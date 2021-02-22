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Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой
Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой
Ассортимент моделей на вторичном авторынке велик, но, увы, многие из них могут быть с поломками и техническими дефектами даже при отличном внешнем виде. Как... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T02:28
2021-02-22T02:28
авто
япония
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Ассортимент моделей на вторичном авторынке велик, но, увы, многие из них могут быть с поломками и техническими дефектами даже при отличном внешнем виде. Как выяснить это до покупки, рассказал агентству "Прайм" основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.Осматривать желаемый автомобиль стоит утром или днем на открытом пространстве, при скудном освещении можно не заметить дефектов. Внимании нужно обращать на болты, которыми крепятся детали кузова, лакокрасочное покрытие, состояние двигателя и т.п. Насторожить должна ржавчина – это признак тяжелого ДТП или плохого состояния кузова. Покупая автомобиль родом из Японии, проверьте, не тонул ли он. В этой стране из-за погодных условий машины часто заливает во время тайфунов и ливней. Узнать это можно по специфическому запаху в салоне и ржавчине, которая затрагивает даже самые скрытые детали, указал Мигаль.
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авто, япония

Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой

02:28 22.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкАвтомобили марки Honda
Автомобили марки Honda - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 22 фев – РИА Новости. Ассортимент моделей на вторичном авторынке велик, но, увы, многие из них могут быть с поломками и техническими дефектами даже при отличном внешнем виде. Как выяснить это до покупки, рассказал агентству "Прайм" основатель сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

"В первую очередь, необходимо проверить автомобиль через специальный сервисы и приложения – там можно найти актуальную информацию о количестве владельцев, наличии участия в ДТП, нахождении в розыске", - советует эксперт.

Осматривать желаемый автомобиль стоит утром или днем на открытом пространстве, при скудном освещении можно не заметить дефектов. Внимании нужно обращать на болты, которыми крепятся детали кузова, лакокрасочное покрытие, состояние двигателя и т.п. Насторожить должна ржавчина – это признак тяжелого ДТП или плохого состояния кузова.
Покупая автомобиль родом из Японии, проверьте, не тонул ли он. В этой стране из-за погодных условий машины часто заливает во время тайфунов и ливней. Узнать это можно по специфическому запаху в салоне и ржавчине, которая затрагивает даже самые скрытые детали, указал Мигаль.
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