https://ria.ru/20210222/boeing-1598527866.html

Boeing рекомендовала приостановить полеты части лайнеров модели 777

Boeing рекомендовала приостановить полеты части лайнеров модели 777

Компания Boeing порекомендовала приостановить эксплуатацию лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после происшествия в американском Денвере,... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T06:09

2021-02-22T06:09

2021-02-22T09:25

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Компания Boeing порекомендовала приостановить эксплуатацию лайнеров 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112 после происшествия в американском Денвере, когда от самолета отпала часть обшивки.В компании отметили, что 69 таких самолетов используются, а еще 59 находятся на хранении. Рекомендация действует до окончания расследования причин ЧП.В субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в аэропорт вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.В свою очередь, Национальный совет по безопасности на транспорте (NTSB) выпустил релиз, в котором говорится, что никто из пассажиров рейса 328 авиакомпании United Airlines не пострадал. "Поломка правого двигателя" произошла вскоре после вылета из аэропорта Денвера. В целом самолет получил "незначительные повреждения" — по предварительным данным специалистов. В начальной стадии расследования эксперты установили, что сломались "две лопатки вентилятора" в двигателе, остальные получили различные повреждения. Ведомство продолжит изучать этот двигатель, сам самолет и фотографии.Федеральное управление гражданской авиации США начало проверки лайнеров серии 777, американская авиакомпания United Airlines уже временно прекратила полеты своих 24 самолетов этого типа. Министерство транспорта Японии, еще до рекомендаций Boeing, дало указание авиакомпаниям приостановить использование для полетов авиалайнеров Boeing 777 из-за ЧП в Колорадо. Это требование коснется Japan Airlines (JAL, 13 самолетов) и ANA (19).

https://ria.ru/20210221/samolet-1598442138.html

https://ria.ru/20210222/boeing-1598526254.html

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boeing 777, колорадо, сша, в мире