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К Земле приближается астероид размером со стадион
К Земле приближается астероид размером со стадион
К Земле в понедельник, 22 февраля, приблизится астероид размером со стадион, об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL. РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T06:35
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. К Земле в понедельник, 22 февраля, приблизится астероид размером со стадион, об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL.Согласно расчетам, астероид 2020 XU6 диаметром около 213 метров приблизится к планете на расстояние около четырех миллионов километров.В этот день мимо Земли также пролетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра (на ближайшем расстоянии 5,6 миллиона километров) и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пройдет примерно на расстоянии 6,9 миллиона километров.При этом в воскресенье мимо Земли пролетели астероиды 2021 DD1 и 2021 DK1, который имеют диаметр десять и 61 метр соответственно.
https://ria.ru/20210215/astronomiya-1597500262.html
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К Земле приближается астероид размером со стадион

06:35 22.02.2021 (обновлено: 12:04 22.02.2021)
 
© Depositphotos / meteorАстероид приближается к Земле
Астероид приближается к Земле - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Depositphotos / meteor
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МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. К Земле в понедельник, 22 февраля, приблизится астероид размером со стадион, об этом сообщает научно-исследовательский центр НАСА JPL.
Согласно расчетам, астероид 2020 XU6 диаметром около 213 метров приблизится к планете на расстояние около четырех миллионов километров.
В этот день мимо Земли также пролетят астероиды 2020 BV9 диаметром 23 метра (на ближайшем расстоянии 5,6 миллиона километров) и 2021 CC5 диаметром 40 метров, который пройдет примерно на расстоянии 6,9 миллиона километров.
При этом в воскресенье мимо Земли пролетели астероиды 2021 DD1 и 2021 DK1, который имеют диаметр десять и 61 метр соответственно.
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