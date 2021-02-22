https://ria.ru/20210222/bitkoin-1598589127.html

Цена биткоина обвалилась ниже 50 тысяч долларов

Цена биткоина обвалилась ниже 50 тысяч долларов

Биткоин резко ускорил падение в понедельник днем, в результате стоимость самой популярной криптовалюты ушла ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов,... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T17:31

2021-02-22T17:31

2021-02-22T18:26

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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Биткоин резко ускорил падение в понедельник днем, в результате стоимость самой популярной криптовалюты ушла ниже психологической отметки в 50 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 17:19 мск падал в цене на 12,38%, до 49,9 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 13,45% — до 49,5 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.Минутами ранее цена самой популярной криптовалюты падала на 16%, максимально опускаясь до 47,6 тысячи долларов.В воскресенье стоимость биткоина побила очередной исторический рекорд в 58 тысяч долларов. Максимально криптовалюта достигала 58 352,8 доллара. А психологическую планку в 50 тысяч долларов биткоин впервые преодолел 16 февраля.Биткоин начал взлет в декабре. Криптовалюта 16 декабря преодолела тогдашний исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его уже почти втрое.Активный рост стоимости криптовалюты после некоторой паузы возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого стоимость биткоина преодолела максимальный уровень января в 41 950 долларов и с тех пор продолжала бить рекорды.

https://radiosputnik.ria.ru/20210219/mask-1598238235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

биткоин, в мире, экономика