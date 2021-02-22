https://ria.ru/20210222/bespilotnik-1598536889.html

"Калашников" представил новый беспилотник-конвертоплан

"Калашников" представил новый беспилотник-конвертоплан

ZALA AERO GROUP (входит в группу компаний "Калашников") представила на проходящей в столице ОАЭ международной оружейной выставке IDEX-2021 новый российский... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T10:15

2021-02-22T10:15

2021-02-22T10:18

новое оружие россии

калашников (концерн)

оаэ

безопасность

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АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости. ZALA AERO GROUP (входит в группу компаний "Калашников") представила на проходящей в столице ОАЭ международной оружейной выставке IDEX-2021 новый российский беспилотник-конвертоплан ZALA VTOL, который может применяться для мониторинга, а также в рамках спасательных операций, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова"."Новый беспилотный комплекс включает аппараты самолетного типа со сменным крылом. В одном случае используется обычное крыло для классического запуска аппарата с катапульты, во втором случае крыло беспилотника оборудовано дополнительными штангами с четырьмя горизонтально расположенными пропеллерами, что позволяет ZALA VTOL выполнять вертикальные взлет и посадку и делает его гибридом самолета и вертолета", - сообщили в пресс-службе кампании.При необходимости конвертация самолетного беспилотника в гибрид за счет смены крыла выполняется в течение нескольких минут, отметили в "Калашникове".В группе компаний уточнили, что новый беспилотный комплекс может быть использован для воздушного мониторинга, например, в интересах топливно-энергетического комплекса, а также в ходе поисково-спасательных операций.Аппарат оснащается бортовым компьютером с элементами искусственного интеллекта, позволяющим обрабатывать полученные беспилотником фото- и видеоданные, результаты съемки в инфракрасном диапазоне и другие параметры еще до завершения полета. Для аппарата доступны сменные головные части с различными полезными нагрузками, включающими фото- и видеокамеры, тепловизоры, комбинированные телетепловизионные системы, газоанализаторы и дозиметры, лазерный целеуказатель и т. д. Беспилотник имеет автомат сопровождения движущихся объектов мониторинга или поиска.В традиционном самолетном варианте ZALA VTOL имеет продолжительность полета 4 часа, после чего приземляется на парашюте. Мягкая посадка беспилотника обеспечивается подушкой, надуваемой под фюзеляжем. В версии с дополнительными двигателями ZALA VTOL способен взлетать и садиться вертикально в полностью автоматическом режиме, что позволяет эффективно применять аппарат в условиях городской застройки, в горной и труднодоступной местности, однако время его полета сокращается до 2 часов.Размах крыла ZALA VTOL составляет 2,85 метра, максимальный взлетный вес - 10,5 килограмма, скорость полета - до 110 километров в час. Основной движитель аппарата, обеспечивающий горизонтальный полет, - толкающий винт.

https://ria.ru/20210222/kalashnikov-1598534956.html

https://ria.ru/20210221/armata-1598474653.html

оаэ

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калашников (концерн), оаэ, безопасность