https://ria.ru/20210222/banki-1598528717.html
Эксперт рассказал, как банки используют данные о местоположении клиентов
Эксперт рассказал, как банки используют данные о местоположении клиентов
Российским банкам может быть доступно большое количество информации о клиентах, в том числе данные об их местонахождении и недавних передвижениях. Эти сведения... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T07:11
2021-02-22T07:11
2021-02-22T07:11
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российским банкам может быть доступно большое количество информации о клиентах, в том числе данные об их местонахождении и недавних передвижениях. Эти сведения они используют в своей работе – например, для оценки платежеспособности клиента или блокирования сомнительных операций, рассказал РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.Сейчас вместо IP-адреса можно использовать геолокацию мобильного устройства – она более точная. Устройство само видит свою локацию через GPS и может делиться с разработчиками приложений или операционной системы. Правда, и доступна она не всегда, обращает внимание Достов: например, если клиент находится в полуподвальном помещении, качество локации сильно падает.Некоторое время назад предлагалось проверять геопозицию клиента при каждом платеже картой, чтобы убедиться, что человек и карта находятся в одном месте. Но от этой идеи отказались, поскольку велик риск ошибок, и ее довольно сложно реализовать технически, говорит эксперт.Разумеется, все это только косвенные сведения, которые анализируются совокупно с иными источниками - например, справками о доходах, отметил он. Сейчас главная дискуссия относительно этой практики разворачивается в плоскости защиты персональных сведений и предотвращения злоупотреблений. Например, неверно предлагать клиенту дорогой кредит, если он работает из дома или по какой-то причине живет в более дешевом районе.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/banki-1598280831.html
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россия, общество
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Российским
банкам может быть доступно большое количество информации о клиентах, в том числе данные об их местонахождении и недавних передвижениях. Эти сведения они используют в своей работе – например, для оценки платежеспособности клиента или блокирования сомнительных операций, рассказал РИА Новости глава Ассоциации участников рынка электронных денег и денежных переводов Виктор Достов.
"Дольше всего используется примерная оценка местоположения по IP-адресу. Если клиент пытается войти в интернет-банк из другой страны, то это может вызвать подозрения. Разумеется, определить конкретную улицу, дом или квартиру по IP обычно нельзя, если не иметь доступа к базе данных интернет-провайдера. Аналогично построена и модель борьбы с карточным мошенничеством: платежи на разных континентах в течение одного дня, безусловно, рассматриваются как высокорисковые", - объясняет эксперт.
Сейчас вместо IP-адреса можно использовать геолокацию мобильного устройства – она более точная. Устройство само видит свою локацию через GPS и может делиться с разработчиками приложений или операционной системы. Правда, и доступна она не всегда, обращает внимание Достов: например, если клиент находится в полуподвальном помещении, качество локации сильно падает.
Некоторое время назад предлагалось проверять геопозицию клиента при каждом платеже картой, чтобы убедиться, что человек и карта находятся в одном месте. Но от этой идеи отказались, поскольку велик риск ошибок, и ее довольно сложно реализовать технически, говорит эксперт.
"Еще один вариант – получить данные о местонахождении и перемещениях клиента от сотовых операторов. Это довольно дорогостоящая информация, к тому же не обезличенная, поэтому ее обработка сопряжена с регуляторными рисками. Такие сведения полезны не только для борьбы с мошенничеством, но и для оценки платежеспособности. Например, насколько часто человек бывает за рубежом, ходит ли в дорогие магазины, живет ли по месту прописки и ходит ли регулярно на работу", - добавляет Достов.
Разумеется, все это только косвенные сведения, которые анализируются совокупно с иными источниками - например, справками о доходах, отметил он. Сейчас главная дискуссия относительно этой практики разворачивается в плоскости защиты персональных сведений и предотвращения злоупотреблений. Например, неверно предлагать клиенту дорогой кредит, если он работает из дома или по какой-то причине живет в более дешевом районе.