https://ria.ru/20210222/boeing-1598526254.html

В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо

В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо

Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США издало дерективу о проверках ряда самолетов Boeing 777 после происшествия в американском Денвере, когда от... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T03:35

2021-02-22T03:35

2021-02-22T05:02

boeing 777

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США издало дерективу о проверках ряда самолетов Boeing 777 после происшествия в американском Денвере, когда от лайнера отвалилась часть обшивки, американская авиакомпания United Airlines решила временно прекратить полеты 24 самолетов этого типа.Как ранее сообщал телеканал Fox News, в субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.Управление указало, что нужно ускорить проверку "полых лопаток вентилятора", которые есть только в двигателях этой модели.После заявления FAA американская авиакомпания United Airlines сообщила, что "добровольно и на время" прекращает полеты 24 самолета Boeing 777 с соответствующими двигателями. Это решение приводится в исполнение немедленно в целях предосторожности.

https://ria.ru/20200725/1574896544.html

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boeing 777, колорадо, сша, в мире