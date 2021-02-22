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На Украине создадут новую национальную авиакомпанию
На Украине создадут новую национальную авиакомпанию
Новая национальная государственная авиакомпания будет создана на Украине в 2021 году, заявил в понедельник заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T14:20
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skyup
международные авиалинии украины
владимир зеленский
юлия тимошенко
украина
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Новая национальная государственная авиакомпания будет создана на Украине в 2021 году, заявил в понедельник заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2020 года заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию с украинским авиапарком."У нас есть амбициозная цель по созданию государственного авиаперевозчика. Надеемся, что мы сможем это доработать и это будет сделано в нынешнем году", - заявил Тимошенко в ходе форума "Украина. 30".По его словам, новый авиаперевозчик будет "решать не только вопросы туризма, но и государства". Власти страны намерены развивать новую авиакомпанию, чтобы она стала известной во всем мире, добавил Тимошенко.На Украине есть две крупные авиакомпании, которые позиционируют себя как национальные, - "Международные авиалинии Украины" и SkyUp. Обе являются частными.
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skyup, международные авиалинии украины, владимир зеленский, юлия тимошенко, украина, в мире

На Украине создадут новую национальную авиакомпанию

14:20 22.02.2021 (обновлено: 18:32 22.02.2021)
 
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Новая национальная государственная авиакомпания будет создана на Украине в 2021 году, заявил в понедельник заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.
Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2020 года заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию с украинским авиапарком.
"У нас есть амбициозная цель по созданию государственного авиаперевозчика. Надеемся, что мы сможем это доработать и это будет сделано в нынешнем году", - заявил Тимошенко в ходе форума "Украина. 30".
По его словам, новый авиаперевозчик будет "решать не только вопросы туризма, но и государства". Власти страны намерены развивать новую авиакомпанию, чтобы она стала известной во всем мире, добавил Тимошенко.
На Украине есть две крупные авиакомпании, которые позиционируют себя как национальные, - "Международные авиалинии Украины" и SkyUp. Обе являются частными.
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27 января, 18:30Сказано в эфире
"Слабаки". Украинский эксперт об угрозе санкций против российских авиакомпаний
 
SkyUpМеждународные авиалинии УкраиныВладимир ЗеленскийЮлия ТимошенкоУкраинаВ мире
 
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