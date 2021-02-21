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США хотят расширить военное присутствие в Греции, пишут СМИ
США хотят расширить военное присутствие в Греции, пишут СМИ
США предлагают в новом оборонном соглашении предусмотреть размещение американских военных на нескольких десятках военных объектов в Греции и обновлять... РИА Новости, 22.02.2021
2021-02-21T23:36
2021-02-21T23:36
2021-02-22T05:04
никос дендиас
крит (остров)
нато
греция
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АФИНЫ, 21 фев - РИА Новости. США предлагают в новом оборонном соглашении предусмотреть размещение американских военных на нескольких десятках военных объектов в Греции и обновлять соглашение раз в пять лет, а не ежегодно, пишет газета "То Вима".Это будет второе обновленное соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве (MDCA) за три года. До этого обновленное соглашение Греция и США подписали в октябре 2019 года. Оно предусматривает расширение американской базы Суда, предоставление Соединенным Штатам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, а также возможность по согласованию с Грецией использовать любой военный объект на ее территории. До этого у США была лишь одна база – Суда на Крите.Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, выступая в октябре 2020 года в парламенте, сообщил, что Греция планирует расширить оборонное соглашение с США или подписать новое. Переговоры подтвердил официальный представитель греческого МИД Александрос Папаиоанну на брифинге 18 февраля. По его словам, соглашение планируется подписать при личном присутствии сторон осенью."Американская сторона в основном требует двух вещей: а) временного продления соглашения, на период времени, например, пять лет (чтобы оно не обновлялось ежегодно), б) добавление новых мест размещения (говорят, что американцы представили документ с более чем 20 новыми местоположениями), где могли бы размещаться американские силы при ротации их присутствия в Греции", - пишет газета."Однако создание новой постоянной базы типа Суда не обсуждается, а предлагаемые места размещения, включая и такие острова, как Скирос, относятся среди прочего к районам, где греческие и американские войска уже проходят совместную подготовку или которые также являются инфраструктурой НАТО", - пишет "То Вима".Выполнение соглашения, если оно будет достигнуто, не составит труда, поскольку технические и юридические детали известны из переговоров по предыдущему соглашению, пишет газета.Официальный представитель греческого МИД Александрос Папаиоанну на брифинге 18 февраля отказался говорить о деталях нового соглашения, однако, говоря о терминологии, заявил, что "когда мы говорим об американских базах, это не те американские базы, которые были в период холодной войны", это "другие рамки", и стороны "пошли по совершенно другому пути в плане оборонного сотрудничества с США".
https://ria.ru/20210130/gretsiya-1595226967.html
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никос дендиас, крит (остров), нато, греция, сша, в мире
АФИНЫ, 21 фев - РИА Новости. США
предлагают в новом оборонном соглашении предусмотреть размещение американских военных на нескольких десятках военных объектов в Греции
и обновлять соглашение раз в пять лет, а не ежегодно, пишет газета "То Вима"
.
Это будет второе обновленное соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве (MDCA) за три года. До этого обновленное соглашение Греция и США подписали в октябре 2019 года. Оно предусматривает расширение американской базы Суда, предоставление Соединенным Штатам инфраструктуры баз Стефановикио, Лариса и Александруполис, а также возможность по согласованию с Грецией использовать любой военный объект на ее территории. До этого у США была лишь одна база – Суда на Крите
.
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
, выступая в октябре 2020 года в парламенте, сообщил, что Греция планирует расширить оборонное соглашение с США или подписать новое. Переговоры подтвердил официальный представитель греческого МИД Александрос Папаиоанну на брифинге 18 февраля. По его словам, соглашение планируется подписать при личном присутствии сторон осенью.
"Американская сторона в основном требует двух вещей: а) временного продления соглашения, на период времени, например, пять лет (чтобы оно не обновлялось ежегодно), б) добавление новых мест размещения (говорят, что американцы представили документ с более чем 20 новыми местоположениями), где могли бы размещаться американские силы при ротации их присутствия в Греции", - пишет газета.
"Однако создание новой постоянной базы типа Суда не обсуждается, а предлагаемые места размещения, включая и такие острова, как Скирос, относятся среди прочего к районам, где греческие и американские войска уже проходят совместную подготовку или которые также являются инфраструктурой НАТО
", - пишет "То Вима".
Выполнение соглашения, если оно будет достигнуто, не составит труда, поскольку технические и юридические детали известны из переговоров по предыдущему соглашению, пишет газета.
Официальный представитель греческого МИД Александрос Папаиоанну на брифинге 18 февраля отказался говорить о деталях нового соглашения, однако, говоря о терминологии, заявил, что "когда мы говорим об американских базах, это не те американские базы, которые были в период холодной войны", это "другие рамки", и стороны "пошли по совершенно другому пути в плане оборонного сотрудничества с США".