Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой
МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Ассортимент моделей на вторичном авторынке велик, но, увы, многие из них могут быть с поломками и техническими дефектами даже при отличном внешнем виде. Как выяснить это до покупки, рассказал агентству "Прайм" основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.
"В первую очередь, необходимо проверить автомобиль через специальный сервисы и приложения – там можно найти актуальную информацию о количестве владельцев, наличии участия в ДТП, нахождении в розыске", - советует эксперт.
Осматривать желаемый автомобиль стоит утром или днем на открытом пространстве, при скудном освещении можно не заметить дефектов. Внимании нужно обращать на болты, которыми крепятся детали кузова, лакокрасочное покрытие, состояние двигателя и т.п. Насторожить должна ржавчина – это признак тяжелого ДТП или плохого состояния кузова.
Покупая автомобиль родом из Японии, проверьте, не тонул ли он. В этой стране из-за погодных условий машины часто заливает во время тайфунов и ливней. Узнать это можно по специфическому запаху в салоне и ржавчине, которая затрагивает даже самые скрытые детали, указал Мигаль.
1 февраля, 06:02В России с 1 февраля меняются правила тюнинга автомобилей