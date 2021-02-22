https://ria.ru/20210222/akkaunty-1598524108.html
Названа опасность совместного использования аккаунтов
Названа опасность совместного использования аккаунтов
Совместное использование аккаунтов в различных сервисах и приложениях сейчас достаточно распространено. Насколько это безопасно, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-22T02:07
2021-02-22T02:07
2021-02-22T02:07
технологии
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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Совместное использование аккаунтов в различных сервисах и приложениях сейчас достаточно распространено. Насколько это безопасно, рассказал в интервью радио Sputnik специалист по информационной безопасности компании "Ростелеком-Солар" Олег Седов. Общая учетная запись, например, в сервисах для просмотра фильмов или в облачном хранилище данных имеет свои плюсы, в том числе позволяет сэкономить. Но у совместного использования информации есть и обратная сторона, отметил эксперт. И источник риска, по его словам, ‒ не в виртуальном пространстве, а в человеческих взаимоотношениях.Эксперт уверен, что главным правилом должно оставаться наличие отдельного аккаунта для каждого пользователя, особенно в тех случаях, когда это касается личной жизни или бизнес-интересов. Специалист по информационной безопасности добавил, что если у вас уже имеется совместно используемая учетная запись, то при желании можно сделать некоторые данные конфиденциальными."Во многих публичных сервисах хранения данных есть возможность настроить политику конфиденциальности каждой папки, где-то ограничить доступ, а где-то открыть", – отметил Олег Седов.Для наиболее важных данных желательно выбирать платные сервисы, посоветовал он.Иной раз, продолжил эксперт, под давлением обстоятельств приходится отступать от строгих правил. К примеру, вы идете по улице и вам позвонили, что срочно нужно прислать скан паспорта для бронирования билетов ‒ и вот вам приходится пренебречь безопасностью и зайти в ближайшее интернет-кафе. Олег Седов посоветовал в подобных обстоятельствах быть особенно внимательным."В таком случае нужно включить режим анонимности, который не сохраняет данные на компьютере, с которого вы заходили, и не оставляет следы у провайдеров. После этого лучше всего почистить за собой историю браузера – это элемент цифровой культуры, вы же не оставляете за собой мусор в гостях", – подчеркнул Олег Седов в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20201128/sotsseti-1586616484.html
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технологии
МОСКВА, 22 фев - РИА Новости.
Совместное использование аккаунтов в различных сервисах и приложениях сейчас достаточно распространено. Насколько это безопасно, рассказал в интервью радио Sputnik
специалист по информационной безопасности компании "Ростелеком-Солар" Олег Седов.
Общая учетная запись, например, в сервисах для просмотра фильмов или в облачном хранилище данных имеет свои плюсы, в том числе позволяет сэкономить. Но у совместного использования информации есть и обратная сторона, отметил эксперт. И источник риска, по его словам, ‒ не в виртуальном пространстве, а в человеческих взаимоотношениях.
"Сейчас у вас могут быть доверительные отношения, но непонятно, какие отношения сложатся у вас с другим человеком через неделю, через месяц, через два-три года", – пояснил Олег Седов.
Эксперт уверен, что главным правилом должно оставаться наличие отдельного аккаунта для каждого пользователя, особенно в тех случаях, когда это касается личной жизни или бизнес-интересов.
Специалист по информационной безопасности добавил, что если у вас уже имеется совместно используемая учетная запись, то при желании можно сделать некоторые данные конфиденциальными.
"Во многих публичных сервисах хранения данных есть возможность настроить политику конфиденциальности каждой папки, где-то ограничить доступ, а где-то открыть", – отметил Олег Седов.
Для наиболее важных данных желательно выбирать платные сервисы, посоветовал он.
Иной раз, продолжил эксперт, под давлением обстоятельств приходится отступать от строгих правил. К примеру, вы идете по улице и вам позвонили, что срочно нужно прислать скан паспорта для бронирования билетов ‒ и вот вам приходится пренебречь безопасностью и зайти в ближайшее интернет-кафе. Олег Седов посоветовал в подобных обстоятельствах быть особенно внимательным.
"В таком случае нужно включить режим анонимности, который не сохраняет данные на компьютере, с которого вы заходили, и не оставляет следы у провайдеров. После этого лучше всего почистить за собой историю браузера – это элемент цифровой культуры, вы же не оставляете за собой мусор в гостях", – подчеркнул Олег Седов в интервью радио Sputnik.