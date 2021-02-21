https://ria.ru/20210221/yazyk-1598147167.html

Международный день родного языка

Международный день родного языка

Международный день родного языка (International Mother Language Day) был утвержден на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается во всем мире с... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T02:29

2021-02-21T02:29

2021-02-21T02:29

международный день родного языка

в мире

справки

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Международный день родного языка (International Mother Language Day) был утвержден на Генеральной конференции ЮНЕСКО в 1999 году и отмечается во всем мире с 2000 года. Генеральная Ассамблея ООН приветствовала провозглашение этого дня в своей резолюции 2002 года. Международный день родного языка отмечается ежегодно 21 февраля в целях поощрения языкового и культурного разнообразия и многоязычия. Эта дата была выбрана в знак памяти событий 21 февраля 1952 года, когда в Дакке, столице нынешней Бангладеш, от пуль полицейских погибли студенты – участники демонстрации в защиту своего родного языка бенгали. Протестующие требовали признать его одним из государственных языков страны. Родной язык – это выражение самосознания и связи поколений. Он тесно связан с историей этноса, обеспечивает его единство и становится залогом его оригинальности: он формирует неразрывную связь между его носителями и служит основой для народа. Языки содержат в себе совокупность приобретенных знаний. Так, некоторые из них неповторимым образом описывают определенную среду, например, амазонские джунгли, отмечают свойства лечебных трав или содержат сведения по астрономии. Деятельность по распространению родного языка способствует не только лингвистическому разнообразию и многоязычию, но и более полному пониманию языковых и культурных традиций во всем мире. Но, несмотря на огромную ценность, языки во всем мире продолжают исчезать.Исчезновение любого языка означает потерю частицы общечеловеческого наследия.Введя в международный календарь День родного языка, ЮНЕСКО призвала страны разрабатывать, поддерживать и активизировать мероприятия, нацеленные на уважение и защиту всех языков, особенно языков, находящихся на грани исчезновения.Каждый год Международный день родного языка посвящен определенной теме.Тема Дня родного языка в 2019 году была "Языки коренных народов важны для устойчивого развития, построения мира и примирения". Организация Объединенных Наций объявила 2019 год Годом языков коренных народов. В 2020 году тема международного дня была "Языки без границ".Тема Международного дня родного языка 2021 года – "Содействие многоязычию для включения в образование и общество". ЮНЕСКО считает, что образование, основанное на родном языке, должно начинаться с ранних лет. Это важно в контексте пандемии COVID-19. Информация о COVID-19 и меры защиты и профилактики должны быть доступны каждому, в том числе и коренным народам. ЮНЕСКО призывает политиков, педагогов, учителей, родителей активизировать свои усилия по многоязычному образованию, которые внесут вклад в Международное десятилетие языков коренных народов (2022-2032), объявленное на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в ноябре 2019 года. Сегодня в мире существует около шести тысяч языков и 43% из них находятся под угрозой исчезновения. Только несколько сотен языков играют видную роль в системах образования и в государственной сфере, и менее ста языков используются в мире цифровых технологий. Исчезновение языков идет разными темпами. В Австралии, которая до 1970-х годов запрещала аборигенам использовать их родной язык, принадлежит рекорд по числу погибших или оказавшихся под угрозой исчезновения языков: из 400 существовавших там в начале ХХ века языков в настоящее время говорят всего на 25. Из 1,4 тысячи африканских языков по меньшей мере 250 находятся под угрозой, а 500-600 переживают упадок, что особенно характерно для Нигерии и стран Восточной Африки. В Северо-Восточной Азии лишь 6 из 47 известных языков удается выжить под напором русского. На Тайване более половины из 23 языков не выдержали давления китайского.Невозможно определить точное количество языков, которые исчезли в течение всей истории человечества. Лингвистам удалось подсчитать число языков, исчезнувших в определенных регионах, таких как Европа и Малая Азия (75 языков) или США (115 языков, исчезнувших за последние пять веков из 280, на которых говорили в эпоху Христофора Колумба). Некоторые примеры недавно вымерших языков: аса (Танзания) – в 1976 году; убыхский язык (Турция) исчез в 1992 году со смертью Тевфика Эсенча; эякский язык (США, Аляска) исчез в 2008 году со смертью Мэри Смит Джоунс.В настоящее время исчезающие языки есть во всех регионах и почти во всех странах мира. Наибольшая опасность исчезновения угрожает регионам с языковым разнообразием. В России насчитываются 193 национальности, используются 277 языков и диалектов. Только в российской системе образования функционирует боле 100 языков, на 24 языках ведется обучение детей, 81 язык изучают в качестве предмета и факультативно. У коренных народов ситуация осложняется отсутствием письменности некоторых из них, нехваткой педагогов, владеющим этим языком. У многих языков остались единицы носителей.По данным языковедов, за последние 150 лет на территории России исчезло 14 языков. Из них пять – в постсоветский период.В Красную книгу языков народов России включено более 60 языков.Как отмечают эксперты Института языкознания РАН, в некоторых случаях бывает очень сложно с точностью определить, можно ли считать тот или иной язык утерянным. Например, считалось, что последняя активная носительница бабинского саамского языка (был распространен в центральной части Кольского полуострова) умерла в 2003 году. Но в 2018 году этнографы встретили еще одного его носителя. В настоящее время бабинские саамы в количестве 80 человек возрождают свой язык. В селе Ёна Мурманской области действует "штаб-квартира", в которой потомки этого редкого этноса собираются вместе, проводят мероприятия по возрождению языка и культуры своего народа.По мнению ЮНЕСКО, среди мер, необходимых для предотвращения исчезновения языка – создание благоприятных условий для того, чтобы его носители говорили на нем и обучали этому языку своих детей; создание образовательных систем, способствующих обучению на родном языке, разработка системы письма. Поскольку основным фактором является отношение членов общины к своему собственному языку, также необходимо создать социальную и политическую среду, которая будет способствовать многоязычию и уважению к языкам коренных народов, чтобы использование этих языков стало преимуществом, а не являлось недостатком. В целях создания условий для сохранения и изучения родных языков народов России, являющихся национальным достоянием и историко-культурным наследием, в 2018 году указом президента РФ был создан Фонд сохранения и изучения родных языков народов Российской Федерации. 21 февраля 2019 года, в Международный день родного языка, фонд был зарегистрирован Минюстом России. Помимо поддержки изучения родных языков на всей территории страны в его он занимается созданием учебников и словарей, содействием в подготовке преподавателей. В 2020 году Международному дню родного языка в РФ проходила Всероссийская акция "Родные языки России". Школьники с 1 по 11 класс записывали на видео стихотворение на родном языке и публиковали его в социальных сетях с указанием хештега #РодныеЯзыкиРоссии. В акции приняли участие более 15 тысяч человек из 83 регионов, которые прочитали стихотворения на более чем 82 языках народов России. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международный день родного языка, в мире, справки