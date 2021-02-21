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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210221/vaktsina-1598513313.html
ОАЭ передали в дар Палестине партию вакцины "Спутник V"
ОАЭ передали в дар Палестине партию вакцины "Спутник V"
Партия из 20 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в воскресенье в сектор Газа из ОАЭ в качестве дара, сообщает агентство Quds Net. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T20:46
2021-02-21T20:46
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
ахмед абу зейд
коронавирусы
ближний восток
рафах (провинция)
российский фонд прямых инвестиций
фатх
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ГАЗА, 21 фев - РИА Новости. Партия из 20 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в воскресенье в сектор Газа из ОАЭ в качестве дара, сообщает агентство Quds Net.Ранее в четверг палестинский политик и депутат Мухаммед Дахлан заявил, что ОАЭ отправляют в сектор Газа в качестве дара партию, состоящую из 20 тысяч доз российской вакцины "Спутник V"."Этот груз вакцины будет передан министерству здравоохранения в Газе и создаст систему защиты для болеющих и пожилых людей, подверженных наиболее высокому риску заражения коронавирусом", - приводит агентство слова одного из лидеров движения ФАТХ Софьяна Абу Зейда."Это не первый раз, когда мы стоим на контрольно-пропускном пункте Рафах для получения помощи из ОАЭ благодаря усилиям депутата Мухаммеда Дахлана. Этот смелый шаг является дополнительной возможностью спасти наш народ в секторе Газа", - заявил заместитель министра по социальным вопросам в анклаве Гази Хамад.Ранее в среду российская дипмиссия в Палестине сообщила, что автомобили с двумя тысячами доз российской вакциной от коронавируса "Спутник V" прибыли в сектор Газа. В понедельник агентство WAFA сообщило, что министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела заявила, что Израиль препятствует поступлению с палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в сектор Газа российской вакцины от коронавируса "Спутник V". По ее словам, в понедельник партия вакцины, предназначенная для медицинских сотрудников, была отправлена в анклав, но Израиль воспрепятстовал их поступлению.Ранее в январе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
https://ria.ru/20210217/vaktsina-1597854776.html
ближний восток
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, ахмед абу зейд, коронавирусы, ближний восток, рафах (провинция), российский фонд прямых инвестиций, фатх, палестина, в мире

ОАЭ передали в дар Палестине партию вакцины "Спутник V"

20:46 21.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкДоставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал "Москва Карго"
Доставка вакцины Sputnik V на склад в грузовой терминал Москва Карго - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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ГАЗА, 21 фев - РИА Новости. Партия из 20 тысяч доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V" прибыла в воскресенье в сектор Газа из ОАЭ в качестве дара, сообщает агентство Quds Net.
Ранее в четверг палестинский политик и депутат Мухаммед Дахлан заявил, что ОАЭ отправляют в сектор Газа в качестве дара партию, состоящую из 20 тысяч доз российской вакцины "Спутник V".
"Этот груз вакцины будет передан министерству здравоохранения в Газе и создаст систему защиты для болеющих и пожилых людей, подверженных наиболее высокому риску заражения коронавирусом", - приводит агентство слова одного из лидеров движения ФАТХ Софьяна Абу Зейда.
"Это не первый раз, когда мы стоим на контрольно-пропускном пункте Рафах для получения помощи из ОАЭ благодаря усилиям депутата Мухаммеда Дахлана. Этот смелый шаг является дополнительной возможностью спасти наш народ в секторе Газа", - заявил заместитель министра по социальным вопросам в анклаве Гази Хамад.
Шприц и ампула на фоне логотипа вакцины Спутник V - РИА Новости, 1920, 17.02.2021
17 февраля, 15:13Распространение коронавируса
В сектор Газа прибыли автомобили с российской вакциной "Спутник V"
Ранее в среду российская дипмиссия в Палестине сообщила, что автомобили с двумя тысячами доз российской вакциной от коронавируса "Спутник V" прибыли в сектор Газа. В понедельник агентство WAFA сообщило, что министр здравоохранения Палестины Май эль-Кела заявила, что Израиль препятствует поступлению с палестинских территорий на Западном берегу реки Иордан в сектор Газа российской вакцины от коронавируса "Спутник V". По ее словам, в понедельник партия вакцины, предназначенная для медицинских сотрудников, была отправлена в анклав, но Израиль воспрепятстовал их поступлению.
Ранее в январе Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Палестина первой на Ближнем Востоке зарегистрировала российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19Ахмед Абу ЗейдКоронавирусыБлижний ВостокРафах (провинция)Российский фонд прямых инвестицийФАТХПалестинаВ мире
 
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