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Пенс отказался участвовать в мероприятии, где будет выступать Трамп
Пенс отказался участвовать в мероприятии, где будет выступать Трамп
Бывший вице-президент США Майк Пенс отклонил приглашение принять участие в мероприятии, на котором ожидается первое публичное выступление Дональда Трампа после... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T19:15
2021-02-21T19:15
майк пенс
орландо
дональд трамп
джо байден
сша
в мире
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс отклонил приглашение принять участие в мероприятии, на котором ожидается первое публичное выступление Дональда Трампа после истечения его президентского срока, сообщает в воскресенье телеканала Fox News со ссылкой на источники.Организаторы ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) предложили ему выступить с речью, однако Пенс отказался.Мероприятие пройдет в Орландо 28 февраля. По информации издания The Hill, Трамп выступит в последний день конференции. Как ожидается, он будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения, а также выступит с критикой миграционной политики президента Джо Байдена.
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майк пенс, орландо, дональд трамп, джо байден, сша, в мире

Пенс отказался участвовать в мероприятии, где будет выступать Трамп

19:15 21.02.2021
 
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс
Президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© AP Photo / Evan Vucci
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МОСКВА, 21 фев – РИА Новости. Бывший вице-президент США Майк Пенс отклонил приглашение принять участие в мероприятии, на котором ожидается первое публичное выступление Дональда Трампа после истечения его президентского срока, сообщает в воскресенье телеканала Fox News со ссылкой на источники.
Организаторы ежегодной конференции консервативных политических действий (CPAC) предложили ему выступить с речью, однако Пенс отказался.
Мероприятие пройдет в Орландо 28 февраля. По информации издания The Hill, Трамп выступит в последний день конференции. Как ожидается, он будет говорить о будущем Республиканской партии и консервативного движения, а также выступит с критикой миграционной политики президента Джо Байдена.
Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
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Майк ПенсОрландоДональд ТрампДжо БайденСШАВ мире
 
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