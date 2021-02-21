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Юрист рассказал, что нельзя менять в собственном авто
Юрист рассказал, что нельзя менять в собственном авто
С 1 февраля автовладельцы вынуждены спрашивать разрешения на переобустройство в собственной машине. Так, любое допоборудование, не имеющее заводской... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T01:16
2021-02-21T01:16
автомобили
авто
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. С 1 февраля автовладельцы вынуждены спрашивать разрешения на переобустройство в собственной машине. Так, любое допоборудование, не имеющее заводской сертификации, придется сертифицировать в специально аккредитованной для этого лаборатории, рассказал агентству "Прайм" директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.По словам эксперта, в технических документах производителя автомобиля должна быть указана информация, например, о том, что на крышу транспорта можно установить багажник и уточнено, какой именно. Если производитель этого не указывает, придется дополнительно согласовывать возможность установки багажника на крыше и сертифицировать конкретную модель багажника. Придется получать разрешение даже на самую обычную антенну для радиоприемников.Он сравнил российский рынок тюнинга и автоаксессуаров с американским не в пользу первого и отметил, что новые правила ухудшат и без того непростое положение отечественного бизнеса.
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автомобили, авто

Юрист рассказал, что нельзя менять в собственном авто

01:16 21.02.2021
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСотрудник ГИБДД проверяет багажник автомобиля водителя в рамках рейда "скрытых" патрулей ДПС в Москве
Сотрудник ГИБДД проверяет багажник автомобиля водителя в рамках рейда скрытых патрулей ДПС в Москве - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. С 1 февраля автовладельцы вынуждены спрашивать разрешения на переобустройство в собственной машине. Так, любое допоборудование, не имеющее заводской сертификации, придется сертифицировать в специально аккредитованной для этого лаборатории, рассказал агентству "Прайм" директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.
По словам эксперта, в технических документах производителя автомобиля должна быть указана информация, например, о том, что на крышу транспорта можно установить багажник и уточнено, какой именно. Если производитель этого не указывает, придется дополнительно согласовывать возможность установки багажника на крыше и сертифицировать конкретную модель багажника. Придется получать разрешение даже на самую обычную антенну для радиоприемников.
Он сравнил российский рынок тюнинга и автоаксессуаров с американским не в пользу первого и отметил, что новые правила ухудшат и без того непростое положение отечественного бизнеса.
"С моей точки зрения, для начала стоило бы заняться контролем за "скручиванием пробега", что является уголовным преступлением во многих странах и приравнивается к подделке документов, чем за контролем установки фаркопов и багажников", - упрекнул Груздев.
 
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