https://ria.ru/20210222/aborty-1598564818.html

Пушкина обвинила РПЦ в популизме

Пушкина обвинила РПЦ в популизме

Депутат Госдумы Оксана Пушкина ответила псалмом на идею РПЦ о включении данных по абортам в статистику смертности, заявив, что после легализации данной... РИА Новости, 22.02.2021

2021-02-22T14:59

2021-02-22T14:59

2021-02-22T14:59

религия и мировоззрение

россия

оксана пушкина

аборты

русская православная церковь

госдума рф

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МОСКВА, 22 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы Оксана Пушкина ответила псалмом на идею РПЦ о включении данных по абортам в статистику смертности, заявив, что после легализации данной инициативы показатели смертности в России будут зашкаливать.Ранее руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, директор "Дома для мамы" православной службы "Милосердие" Мария Студеникина заявила РИА Новости, что аборт следует официально признать смертью человека, поэтому включение данных по абортам в статистику смертности поможет стране выйти из демографического кризиса."На понятном языке РПЦ хочу ответить так: "Да онемеют уста лживые, которые против праведника говорят злое с гордостью и презреньем". Пс. 30,19. Перевожу на понятный язык для всех. Идея - образец популизма", - сказала РИА Новости Пушкина.Депутат подчеркнула, что в стране и так падает рождаемость и увеличивается смертность."Если легализуют эту инициативу, то показатели смертности в России будут зашкаливать. Работать надо на профилактику абортов. С точки зрения здравого смысла, напомню, что мы рожаем, когда уверены в будущем и чувствуем перспективу. Вот на чем сегодня всем ветвям власти и надо сосредоточиться", - добавила Пушкина.По мнению парламентария, после еще пары подобных идей от РПЦ количество атеистов в России начнет расти в геометрической прогрессии.

https://ria.ru/20210217/matkapital-1597832325.html

https://ria.ru/20201215/abort-1589326542.html

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россия, оксана пушкина, аборты, русская православная церковь, госдума рф