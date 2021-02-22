https://ria.ru/20210222/banki-1598528717.html

Эксперт рассказал, как банки используют данные о местоположении клиентов

Эксперт рассказал, как банки используют данные о местоположении клиентов

Российским банкам может быть доступно большое количество информации о клиентах, в том числе данные об их местонахождении и недавних передвижениях. Эти сведения... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T07:11

2021-02-22T07:11

2021-02-22T07:11

россия

общество

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российским банкам может быть доступно большое количество информации о клиентах, в том числе данные об их местонахождении и недавних передвижениях. Эти сведения они используют в своей работе – например, для оценки платежеспособности клиента или блокирования сомнительных операций, рассказал РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.Сейчас вместо IP-адреса можно использовать геолокацию мобильного устройства – она более точная. Устройство само видит свою локацию через GPS и может делиться с разработчиками приложений или операционной системы. Правда, и доступна она не всегда, обращает внимание Достов: например, если клиент находится в полуподвальном помещении, качество локации сильно падает.Некоторое время назад предлагалось проверять геопозицию клиента при каждом платеже картой, чтобы убедиться, что человек и карта находятся в одном месте. Но от этой идеи отказались, поскольку велик риск ошибок, и ее довольно сложно реализовать технически, говорит эксперт.Разумеется, все это только косвенные сведения, которые анализируются совокупно с иными источниками - например, справками о доходах, отметил он. Сейчас главная дискуссия относительно этой практики разворачивается в плоскости защиты персональных сведений и предотвращения злоупотреблений. Например, неверно предлагать клиенту дорогой кредит, если он работает из дома или по какой-то причине живет в более дешевом районе.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/banki-1598280831.html

https://ria.ru/20210219/platezhi-1598125049.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество