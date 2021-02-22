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Бальбек прокомментировал заявление СБУ о задержании "российского агента"

Бальбек прокомментировал заявление СБУ о задержании "российского агента"

Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявления Службы безопасности Украины о том, что "агент разведки РФ" хотел заполучить техническую документацию по... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T19:09

2021-02-22T19:09

2021-02-22T19:09

руслан бальбек

служба безопасности украины

украина

в мире

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Руслан Бальбек, комментируя заявления Службы безопасности Украины о том, что "агент разведки РФ" хотел заполучить техническую документацию по разработке танка "Оплот", заявил, что СБУ приписывает себе несуществующие подвиги.Ранее на сайте СБУ сообщалось, что контрразведка задержала "агента российской разведки", который пытался передать чертежи "секретного" танка Т-84БМ "Оплот". По мнению контрразведчиков, украинец, якобы завербованный представителями Генштаба Вооруженных сил России, хотел заполучить техническую документацию по разработке и производству танка "Оплот". Информацию об этой бронетехнике СБУ называет "закрытой"."В танкостроении Украина осталась во вчера, а Россия шагнула в завтра. Не станет производитель лимузинов интересоваться чертежами замшелой модели. И сколько бы Украина ни хвалила свой "Оплот", этот танк не котируется на рынках высокотехнологичных вооружений, да и в современных боях он не обкатан, в отличие от серийных российских танков. Так что, скорее всего, СБУ приписывает себе несуществующие подвиги", - сказал Бальбек РИА Новости.

https://ria.ru/20200720/1574581749.html

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руслан бальбек, служба безопасности украины, украина, в мире