300ER, оборудованные двигателями General Electric GE90-115B. В настоящее время вопрос о приостановке этой модификации Boeing 777 не рассматривается как Федеральной авиационной администрацией США (FAA), так и российскими авиационными властями", - говорится в сообщении.
Отмечается, что разрушение двигателя Pratt & Whitney PW4000-112 произошло на воздушном судне Boeing 777-222 (бортовой номер N772UA) авиакомпании United Airlines, который находился в эксплуатации с 29 сентября 1995 года (25,5 лет). "Наработка двигателя к моменту разрушения составила около 37 тысяч летных часов. В настоящее время в эксплуатации в различных авиакомпаниях мира находится 59 воздушных судов этой модификации. Как ожидается, Федеральная авиационная администрация США (FAA) до конца рабочего дня понедельника 22.02.2021 выпустит директиву летной годности о приостановке эксплуатации этой модификации Boeing 777-200 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112", - сообщает Росавиация.
Пассажирский самолет Boeing-777 авиакомпании Аэрофлот заходит на посадку в Международном аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
Вчера, 10:51
ЧП с самолетами Boeing 777
В минувшую субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.
Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) заявил, что никто из пассажиров рейса 328 авиакомпании United Airlines не пострадал. "Поломка правого двигателя" произошла вскоре после вылета из аэропорта Денвера, в целом самолет, по предварительным данным специалистов, получил "незначительные повреждения". В ходе начальной стадии расследования было установлено, что "две лопатки вентилятора" в двигателе сломаны, остальные получили различные повреждения. Ведомство продолжит изучать этот двигатель, сам самолет и фотографии.
FAA в воскресенье сообщило об издании директивы о проверках ряда самолетов Boeing 777 после происшествия в Денвере, американская авиакомпания United Airlines уже временно прекратила полеты своих 24 самолетов этого типа.
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Pratt & WhitneyФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Boeing 777
 
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