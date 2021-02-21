Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210221/test-1598460151.html
Россия зарегистрировала тест-систему на "британский" штамм коронавируса
Россия зарегистрировала тест-систему на "британский" штамм коронавируса
Росздравнадзор зарегистрировал первую в стране тест-систему для определения мутаций, характерных для "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом... РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T11:16
2021-02-21T13:03
алла самойлова
распространение коронавируса
новый штамм коронавируса в британии
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596665653_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_354107c26ce8f84e7e321489680ed4e7.jpg
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Росздравнадзор зарегистрировал первую в стране тест-систему для определения мутаций, характерных для "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте ведомства.Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова уточнила, что это ПЦР-тест. Этим же методом берут анализ и на другие штаммы.Систему разработали специалисты Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России совместно с компанией ДНК-технологии. По словам Самойловой, методика показала высокую эффективность и достоверность результатов.С недавних пор в мире начали распространяться новые штаммы SARS-CoV-2: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15. Предварительные исследования показали, что вариант коронавируса из ЮАР, как и выявленный в Великобритании, более заразный.Однако официальных данных о том, как они влияют на тяжесть заболевания или смертность, пока нет.
https://ria.ru/20210220/proiskhozhdenie-1598383664.html
https://ria.ru/20210221/immunitet-1598442273.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/09/1596665653_276:0:3007:2048_1920x0_80_0_0_292af554e01e386ad93858c9b3451778.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алла самойлова, новый штамм коронавируса в британии, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

Россия зарегистрировала тест-систему на "британский" штамм коронавируса

11:16 21.02.2021 (обновлено: 13:03 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Евгений КозыревСотрудница в физико-химической лаборатории
Сотрудница в физико-химической лаборатории - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Евгений Козырев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Росздравнадзор зарегистрировал первую в стране тест-систему для определения мутаций, характерных для "британского" штамма коронавируса SARS-CoV-2. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова уточнила, что это ПЦР-тест. Этим же методом берут анализ и на другие штаммы.
Коронавирус 2019-nCoV - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 17:17
Попова высказалась о происхождении коронавируса
Систему разработали специалисты Национального исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии им. Кулакова Минздрава России совместно с компанией ДНК-технологии. По словам Самойловой, методика показала высокую эффективность и достоверность результатов.
С недавних пор в мире начали распространяться новые штаммы SARS-CoV-2: британский обнаружили уже в 86 странах, южноафриканский — в 44, а бразильский/японский — в 15. Предварительные исследования показали, что вариант коронавируса из ЮАР, как и выявленный в Великобритании, более заразный.
Однако официальных данных о том, как они влияют на тяжесть заболевания или смертность, пока нет.
Отделение для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
Вчера, 04:35Распространение коронавируса
Австрийские ученые уточнили сроки сохранения иммунитета к коронавирусу
 
Распространение коронавирусаАлла СамойловаНовый штамм коронавируса в БританииКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:19В Китае заявили, что никогда не вмешивались во внутренние дела США
05:06В Китае заявили о намерении восстанавливать диалог с США
04:35Посольство РФ оценило высылку экс-охранника нацистского концлагеря из США
04:23Ученый объяснил, когда следует вакцинироваться переболевшим COVID-19
04:19Премьер Словакии поторопил кабмин с закупкой вакцины "Спутник V"
04:16Глава МИД Китая обвинил администрацию Трампа в ухудшении отношений с США
03:35В США проверят лайнеры Boeing 777 после ЧП в Колорадо
03:13Раскрыта польза очков во время пандемии коронавируса
03:08Источник: с Восточного в 2021 году могут запустить еще два "Союза-2"
03:05"Яблоко" надеется на восстановление фонтана Витали на Лубянке
02:44Египет и Палестина будут развивать газовое месторождение в секторе Газа
02:29Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах
02:28Эксперт объяснил, как проверить авто из вторых рук перед покупкой
02:21Рааб призовет СПЧ ООН отреагировать на "нарушения прав человека" в России
02:07Названа опасность совместного использования аккаунтов
01:36В Египте чиновница присваивала улицам города имена мужа и его родни
01:27Раскрыты подробности убийства двух детей в Москве
01:16Россияне определили лучшие поезда 2020 года
01:16Юрист рассказал, что делать с "лишней" зарплатой
01:04Жириновский объяснил свою идею ограничить вес россиян
Лента новостейМолния