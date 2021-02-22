https://ria.ru/20210222/baza-1598535542.html

Армения заинтересована в расширении российской военной базы в Гюмри

Армения заинтересована в расширении российской военной базы в Гюмри

Армянская сторона заинтересована в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы в Гюмри, заявил в интервью РИА Новости министр обороны... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T10:02

2021-02-22T10:02

2021-02-22T10:09

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ЕРЕВАН, 22 фев - РИА Новости. Армянская сторона заинтересована в расширении и наращивании потенциала 102-й российской военной базы в Гюмри, заявил в интервью РИА Новости министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян."Вопрос расширения и усиления российской военной базы на территории Республики Армения всегда стоял на повестке дня, и армянская сторона всегда была в этом заинтересована уже по той простой причине, что база в полном составе входит в Объединенную группировку войск (сил) вооруженных сил Армении и России, и, стало быть расширение возможностей базы автоматически влечет за собой наращивание потенциала совместной группировки, действующей на двусторонней основе в Кавказском регионе коллективной безопасности", - сказал министр.По его словам, "конечно же, руководством Минобороны России учтены существующие военно-политические реалии в регионе и сделаны правильные шаги по пути усиления и перевооружения базы". "И я уверен, что данный процесс будет носить долгосрочный характер", - сказал Арутюнян.В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Одиннадцатого января после переговоров лидеров Азербайджана, Армении и России Ильхама Алиева, Никола Пашиняна и Владимира Путина российский президент заявил о создании рабочей группы, которую возглавят вице-премьеры трех стран. Рабочая группа должна до 1 марта представить планы по развитию Карабаха.В Гюмри Ширакской области Армении, согласно межгосударственному договору от 1995 года, дислоцируется российская военная база. В 2010 году в документ были внесены изменения, в соответствии с которыми срок ее пребывания с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, до 2044 года.РИА Новости запросило также интервью у главы минобороны Азербайджана и сейчас ожидает окончательного согласования этого вопроса.

https://ria.ru/20210111/pashinyan-1592633958.html

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россия, гюмри, армения, в мире