https://ria.ru/20210221/ukraina-1598480147.html
Раскрыт худший сценарий для Украины
Раскрыт худший сценарий для Украины
Опрошенные изданием "Апостроф" эксперты перечислили сценарии развития Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T15:05
2021-02-21T15:05
2021-02-21T17:17
мвф
украина
в мире
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Опрошенные изданием "Апостроф" эксперты перечислили сценарии развития Украины после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом.Ранее миссия МВФ в стране завершила работу из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой, а также работой Нацбанка. В заявлении постпреда МВФ на Украине, опубликованном неделю назад, говорилось, что миссия фонда закончила работу в стране без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса заявил, что у Украины есть сейчас запас прочности до лета. "В ближайшие несколько месяцев, возможно, даже до лета, мы сможем пропетлять и проблем не почувствуем", — сказал он. С ним согласился старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Вадим Иосуб. По его мнению, если весной Украина выполнит требования фонда, то к лету получит следующий транш и сможет избежать серьезных проблем, но без помощи МВФ следует ожидать заметного ухудшения ситуации. Прежде всего отсутствие финансирования, по словам эксперта, влечет сохранение имеющихся проблем: продолжат процветать коррупция, олигархия и карманное правосудие. "А для украинцев это будет означать постоянную бедность по примеру латиноамериканских стран", — предостерег экономист.Если в стране сохранится коррупция на нынешнем уровне, на Украину не придут инвестиции, а займы придется брать под более высокие проценты, что приведет к удорожанию обслуживания госдолга на миллиард долларов ежегодно, пояснил Иосуб. Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак обратил внимание на то, что к программе сотрудничества с МВФ привязаны другие займы Украины — макрофинансовая помощь от ЕС и два транша от Всемирного банка. В сумме это 1,3 миллиарда долларов. "То есть можно считать, что страна осталась без финансирования", — сказал Орыщак.Отказ от сотрудничества с МВФ грозит Украине "наихудшим сценарием". Речь идет о сокращении инвестиций, трудностях с покрытием дефицита бюджета, удорожании обслуживания госдолга и снижении резервов, предупредил Иосуб. Фурса прогнозирует серьезный удар по экономике и курсу национальной валюты, если до конца года Киев не возобновит программу сотрудничества с МВФ. "Часть денег будет браться из резервов Нацбанка, забираться ликвидность у банков — то есть будет элемент эмиссии. Будет удар по экономике, удар по гривне", — объяснил эксперт. По словам эксперта, даже если не произойдет "обвала в самый низ", валютный курс вполне может упасть на десять процентов и дойти до уровня 30 гривен за доллар.Орыщак же допустил, что Украина просто не сможет обслуживать и погашать долги. "Без внешнего кредитования вопрос дефолта страны открыт", — констатировал он, добавив при этом, что такое возможно уже в следующем году.Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху. Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предрек стране "экономическую мясорубку" на фоне кризиса в мире из-за пандемии.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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мвф, украина, в мире
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Опрошенные изданием "Апостроф
" эксперты перечислили сценарии развития Украины
после приостановки сотрудничества с Международным валютным фондом.
Ранее миссия МВФ в стране завершила работу из-за ряда вопросов, связанных с борьбой с коррупцией, судебной реформой, а также работой Нацбанка. В заявлении постпреда МВФ
на Украине, опубликованном неделю назад, говорилось, что миссия фонда закончила работу в стране без результата. В фонде отметили, что для завершения первого пересмотра программы нужен больший прогресс.
Инвестиционный банкир и финансовый аналитик Сергей Фурса заявил, что у Украины есть сейчас запас прочности до лета.
"В ближайшие несколько месяцев, возможно, даже до лета, мы сможем пропетлять и проблем не почувствуем", — сказал он.
С ним согласился старший аналитик инвестиционной компании "Альпари" Вадим Иосуб. По его мнению, если весной Украина выполнит требования фонда, то к лету получит следующий транш и сможет избежать серьезных проблем, но без помощи МВФ следует ожидать заметного ухудшения ситуации. Прежде всего отсутствие финансирования, по словам эксперта, влечет сохранение имеющихся проблем: продолжат процветать коррупция, олигархия и карманное правосудие.
"А для украинцев это будет означать постоянную бедность по примеру латиноамериканских стран", — предостерег экономист.
Если в стране сохранится коррупция на нынешнем уровне, на Украину не придут инвестиции, а займы придется брать под более высокие проценты, что приведет к удорожанию обслуживания госдолга на миллиард долларов ежегодно, пояснил Иосуб.
Аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак обратил внимание на то, что к программе сотрудничества с МВФ привязаны другие займы Украины — макрофинансовая помощь от ЕС и два транша от Всемирного банка. В сумме это 1,3 миллиарда долларов.
"То есть можно считать, что страна осталась без финансирования", — сказал Орыщак.
Отказ от сотрудничества с МВФ грозит Украине "наихудшим сценарием". Речь идет о сокращении инвестиций, трудностях с покрытием дефицита бюджета, удорожании обслуживания госдолга и снижении резервов, предупредил Иосуб.
Фурса прогнозирует серьезный удар по экономике и курсу национальной валюты, если до конца года Киев
не возобновит программу сотрудничества с МВФ.
"Часть денег будет браться из резервов Нацбанка, забираться ликвидность у банков — то есть будет элемент эмиссии. Будет удар по экономике, удар по гривне", — объяснил эксперт.
По словам эксперта, даже если не произойдет "обвала в самый низ", валютный курс вполне может упасть на десять процентов и дойти до уровня 30 гривен за доллар.
Орыщак же допустил, что Украина просто не сможет обслуживать и погашать долги.
"Без внешнего кредитования вопрос дефолта страны открыт", — констатировал он, добавив при этом, что такое возможно уже в следующем году.
Украинские политики и эксперты неоднократно указывали на бедственное положение экономики страны. Так, экс-премьер, лидер партии "Батькивщина
" Юлия Тимошенко
назвала курс нынешних властей причиной "полного коллапса". Кроме того, она критиковала правительство из-за закона о рынке земли, который, по ее словам, в перспективе грозит стране "африканским голодом". В свою очередь, депутат Рады от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь
" Вадим Рабинович
называл кредитные программы МВФ на Украине капитуляцией, а его коллега по партии Виктор Медведчук
увидел в политике властей движение к экономическому и социальному краху. Директор Института развития экономики Украины Александр Гончаров предрек стране "экономическую мясорубку" на фоне кризиса в мире из-за пандемии.
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