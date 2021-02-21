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В СК рассказали об убийстве матерью двух детей в Москве
В СК рассказали об убийстве матерью двух детей в Москве
Женщина убила двух своих детей в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T01:35
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следственный комитет россии (ск рф)
москва
происшествия
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Женщина убила двух своих детей в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.По версии следствия, 20 февраля 2021 года женщина в квартире одного из домов по Ясному проезду убила двух своих детей 3 и 11 лет. После этого она несколько раз ранила себя в области шеи. Подозреваемая госпитализирована, ей оказывается помощь.На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, допрашиваются отец детей и соседи. Также назначены судебно-медицинские экспертизы.Руководитель главного следственного управления Андрей Стрижов взял ход расследования на личный контроль.
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следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия

В СК рассказали об убийстве матерью двух детей в Москве

01:35 21.02.2021 (обновлено: 05:07 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновСлужебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ
Служебный автомобиль возле здания Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Женщина убила двух своих детей в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.
По версии следствия, 20 февраля 2021 года женщина в квартире одного из домов по Ясному проезду убила двух своих детей 3 и 11 лет. После этого она несколько раз ранила себя в области шеи. Подозреваемая госпитализирована, ей оказывается помощь.
"Следственными органами Главного следственного управления СК РФ по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления... убийство двух малолетних", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, допрашиваются отец детей и соседи. Также назначены судебно-медицинские экспертизы.
Руководитель главного следственного управления Андрей Стрижов взял ход расследования на личный контроль.
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