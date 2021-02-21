Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210221/voda-1598489644.html
Названа реальная причина, почему Киев хочет перекрыть дамбой воду в Крым
Названа реальная причина, почему Киев хочет перекрыть дамбой воду в Крым
Киев ужесточает риторику по поводу поставок воды в Крым, что порождает вопрос о том, действительно ли Украина собирается "вернуть" полуостров. Об этом пишет... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T16:37
2021-02-21T16:37
россия
херсонская область
республика крым
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/154933/93/1549339359_0:100:966:643_1920x0_80_0_0_d14c852dae9f2e1ee733003b6a8b4e0c.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Киев ужесточает риторику по поводу поставок воды в Крым, что порождает вопрос о том, действительно ли Украина собирается "вернуть" полуостров. Об этом пишет "Страна".Ранее "постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым. Автор публикации обратила внимание на то, что вода по Северо-Крымскому каналу и так не поступает на полуостров, однако из заявления Кориневича следует, что все же какие-то объемы просачиваются. Также в статье отмечается, что канал используется для орошения юга страдающей от засухи Херсонской области. Временная дамба на Днепре появилась еще в 2014-м году, а в 2017-м была построена постоянная, причем в ней были сделаны шлюзы, позволяющие при необходимости возобновить подачу воды. Однако дамбу строили не ради того, чтобы "запереть воду", пишет портал. Оказалось, что после закрытия шлюзов на юге Херсонской области начались проблемы с водоснабжением сельскохозяйственных земель, что стало катастрофой для региона. "Когда перекрывали воду в Крым, об этом в запале геополитической борьбы никто не думал. &lt;…&gt; Дамбу два года строили главным образом, чтобы устранить катастрофу с мелиорацией в регионе", — поясняется в статье. Чтобы скрыть свою ошибку, власти киевские перешли к аргументу о необходимости лишить воды крымчан. "Правда, тут остается вопрос — что собрались достраивать власти, если сооружение было открыто еще четыре года назад?" — задалась вопросом автор. Выяснилось, что с момента достройки и по сей день формально дамба не работала. Кроме того, требуется забетонировать ее нижнюю часть. Автор отметила "заботу" киевских властей о местных фермерах. "Страна четыре года не может достроить дамбу, без которой юг Херсонщины задыхается от засухи. При этом свои заявления представитель президента сопроводил "клятвами" о том, что до возвращения Крыма воду полуостров не получит. Как, видимо, и херсонские крестьяне", — говорится в публикации. При этом в статье отмечается, что России вообще нет дела до строительства дамбы на Украине. Так, глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что полуостров обеспечат водой без участия соседнего государства, а замглавы местного заксобрания Владимир Бобков назвал планы Киева растратой денег. "Разговоры о воде в Крым важны не сами по себе, а как маркер того, на каком уровне находятся отношения с Россией. Которые Владимир Зеленский обещал наладить", - говорится в статье.Журналистка выразила мнение, что возобновление подачи воды на полуостров могло бы стать первым шагом к урегулированию других вопросов в отношениях с Россией. И если в первые полгода президентства Зеленского такие шансы еще были, то уже с лета окно возможностей, судя по всему, оказалось закрыто."Нынешняя "дамбо-перемога" только знаменует, что надежды договориться с Кремлем при Зеленском — и тем самым выйти из затяжного конфликта с огромным соседом — рушатся окончательно", - говорится в статье.До 2014-го Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за редких осадков. В ближайшие месяцы будут завершены строительство водозабора из реки Бельбек и водовод с Бештерек-Зуйского месторождения.
https://ria.ru/20210217/voda-1597925904.html
https://ria.ru/20210218/krym-1597944364.html
https://ria.ru/20210220/krym-1598265764.html
россия
херсонская область
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/154933/93/1549339359_0:0:858:643_1920x0_80_0_0_71b2bb2872b35cec3e54a7d46482f19d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, херсонская область , республика крым, украина, в мире

