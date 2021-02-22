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Биткоин подешевел после достижения нового рекорда
Биткоин подешевел после достижения нового рекорда
Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, падает в понедельник днем на 5%, опускаясь в район 54 тысяч долларов после достижения в воскресенье... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T13:50
2021-02-22T13:57
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
динамика курсов валют
илон маск
tesla motors
экономика
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, падает в понедельник днем на 5%, опускаясь в район 54 тысяч долларов после достижения в воскресенье очередного рекорда в 58 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.09 мск падал в цене на 5,1% - до 54,2 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 4,28% - до 54,1 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.В воскресенье стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в 58 тысяч долларов. Максимально криптовалюта достигала 58352,8 доллара.Биткоин начал взлет в декабре. Криптовалюта 16 декабря преодолела тогдашний исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его уже почти втрое.Активный рост стоимости криптовалюты после некоторой паузы возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого стоимость биткоина преодолела максимальный уровень января в 41 950 долларов и с тех пор продолжает бить рекорды.
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динамика курсов валют, илон маск, tesla motors, экономика

Биткоин подешевел после достижения нового рекорда

13:50 22.02.2021 (обновлено: 13:57 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкОткрытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области
Открытие центра майнинга криптовалюты энергомощностью 20 мВт в Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Стоимость самой популярной криптовалюты, биткоина, падает в понедельник днем на 5%, опускаясь в район 54 тысяч долларов после достижения в воскресенье очередного рекорда в 58 тысяч долларов, свидетельствуют данные торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 13.09 мск падал в цене на 5,1% - до 54,2 тысячи долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, биткоин дешевел на 4,28% - до 54,1 тысячи долларов. Динамика везде приводится за сутки.
В воскресенье стоимость биткоина впервые в истории превысила отметку в 58 тысяч долларов. Максимально криптовалюта достигала 58352,8 доллара.
Биткоин начал взлет в декабре. Криптовалюта 16 декабря преодолела тогдашний исторический максимум в 20 042 доллара, державшийся с 2017 года, и с тех пор успела превысить его уже почти втрое.
Биткоин - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 11:33Сказано в эфире
"Скоро и резко". Экономист спрогнозировал судьбу биткоина
Активный рост стоимости криптовалюты после некоторой паузы возобновился 8 февраля после того, как контролируемая предпринимателем Илоном Маском компания Tesla сообщила об инвестициях в биткоин в размере 1,5 миллиарда долларов. После этого стоимость биткоина преодолела максимальный уровень января в 41 950 долларов и с тех пор продолжает бить рекорды.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьДинамика курсов валютИлон МаскTesla motorsЭкономика
 
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