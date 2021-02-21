https://ria.ru/20210221/test-1598460151.html
Россия зарегистрировала тест-систему на "британский" штамм коронавируса
Россия зарегистрировала тест-систему на "британский" штамм коронавируса
Росздравнадзор зарегистрировал первую в стране тест-систему для определения мутаций, характерных для "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T11:16
2021-02-21T11:16
2021-02-21T13:03
алла самойлова
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Росздравнадзор зарегистрировал первую в стране тест-систему для определения мутаций, характерных для "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте ведомства.Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова уточнила, что это ПЦР-тест. Этим же методом берут анализ и на другие штаммы.Систему разработали специалисты Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России совместно с компанией ДНК-технологии. По словам Самойловой, методика показала высокую эффективность и достоверность результатов.С недавних пор в мире начали распространяться новые штаммы SARS-CoV-2: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15. Предварительные исследования показали, что вариант коронавируса из ЮАР, как и выявленный в Великобритании, более заразный.Однако официальных данных о том, как они влияют на тяжесть заболевания или смертность, пока нет.
https://ria.ru/20210220/proiskhozhdenie-1598383664.html
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алла самойлова, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)