Названа реальная причина, почему Киев хочет перекрыть дамбой воду в Крым

16:37 21.02.2021
 
© РИА Новости / Владислав СергиенкоСеверо-Крымский канал
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Владислав Сергиенко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Киев ужесточает риторику по поводу поставок воды в Крым, что порождает вопрос о том, действительно ли Украина собирается "вернуть" полуостров. Об этом пишет "Страна".
Ранее "постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым.
Автор публикации обратила внимание на то, что вода по Северо-Крымскому каналу и так не поступает на полуостров, однако из заявления Кориневича следует, что все же какие-то объемы просачиваются. Также в статье отмечается, что канал используется для орошения юга страдающей от засухи Херсонской области.
Временная дамба на Днепре появилась еще в 2014-м году, а в 2017-м была построена постоянная, причем в ней были сделаны шлюзы, позволяющие при необходимости возобновить подачу воды.
Дворец-замок Ласточкино гнездо в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 22:05
В Крыму высмеяли план Украины не допустить подачу воды на полуостров
Однако дамбу строили не ради того, чтобы "запереть воду", пишет портал. Оказалось, что после закрытия шлюзов на юге Херсонской области начались проблемы с водоснабжением сельскохозяйственных земель, что стало катастрофой для региона.
"Когда перекрывали воду в Крым, об этом в запале геополитической борьбы никто не думал. <…> Дамбу два года строили главным образом, чтобы устранить катастрофу с мелиорацией в регионе", — поясняется в статье.
Чтобы скрыть свою ошибку, власти киевские перешли к аргументу о необходимости лишить воды крымчан.
"Правда, тут остается вопрос — что собрались достраивать власти, если сооружение было открыто еще четыре года назад?" — задалась вопросом автор.
Выяснилось, что с момента достройки и по сей день формально дамба не работала. Кроме того, требуется забетонировать ее нижнюю часть. Автор отметила "заботу" киевских властей о местных фермерах.
"Страна четыре года не может достроить дамбу, без которой юг Херсонщины задыхается от засухи. При этом свои заявления представитель президента сопроводил "клятвами" о том, что до возвращения Крыма воду полуостров не получит. Как, видимо, и херсонские крестьяне", — говорится в публикации.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 08:38
В Госдуме назвали возведение дамбы для недопуска воды в Крым варварством
При этом в статье отмечается, что России вообще нет дела до строительства дамбы на Украине. Так, глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что полуостров обеспечат водой без участия соседнего государства, а замглавы местного заксобрания Владимир Бобков назвал планы Киева растратой денег.
"Разговоры о воде в Крым важны не сами по себе, а как маркер того, на каком уровне находятся отношения с Россией. Которые Владимир Зеленский обещал наладить", - говорится в статье.
Журналистка выразила мнение, что возобновление подачи воды на полуостров могло бы стать первым шагом к урегулированию других вопросов в отношениях с Россией. И если в первые полгода президентства Зеленского такие шансы еще были, то уже с лета окно возможностей, судя по всему, оказалось закрыто.
"Нынешняя "дамбо-перемога" только знаменует, что надежды договориться с Кремлем при Зеленском — и тем самым выйти из затяжного конфликта с огромным соседом — рушатся окончательно", - говорится в статье.
До 2014-го Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за редких осадков. В ближайшие месяцы будут завершены строительство водозабора из реки Бельбек и водовод с Бештерек-Зуйского месторождения.
Работы по бурению новых скважин для водообеспечения Крыма - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 08:03
В Крыму призвали Запад прервать молчание о водной блокаде
 
РоссияХерсонская областьРеспублика КрымУкраинаВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19В Китае заявили, что никогда не вмешивались во внутренние дела США
05:06В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США
04:35Посольство РФ оценило высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США
04:23Ученый объяснил, когда следует вакцинироваться переболевшим COVID-19
04:19Премьер Словакии поторопил кабмин с закупкой вакцины "Спутник V"
04:16Глава МИД Китая обвинил администрацию Трампа в ухудшении отношений с США
03:35В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо
03:13Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса
03:08Источник: с Восточного в 2021 году могут запустить еще два "Союза-2"
03:05"Яблоко" надеется на восстановление фонтана Витали на Лубянке
02:44Египет и Палестина будут развивать газовое месторождение в секторе Газа
02:29Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах
02:28Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой
02:21Рааб призовет СПЧ ООН отреагировать на "нарушения прав человека" в России
02:07Названа опасность совместного использования аккаунтов
01:36В Египте чиновница присваивала улицам города имена мужа и его родни
01:27Раскрыты подробности убийства двух детей в Москве
01:16Россияне определили лучшие поезда 2020 года
01:16Юрист рассказал, что делать с "лишней" зарплатой
01:04Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян
Лента новостейМолния