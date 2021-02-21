https://ria.ru/20210221/vaktsina-1598513313.html

ОАЭ передали в дар Палестине партию вакцины "Спутник V"

ОАЭ передали в дар Палестине партию вакцины "Спутник V"

Партия из 20 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в воскресенье в сектор Газа из ОАЭ в качестве дара, сообщает агентство Quds Net. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T20:46

2021-02-21T20:46

2021-02-21T20:46

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

ахмед абу зейд

коронавирусы

ближний восток

рафах (провинция)

российский фонд прямых инвестиций

фатх

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ГАЗА, 21 фев - РИА Новости. Партия из 20 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в воскресенье в сектор Газа из ОАЭ в качестве дара, сообщает агентство Quds Net.Ранее в четверг палестинский политик и депутат Мухаммед Дахлан заявил, что ОАЭ отправляют в сектор Газа в качестве дара партию, состоящую из 20 тысяч доз российской вакцины "Спутник V"."Этот груз вакцины будет передан министерству здравоохранения в Газе и создаст систему защиты для болеющих и пожилых людей, подверженных наиболее высокому риску заражения коронавирусом", - приводит агентство слова одного из лидеров движения ФАТХ Софьяна Абу Зейда."Это не первый раз, когда мы стоим на контрольно-пропускном пункте Рафах для получения помощи из ОАЭ благодаря усилиям депутата Мухаммеда Дахлана. Этот смелый шаг является дополнительной возможностью спасти наш народ в секторе Газа", - заявил заместитель министра по социальным вопросам в анклаве Гази Хамад.Ранее в среду российская дипмиссия в Палестине сообщила, что автомобили с двумя тысячами доз российской вакциной от коронавируса "Спутник V" прибыли в сектор Газа. В понедельник агентство WAFA сообщило, что министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела заявила, что Израиль препятствует поступлению с палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в сектор Газа российской вакцины от коронавируса "Спутник V". По ее словам, в понедельник партия вакцины, предназначенная для медицинских сотрудников, была отправлена в анклав, но Израиль воспрепятстовал их поступлению.Ранее в январе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597854776.html

ближний восток

рафах (провинция)

палестина

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ахмед абу зейд, коронавирусы, ближний восток, рафах (провинция), российский фонд прямых инвестиций, фатх, палестина, в мире