https://ria.ru/20210221/ubiystvo-1598438670.html

В СК рассказали об убийстве матерью двух детей в Москве

В СК рассказали об убийстве матерью двух детей в Москве

Женщина убила двух своих детей в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T01:35

2021-02-21T01:35

2021-02-21T05:07

следственный комитет россии (ск рф)

москва

происшествия

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Женщина убила двух своих детей в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.По версии следствия, 20 февраля 2021 года женщина в квартире одного из домов по Ясному проезду убила двух своих детей 3 и 11 лет. После этого она несколько раз ранила себя в области шеи. Подозреваемая госпитализирована, ей оказывается помощь.На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего, допрашиваются отец детей и соседи. Также назначены судебно-медицинские экспертизы.Руководитель главного следственного управления Андрей Стрижов взял ход расследования на личный контроль.

https://ria.ru/20210115/dagestan-1593231381.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), москва, происшествия