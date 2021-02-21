https://ria.ru/20210221/tromboz-1598494488.html

Названы необычные признаки тромбоза

Названы необычные признаки тромбоза

Немецкие врачи перечислили необычные признаки тромбоза, требующие обследования у специалиста, пишет Focus. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T17:11

2021-02-21T17:11

2021-02-21T18:54

здоровье - общество

германия

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Немецкие врачи перечислили необычные признаки тромбоза, требующие обследования у специалиста, пишет Focus.Отмечается, что причинами этого заболевания могут стать нарушение свертываемости крови, повреждение внутренней сосудистой стенки или замедление кровотока. Причем чаще всего встречается глубокий тромбоз вен: он сопровождается такими симптомами, как мышечные боли, боль в икрах, судороги, изменение кожи на пораженном участке, ощущение "горячей ноги" и отек лодыжки.Однако встречается и так называемый тихий тромбоз, который часто диагностируется уже в опасной стадии и может привести к тромбоэмболии легочной артерии (внезапной закупорке ветвей или ствола легочной артерии тромбом). Специалисты отмечают, что для тихого тромбоза характерны затрудненное дыхание, одышка, проблемы с кровообращением вплоть до обморока. Врачи предупреждают, что эти симптомы требуют быстрого реагирования и обращения за медицинской помощью для предотвращения шока и сердечной недостаточности.

https://ria.ru/20210220/vrach-1598347854.html

германия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество, германия