https://ria.ru/20210221/terminator-1598468549.html

В УВЗ рассказали об испытаниях БМПТ "Терминатор"

В УВЗ рассказали об испытаниях БМПТ "Терминатор"

Минобороны России, предположительно, в течение 2021 года должно определиться с решением о серийных закупках боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор",... РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T13:05

2021-02-21T13:05

2021-02-21T14:02

новое оружие россии

россия

вооруженные силы рф

бмпу "терминатор"

уралвагонзавод

казахстан

технологии

безопасность

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АБУ-ДАБИ, 21 фев - РИА Новости. Минобороны России, предположительно, в течение 2021 года должно определиться с решением о серийных закупках боевых машин поддержки танков (БМПТ) "Терминатор", заявил в воскресенье РИА Новости в ходе выставки вооружений IDEX-2021 гендиректор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод") Андрей Терликов."Проходит войсковая апробация ("Терминаторов" – ред.), изучается модель применения этих машин, как машина вписывается в войсковые порядки, мы в постоянном контакте с военным ведомством, участвуем в этих испытаниях. Я думаю, в течение 2021 года все участники испытаний сделают для себя необходимые выводы", - сказал он, отвечая на вопрос о перспективах серийных закупок российской армией данных машин."Терминатор" - многоцелевая высокозащищенная боевая гусеничная машина огневой поддержки, имеющая мощное вооружение, современные приборы управления огнем и высокую маневренность. Способен поражать легкобронированные цели, танки и БМП, совместно с войсковой ПВО вести борьбу с вертолетами и низколетящими малоскоростными самолетами противника.БМПТ "Терминатор" предназначена для ведения маневренных боевых действий в составе танковых и мотострелковых подразделений в качестве многоцелевого боевого средства в условиях применения ядерного оружия и других видов оружия массового поражения. Первый контракт на ее поставку в ВС РФ был заключен в 2018 году, до этого в 2011 году 10 таких машин приобрел Казахстан.

https://ria.ru/20210221/armata-1598467896.html

https://ria.ru/20191003/1559346986.html

россия

казахстан

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россия, вооруженные силы рф, бмпу "терминатор", уралвагонзавод, казахстан, технологии, безопасность