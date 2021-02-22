https://ria.ru/20210222/asteroid-1598528142.html
К Земле приближается астероид размером со стадион
К Земле приближается астероид размером со стадион
К Земле в понедельник, 22 февраля, приблизится астероид размером со стадион, об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T06:35
2021-02-22T06:35
2021-02-22T12:04
наука
земля
космос - риа наука
наса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_0:250:3071:1977_1920x0_80_0_0_056840244b429dda1ae8233a4c274c49.jpg
МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. К Земле в понедельник, 22 февраля, приблизится астероид размером со стадион, об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL.Согласно расчетам, астероид 2020 XU6 диаметром около 213 метров приблизится к планете на расстояние около четырех миллионов километров.В этот день мимо Земли также пролетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра (на ближайшем расстоянии 5,6 миллиона километров) и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пройдет примерно на расстоянии 6,9 миллиона километров.При этом в воскресенье мимо Земли пролетели астероиды 2021 DD1 и 2021 DK1, который имеют диаметр десять и 61 метр соответственно.
https://ria.ru/20210215/astronomiya-1597500262.html
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585459906_23:0:2754:2048_1920x0_80_0_0_845291b4c0fa4a104e94612d23c96537.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
земля, космос - риа наука, наса