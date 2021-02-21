https://ria.ru/20210221/tyuning-1598437884.html

Юрист рассказал, что нельзя менять в собственном авто

Юрист рассказал, что нельзя менять в собственном авто

С 1 февраля автовладельцы вынуждены спрашивать разрешения на переобустройство в собственной машине. Так, любое допоборудование, не имеющее заводской... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T01:16

2021-02-21T01:16

2021-02-21T01:16

автомобили

авто

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/149948/51/1499485105_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_c4045cda7dda208d06314660c2f092cf.jpg

МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. С 1 февраля автовладельцы вынуждены спрашивать разрешения на переобустройство в собственной машине. Так, любое допоборудование, не имеющее заводской сертификации, придется сертифицировать в специально аккредитованной для этого лаборатории, рассказал агентству "Прайм" директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.По словам эксперта, в технических документах производителя автомобиля должна быть указана информация, например, о том, что на крышу транспорта можно установить багажник и уточнено, какой именно. Если производитель этого не указывает, придется дополнительно согласовывать возможность установки багажника на крыше и сертифицировать конкретную модель багажника. Придется получать разрешение даже на самую обычную антенну для радиоприемников.Он сравнил российский рынок тюнинга и автоаксессуаров с американским не в пользу первого и отметил, что новые правила ухудшат и без того непростое положение отечественного бизнеса.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

автомобили, авто