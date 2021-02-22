https://ria.ru/20210222/avto-1598524810.html

Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой

Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой

Ассортимент моделей на вторичном авторынке велик, но, увы, многие из них могут быть с поломками и техническими дефектами даже при отличном внешнем виде. Как... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T02:28

2021-02-22T02:28

2021-02-22T02:28

авто

япония

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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Ассортимент моделей на вторичном авторынке велик, но, увы, многие из них могут быть с поломками и техническими дефектами даже при отличном внешнем виде. Как выяснить это до покупки, рассказал агентству "Прайм" основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.Осматривать желаемый автомобиль стоит утром или днем на открытом пространстве, при скудном освещении можно не заметить дефектов. Внимании нужно обращать на болты, которыми крепятся детали кузова, лакокрасочное покрытие, состояние двигателя и т.п. Насторожить должна ржавчина – это признак тяжелого ДТП или плохого состояния кузова. Покупая автомобиль родом из Японии, проверьте, не тонул ли он. В этой стране из-за погодных условий машины часто заливает во время тайфунов и ливней. Узнать это можно по специфическому запаху в салоне и ржавчине, которая затрагивает даже самые скрытые детали, указал Мигаль.

https://ria.ru/20210201/avto-1595426406.html

япония

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

авто, япония