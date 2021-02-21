https://ria.ru/20210221/voda-1598489644.html

Названа реальная причина, почему Киев хочет перекрыть дамбой воду в Крым

Названа реальная причина, почему Киев хочет перекрыть дамбой воду в Крым

Киев ужесточает риторику по поводу поставок воды в Крым, что порождает вопрос о том, действительно ли Украина собирается "вернуть" полуостров. Об этом пишет... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T16:37

2021-02-21T16:37

2021-02-21T16:37

россия

херсонская область

республика крым

украина

в мире

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Киев ужесточает риторику по поводу поставок воды в Крым, что порождает вопрос о том, действительно ли Украина собирается "вернуть" полуостров. Об этом пишет "Страна".Ранее "постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил о планах достроить дамбу на 107-м километре Северо-Крымского канала, что позволит "максимально исключить попадание воды" в Крым. Автор публикации обратила внимание на то, что вода по Северо-Крымскому каналу и так не поступает на полуостров, однако из заявления Кориневича следует, что все же какие-то объемы просачиваются. Также в статье отмечается, что канал используется для орошения юга страдающей от засухи Херсонской области. Временная дамба на Днепре появилась еще в 2014-м году, а в 2017-м была построена постоянная, причем в ней были сделаны шлюзы, позволяющие при необходимости возобновить подачу воды. Однако дамбу строили не ради того, чтобы "запереть воду", пишет портал. Оказалось, что после закрытия шлюзов на юге Херсонской области начались проблемы с водоснабжением сельскохозяйственных земель, что стало катастрофой для региона. "Когда перекрывали воду в Крым, об этом в запале геополитической борьбы никто не думал. <…> Дамбу два года строили главным образом, чтобы устранить катастрофу с мелиорацией в регионе", — поясняется в статье. Чтобы скрыть свою ошибку, власти киевские перешли к аргументу о необходимости лишить воды крымчан. "Правда, тут остается вопрос — что собрались достраивать власти, если сооружение было открыто еще четыре года назад?" — задалась вопросом автор. Выяснилось, что с момента достройки и по сей день формально дамба не работала. Кроме того, требуется забетонировать ее нижнюю часть. Автор отметила "заботу" киевских властей о местных фермерах. "Страна четыре года не может достроить дамбу, без которой юг Херсонщины задыхается от засухи. При этом свои заявления представитель президента сопроводил "клятвами" о том, что до возвращения Крыма воду полуостров не получит. Как, видимо, и херсонские крестьяне", — говорится в публикации. При этом в статье отмечается, что России вообще нет дела до строительства дамбы на Украине. Так, глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что полуостров обеспечат водой без участия соседнего государства, а замглавы местного заксобрания Владимир Бобков назвал планы Киева растратой денег. "Разговоры о воде в Крым важны не сами по себе, а как маркер того, на каком уровне находятся отношения с Россией. Которые Владимир Зеленский обещал наладить", - говорится в статье.Журналистка выразила мнение, что возобновление подачи воды на полуостров могло бы стать первым шагом к урегулированию других вопросов в отношениях с Россией. И если в первые полгода президентства Зеленского такие шансы еще были, то уже с лета окно возможностей, судя по всему, оказалось закрыто."Нынешняя "дамбо-перемога" только знаменует, что надежды договориться с Кремлем при Зеленском — и тем самым выйти из затяжного конфликта с огромным соседом — рушатся окончательно", - говорится в статье.До 2014-го Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал, но после воссоединения Крыма с Россией полностью прекратила подачу. Вопрос решался за счет добычи из подземных источников и водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год обмелели из-за редких осадков. В ближайшие месяцы будут завершены строительство водозабора из реки Бельбек и водовод с Бештерек-Зуйского месторождения.

https://ria.ru/20210217/voda-1597925904.html

https://ria.ru/20210218/krym-1597944364.html

https://ria.ru/20210220/krym-1598265764.html

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россия, херсонская область , республика крым, украина, в мире