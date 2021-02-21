https://ria.ru/20210221/tyuning-1598437884.html
Юрист рассказал, что нельзя менять в собственном авто
Юрист рассказал, что нельзя менять в собственном авто
С 1 февраля автовладельцы вынуждены спрашивать разрешения на переобустройство в собственной машине. Так, любое допоборудование, не имеющее заводской... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T01:16
2021-02-21T01:16
2021-02-21T01:16
автомобили
авто
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/149948/51/1499485105_0:0:3017:1698_1920x0_80_0_0_c4045cda7dda208d06314660c2f092cf.jpg
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. С 1 февраля автовладельцы вынуждены спрашивать разрешения на переобустройство в собственной машине. Так, любое допоборудование, не имеющее заводской сертификации, придется сертифицировать в специально аккредитованной для этого лаборатории, рассказал агентству "Прайм" директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.По словам эксперта, в технических документах производителя автомобиля должна быть указана информация, например, о том, что на крышу транспорта можно установить багажник и уточнено, какой именно. Если производитель этого не указывает, придется дополнительно согласовывать возможность установки багажника на крыше и сертифицировать конкретную модель багажника. Придется получать разрешение даже на самую обычную антенну для радиоприемников.Он сравнил российский рынок тюнинга и автоаксессуаров с американским не в пользу первого и отметил, что новые правила ухудшат и без того непростое положение отечественного бизнеса.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/149948/51/1499485105_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_e2668d3364fe0266f02a04e928d84cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
автомобили, авто
МОСКВА, 21 фев – РИА Новости.
С 1 февраля автовладельцы вынуждены спрашивать разрешения на переобустройство в собственной машине. Так, любое допоборудование, не имеющее заводской сертификации, придется сертифицировать в специально аккредитованной для этого лаборатории, рассказал агентству "Прайм"
директор компании Gruzdev-analyze Александр Груздев.
По словам эксперта, в технических документах производителя автомобиля должна быть указана информация, например, о том, что на крышу транспорта можно установить багажник и уточнено, какой именно. Если производитель этого не указывает, придется дополнительно согласовывать возможность установки багажника на крыше и сертифицировать конкретную модель багажника. Придется получать разрешение даже на самую обычную антенну для радиоприемников.
Он сравнил российский рынок тюнинга и автоаксессуаров с американским не в пользу первого и отметил, что новые правила ухудшат и без того непростое положение отечественного бизнеса.
"С моей точки зрения, для начала стоило бы заняться контролем за "скручиванием пробега", что является уголовным преступлением во многих странах и приравнивается к подделке документов, чем за контролем установки фаркопов и багажников", - упрекнул Груздев.