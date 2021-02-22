https://ria.ru/20210222/aviakompaniya-1598559630.html
На Украине создадут новую национальную авиакомпанию
На Украине создадут новую национальную авиакомпанию
Новая национальная государственная авиакомпания будет создана на Украине в 2021 году, заявил в понедельник заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T14:20
2021-02-22T14:20
2021-02-22T18:32
skyup
международные авиалинии украины
владимир зеленский
юлия тимошенко
украина
в мире
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КИЕВ, 22 фев - РИА Новости. Новая национальная государственная авиакомпания будет создана на Украине в 2021 году, заявил в понедельник заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко.Президент Украины Владимир Зеленский в апреле 2020 года заявил, что хочет создать государственную современную авиакомпанию с украинским авиапарком."У нас есть амбициозная цель по созданию государственного авиаперевозчика. Надеемся, что мы сможем это доработать и это будет сделано в нынешнем году", - заявил Тимошенко в ходе форума "Украина. 30".По его словам, новый авиаперевозчик будет "решать не только вопросы туризма, но и государства". Власти страны намерены развивать новую авиакомпанию, чтобы она стала известной во всем мире, добавил Тимошенко.На Украине есть две крупные авиакомпании, которые позиционируют себя как национальные, - "Международные авиалинии Украины" и SkyUp. Обе являются частными.
https://radiosputnik.ria.ru/20210127/sanktsii-1594849189.html
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skyup, международные авиалинии украины, владимир зеленский, юлия тимошенко, украина, в мире