https://ria.ru/20210221/tramp-1598505067.html

Пенс отказался участвовать в мероприятии, где будет выступать Трамп

Пенс отказался участвовать в мероприятии, где будет выступать Трамп

Бывший вице-президент США Майк Пенс отклонил приглашение принять участие в мероприятии, на котором ожидается первое публичное выступление Дональда Трампа после... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T19:15

2021-02-21T19:15

2021-02-21T19:15

майк пенс

орландо

дональд трамп

джо байден

сша

в мире

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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс отклонил приглашение принять участие в мероприятии, на котором ожидается первое публичное выступление Дональда Трампа после истечения его президентского срока, сообщает в воскресенье телеканала Fox News со ссылкой на источники.Организаторы ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) предложили ему выступить с речью, однако Пенс отказался.Мероприятие пройдет в Орландо 28 февраля. По информации издания The Hill, Трамп выступит в последний день конференции. Как ожидается, он будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения, а также выступит с критикой миграционной политики президента Джо Байдена.

https://radiosputnik.ria.ru/20210220/tramp-1598388946.html

орландо

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк пенс, орландо, дональд трамп, джо байден, сша, в мире