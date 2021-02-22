https://ria.ru/20210222/akkaunty-1598524108.html

Названа опасность совместного использования аккаунтов

Названа опасность совместного использования аккаунтов

Совместное использование аккаунтов в различных сервисах и приложениях сейчас достаточно распространено. Насколько это безопасно, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T02:07

2021-02-22T02:07

2021-02-22T02:07

технологии

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Совместное использование аккаунтов в различных сервисах и приложениях сейчас достаточно распространено. Насколько это безопасно, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по информационной безопасности компании "Ростелеком-Солар" Олег Седов. Общая учетная запись, например, в сервисах для просмотра фильмов или в облачном хранилище данных имеет свои плюсы, в том числе позволяет сэкономить. Но у совместного использования информации есть и обратная сторона, отметил эксперт. И источник риска, по его словам, ‒ не в виртуальном пространстве, а в человеческих взаимоотношениях.Эксперт уверен, что главным правилом должно оставаться наличие отдельного аккаунта для каждого пользователя, особенно в тех случаях, когда это касается личной жизни или бизнес-интересов. Специалист по информационной безопасности добавил, что если у вас уже имеется совместно используемая учетная запись, то при желании можно сделать некоторые данные конфиденциальными."Во многих публичных сервисах хранения данных есть возможность настроить политику конфиденциальности каждой папки, где-то ограничить доступ, а где-то открыть", – отметил Олег Седов.Для наиболее важных данных желательно выбирать платные сервисы, посоветовал он.Иной раз, продолжил эксперт, под давлением обстоятельств приходится отступать от строгих правил. К примеру, вы идете по улице и вам позвонили, что срочно нужно прислать скан паспорта для бронирования билетов ‒ и вот вам приходится пренебречь безопасностью и зайти в ближайшее интернет-кафе. Олег Седов посоветовал в подобных обстоятельствах быть особенно внимательным."В таком случае нужно включить режим анонимности, который не сохраняет данные на компьютере, с которого вы заходили, и не оставляет следы у провайдеров. После этого лучше всего почистить за собой историю браузера – это элемент цифровой культуры, вы же не оставляете за собой мусор в гостях", – подчеркнул Олег Седов в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20201128/sotsseti-1586616484.html

https://ria.ru/20210108/obnovleniya-1592283173.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии