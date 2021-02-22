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В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо
В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо
Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США издало дерективу о проверках ряда самолетов Boeing 777 после происшествия в американском Денвере, когда от... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T03:35
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США издало дерективу о проверках ряда самолетов Boeing 777 после происшествия в американском Денвере, когда от лайнера отвалилась часть обшивки, американская авиакомпания United Airlines решила временно прекратить полеты 24 самолетов этого типа.Как ранее сообщал телеканал Fox News, в субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.Управление указало, что нужно ускорить проверку "полых лопаток вентилятора", которые есть только в двигателях этой модели.После заявления FAA американская авиакомпания United Airlines сообщила, что "добровольно и на время" прекращает полеты 24 самолета Boeing 777 с соответствующими двигателями. Это решение приводится в исполнение немедленно в целях предосторожности.
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boeing 777, колорадо, сша, в мире

В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо

03:35 22.02.2021 (обновлено: 05:02 22.02.2021)
 
© REUTERS / Broomfield PoliceОбломки двигателя Boeing 777, упавшие в жилом районе Колорадо, США
Обломки двигателя Boeing 777, упавшие в жилом районе Колорадо, США - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© REUTERS / Broomfield Police
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США издало дерективу о проверках ряда самолетов Boeing 777 после происшествия в американском Денвере, когда от лайнера отвалилась часть обшивки, американская авиакомпания United Airlines решила временно прекратить полеты 24 самолетов этого типа.
Как ранее сообщал телеканал Fox News, в субботу из-за неисправности двигателя обломки обшивки пассажирского Boeing 777 United Airlines упали в жилом районе около американского города Денвер (Колорадо), самолет благополучно вернулся в Денвер вскоре после вылета. Информации о пострадавших на борту или в результате падения обломков нет.

"После консультаций с командой экспертов по авиационной безопасности вслед за вчерашней поломкой двигателя самолета Boeing 777 в Денвере я дал им указание издать директиву летной годности в чрезвычайных случаях, которая обяжет провести немедленные или более интенсивные инспекции самолетов Boeing 777 c двигателями Pratt & Whitney PW4000. Это, скорее всего, будет означать, что некоторые самолеты будут выведены из эксплуатации", - говорится в заявлении от имени главы FAA Стива Диксона, размещенном в Twitter.

Управление указало, что нужно ускорить проверку "полых лопаток вентилятора", которые есть только в двигателях этой модели.
После заявления FAA американская авиакомпания United Airlines сообщила, что "добровольно и на время" прекращает полеты 24 самолета Boeing 777 с соответствующими двигателями. Это решение приводится в исполнение немедленно в целях предосторожности.
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