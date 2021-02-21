https://ria.ru/20210221/tromboz-1598494488.html
Названы необычные признаки тромбоза
Названы необычные признаки тромбоза
Немецкие врачи перечислили необычные признаки тромбоза, требующие обследования у специалиста, пишет Focus. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T17:11
2021-02-21T17:11
2021-02-21T18:54
здоровье - общество
германия
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Немецкие врачи перечислили необычные признаки тромбоза, требующие обследования у специалиста, пишет Focus.Отмечается, что причинами этого заболевания могут стать нарушение свертываемости крови, повреждение внутренней сосудистой стенки или замедление кровотока. Причем чаще всего встречается глубокий тромбоз вен: он сопровождается такими симптомами, как мышечные боли, боль в икрах, судороги, изменение кожи на пораженном участке, ощущение "горячей ноги" и отек лодыжки.Однако встречается и так называемый тихий тромбоз, который часто диагностируется уже в опасной стадии и может привести к тромбоэмболии легочной артерии (внезапной закупорке ветвей или ствола легочной артерии тромбом). Специалисты отмечают, что для тихого тромбоза характерны затрудненное дыхание, одышка, проблемы с кровообращением вплоть до обморока. Врачи предупреждают, что эти симптомы требуют быстрого реагирования и обращения за медицинской помощью для предотвращения шока и сердечной недостаточности.
https://ria.ru/20210220/vrach-1598347854.html
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здоровье - общество, германия
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости.
Немецкие врачи перечислили необычные признаки тромбоза, требующие обследования у специалиста, пишет Focus.
Отмечается, что причинами этого заболевания могут стать нарушение свертываемости крови, повреждение внутренней сосудистой стенки или замедление кровотока. Причем чаще всего встречается глубокий тромбоз вен: он сопровождается такими симптомами, как мышечные боли, боль в икрах, судороги, изменение кожи на пораженном участке, ощущение "горячей ноги" и отек лодыжки.
Однако встречается и так называемый тихий тромбоз, который часто диагностируется уже в опасной стадии и может привести к тромбоэмболии легочной артерии (внезапной закупорке ветвей или ствола легочной артерии тромбом). Специалисты отмечают, что для тихого тромбоза характерны затрудненное дыхание, одышка, проблемы с кровообращением вплоть до обморока. Врачи предупреждают, что эти симптомы требуют быстрого реагирования и обращения за медицинской помощью для предотвращения шока и сердечной недостаточности.