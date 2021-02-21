https://ria.ru/20210221/tramp-1598505067.html
Пенс отказался участвовать в мероприятии, где будет выступать Трамп
Пенс отказался участвовать в мероприятии, где будет выступать Трамп
Бывший вице-президент США Майк Пенс отклонил приглашение принять участие в мероприятии, на котором ожидается первое публичное выступление Дональда Трампа после... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T19:15
2021-02-21T19:15
2021-02-21T19:15
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс отклонил приглашение принять участие в мероприятии, на котором ожидается первое публичное выступление Дональда Трампа после истечения его президентского срока, сообщает в воскресенье телеканала Fox News со ссылкой на источники.Организаторы ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) предложили ему выступить с речью, однако Пенс отказался.Мероприятие пройдет в Орландо 28 февраля. По информации издания The Hill, Трамп выступит в последний день конференции. Как ожидается, он будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения, а также выступит с критикой миграционной политики президента Джо Байдена.
https://radiosputnik.ria.ru/20210220/tramp-1598388946.html
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майк пенс, орландо, дональд трамп, джо байден, сша, в мире