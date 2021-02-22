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Новое оружие России
https://ria.ru/20210222/bespilotnik-1598536889.html
"Калашников" представил новый беспилотник-конвертоплан
"Калашников" представил новый беспилотник-конвертоплан
ZALA AERO GROUP (входит в группу компаний "Калашников") представила на проходящей в столице ОАЭ международной оружейной выставке IDEX-2021 новый российский... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T10:15
2021-02-22T10:18
новое оружие россии
калашников (концерн)
оаэ
безопасность
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АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости. ZALA AERO GROUP (входит в группу компаний "Калашников") представила на проходящей в столице ОАЭ международной оружейной выставке IDEX-2021 новый российский беспилотник-конвертоплан ZALA VTOL, который может применяться для мониторинга, а также в рамках спасательных операций, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова"."Новый беспилотный комплекс включает аппараты самолетного типа со сменным крылом. В одном случае используется обычное крыло для классического запуска аппарата с катапульты, во втором случае крыло беспилотника оборудовано дополнительными штангами с четырьмя горизонтально расположенными пропеллерами, что позволяет ZALA VTOL выполнять вертикальные взлет и посадку и делает его гибридом самолета и вертолета", - сообщили в пресс-службе кампании.При необходимости конвертация самолетного беспилотника в гибрид за счет смены крыла выполняется в течение нескольких минут, отметили в "Калашникове".В группе компаний уточнили, что новый беспилотный комплекс может быть использован для воздушного мониторинга, например, в интересах топливно-энергетического комплекса, а также в ходе поисково-спасательных операций.Аппарат оснащается бортовым компьютером с элементами искусственного интеллекта, позволяющим обрабатывать полученные беспилотником фото- и видеоданные, результаты съемки в инфракрасном диапазоне и другие параметры еще до завершения полета. Для аппарата доступны сменные головные части с различными полезными нагрузками, включающими фото- и видеокамеры, тепловизоры, комбинированные телетепловизионные системы, газоанализаторы и дозиметры, лазерный целеуказатель и т. д. Беспилотник имеет автомат сопровождения движущихся объектов мониторинга или поиска.В традиционном самолетном варианте ZALA VTOL имеет продолжительность полета 4 часа, после чего приземляется на парашюте. Мягкая посадка беспилотника обеспечивается подушкой, надуваемой под фюзеляжем. В версии с дополнительными двигателями ZALA VTOL способен взлетать и садиться вертикально в полностью автоматическом режиме, что позволяет эффективно применять аппарат в условиях городской застройки, в горной и труднодоступной местности, однако время его полета сокращается до 2 часов.Размах крыла ZALA VTOL составляет 2,85 метра, максимальный взлетный вес - 10,5 килограмма, скорость полета - до 110 километров в час. Основной движитель аппарата, обеспечивающий горизонтальный полет, - толкающий винт.
https://ria.ru/20210222/kalashnikov-1598534956.html
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калашников (концерн), оаэ, безопасность

"Калашников" представил новый беспилотник-конвертоплан

10:15 22.02.2021 (обновлено: 10:18 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийСтенд "Рособоронэкспорта" на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби
Стенд Рособоронэкспорта на выставке оборонной промышленности IDEX-2021 в Абу-Даби - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Читать ria.ru в
АБУ-ДАБИ, 22 фев — РИА Новости. ZALA AERO GROUP (входит в группу компаний "Калашников") представила на проходящей в столице ОАЭ международной оружейной выставке IDEX-2021 новый российский беспилотник-конвертоплан ZALA VTOL, который может применяться для мониторинга, а также в рамках спасательных операций, сообщили РИА Новости в пресс-службе "Калашникова".
"Новый беспилотный комплекс включает аппараты самолетного типа со сменным крылом. В одном случае используется обычное крыло для классического запуска аппарата с катапульты, во втором случае крыло беспилотника оборудовано дополнительными штангами с четырьмя горизонтально расположенными пропеллерами, что позволяет ZALA VTOL выполнять вертикальные взлет и посадку и делает его гибридом самолета и вертолета", - сообщили в пресс-службе кампании.
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При необходимости конвертация самолетного беспилотника в гибрид за счет смены крыла выполняется в течение нескольких минут, отметили в "Калашникове".
В группе компаний уточнили, что новый беспилотный комплекс может быть использован для воздушного мониторинга, например, в интересах топливно-энергетического комплекса, а также в ходе поисково-спасательных операций.
Аппарат оснащается бортовым компьютером с элементами искусственного интеллекта, позволяющим обрабатывать полученные беспилотником фото- и видеоданные, результаты съемки в инфракрасном диапазоне и другие параметры еще до завершения полета. Для аппарата доступны сменные головные части с различными полезными нагрузками, включающими фото- и видеокамеры, тепловизоры, комбинированные телетепловизионные системы, газоанализаторы и дозиметры, лазерный целеуказатель и т. д. Беспилотник имеет автомат сопровождения движущихся объектов мониторинга или поиска.
В традиционном самолетном варианте ZALA VTOL имеет продолжительность полета 4 часа, после чего приземляется на парашюте. Мягкая посадка беспилотника обеспечивается подушкой, надуваемой под фюзеляжем. В версии с дополнительными двигателями ZALA VTOL способен взлетать и садиться вертикально в полностью автоматическом режиме, что позволяет эффективно применять аппарат в условиях городской застройки, в горной и труднодоступной местности, однако время его полета сокращается до 2 часов.
Размах крыла ZALA VTOL составляет 2,85 метра, максимальный взлетный вес - 10,5 килограмма, скорость полета - до 110 километров в час. Основной движитель аппарата, обеспечивающий горизонтальный полет, - толкающий винт.
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Новое оружие РоссииКалашников (концерн)ОАЭБезопасность
 
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