https://ria.ru/20210222/aborty-1598566592.html

В ОП оценили идею о включении абортов в статистику смертности

В ОП оценили идею о включении абортов в статистику смертности

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко сообщил РИА Новости, что... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T15:06

2021-02-22T15:06

2021-02-22T15:06

россия

сергей рыбальченко

михаил мишустин

общественная палата рф

русская православная церковь

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко сообщил РИА Новости, что поддерживает мотивацию, которая лежит в основе идеи включения абортов в статистику смертности, и предложил изменить определение этой операции на "прекращение беременности путем умерщвления плода".Письмо с этой инициативой ранее направила на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина руководитель благотворительной программы помощи беременным женщинам "Спаси жизнь" Екатерина Маркова. Идею включить аборты в статистику смертности поддержали и в РПЦ."Я поддерживаю мотивы данной инициативы. Хотя понимаю, что вряд ли правительство примет такое решение, поскольку статистика ориентируется на международные стандарты", - прокомментировал идею Рыбальченко.Если текущие демографические тенденции сохранятся, это, по словам общественника, приведет к тому, что к 2030 году население России может сократиться более чем на 8 миллионов человек"Необходимо кардинальным образом изменить отношение к репродуктивному поведению и здоровью населения и отношение к демографии в целом.... Только за счет профилактики абортов и помощи беременным женщинам можно спасать ежегодно более 100 тысяч жизней неожиданных детей", - отметил Рыбальченко.Правительство пока, по мнению члена ОП РФ, недостаточно делает и для поддержки некоммерческих организаций, чьи усилия направлены на сокращение абортов и исправление демографической ситуации в стране."Считаю, что даже если нельзя по статистике отнести аборт к смерти, то мы должны хотя бы потребовать изменить название самой операции. Сейчас аборт называется искусственным прерыванием беременности. Но прерывание предполагает возобновление, которого не происходит. Правильно трактовать аборт, как прекращение беременности путем умерщвления плода. Тогда и для медицинского сообщества, и для будущих родителей будет понятна суть действия. В конце концов общество должно открыть глаза на проблему, о которой и РПЦ, и общественники говорят уже много лет", - добавил Рыбальченко.

https://ria.ru/20210222/aborty-1598564818.html

https://ria.ru/20201215/abort-1589326542.html

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россия, сергей рыбальченко, михаил мишустин, общественная палата рф, русская православная церковь