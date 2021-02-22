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Суд арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину по делу о махинациях
Суд арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину по делу о махинациях
Ломоносовский суд Архангельска постановил заключить под стражу генерального директора "ТГК-2" Надежду Пинигину, которая подозревается в махинациях с ущербом в... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T13:20
2021-02-22T13:52
архангельск
происшествия
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МУРМАНСК, 22 фев – РИА Новости. Ломоносовский суд Архангельска постановил заключить под стражу генерального директора "ТГК-2" Надежду Пинигину, которая подозревается в махинациях с ущербом в 350 миллионов рублей и разорении "Архоблэнерго", сроком на два месяца, сообщили РИА Новости в суде."Суд отправил Пинигину под стражу на два месяца, до 17 апреля", - сказал собеседник агентства.В субботу ФСБ и СК заявили, что руководство крупных энергетических компаний "ТГК-2" и "Архоблэнерго" задержано за разорение "Архоблэнерго" с ущербом в 350 миллионов рублей, целью подозреваемых названа монополизация топливно-энергетического рынка Архангельской области. Из-за махинаций, совершенных с 2018 по 2020 годы, была создана угроза энергобезопасности Архангельской области, утверждает следствие.
https://ria.ru/20210119/makhinatsii-1593638338.html
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архангельск, происшествия

Суд арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину по делу о махинациях

13:20 22.02.2021 (обновлено: 13:52 22.02.2021)
 
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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МУРМАНСК, 22 фев – РИА Новости. Ломоносовский суд Архангельска постановил заключить под стражу генерального директора "ТГК-2" Надежду Пинигину, которая подозревается в махинациях с ущербом в 350 миллионов рублей и разорении "Архоблэнерго", сроком на два месяца, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд отправил Пинигину под стражу на два месяца, до 17 апреля", - сказал собеседник агентства.
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19 января, 11:00
Названы самые популярные схемы финансовых махинаций
В субботу ФСБ и СК заявили, что руководство крупных энергетических компаний "ТГК-2" и "Архоблэнерго" задержано за разорение "Архоблэнерго" с ущербом в 350 миллионов рублей, целью подозреваемых названа монополизация топливно-энергетического рынка Архангельской области. Из-за махинаций, совершенных с 2018 по 2020 годы, была создана угроза энергобезопасности Архангельской области, утверждает следствие.
 
АрхангельскПроисшествия
 
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