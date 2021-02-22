https://ria.ru/20210222/arest-1598554049.html

Суд арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину по делу о махинациях

Суд арестовал гендиректора ТГК-2 Пинигину по делу о махинациях

Ломоносовский суд Архангельска постановил заключить под стражу генерального директора "ТГК-2" Надежду Пинигину, которая подозревается в махинациях с ущербом в... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T13:20

2021-02-22T13:20

2021-02-22T13:52

архангельск

происшествия

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МУРМАНСК, 22 фев – РИА Новости. Ломоносовский суд Архангельска постановил заключить под стражу генерального директора "ТГК-2" Надежду Пинигину, которая подозревается в махинациях с ущербом в 350 миллионов рублей и разорении "Архоблэнерго", сроком на два месяца, сообщили РИА Новости в суде."Суд отправил Пинигину под стражу на два месяца, до 17 апреля", - сказал собеседник агентства.В субботу ФСБ и СК заявили, что руководство крупных энергетических компаний "ТГК-2" и "Архоблэнерго" задержано за разорение "Архоблэнерго" с ущербом в 350 миллионов рублей, целью подозреваемых названа монополизация топливно-энергетического рынка Архангельской области. Из-за махинаций, совершенных с 2018 по 2020 годы, была создана угроза энергобезопасности Архангельской области, утверждает следствие.

https://ria.ru/20210119/makhinatsii-1593638338.html

архангельск

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архангельск, происшествия