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Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе
Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе
Гибель людей в Техасе из-за отключения электричества можно было предотвратить, такое мнение, как сообщил телеканал CNN, выразил создатель Microsoft Билл Гейтс. РИА Новости, 21.02.2021
2021-02-21T02:46
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сша
техас
в мире
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Гибель людей в Техасе из-за отключения электричества можно было предотвратить, такое мнение, как сообщил телеканал CNN, выразил создатель Microsoft Билл Гейтс.Миллиардер ответил на утверждение губернатора Техаса Грега Эбботта о том, что в массовом отключении электроэнергии виновато обмерзание ветряных установок. По мнению Гейтса, проблема заключалась в электростанциях, работающих на природном газе.Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас. По данным портала Poweroutage.com, 261,9 тысячи человек остаются без электричества в стране.
https://ria.ru/20210219/tekhas-1598244857.html
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билл гейтс, сша, техас, в мире

Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе

02:46 21.02.2021 (обновлено: 02:49 21.02.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБилл Гейтс
Билл Гейтс - РИА Новости, 1920, 21.02.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Гибель людей в Техасе из-за отключения электричества можно было предотвратить, такое мнение, как сообщил телеканал CNN, выразил создатель Microsoft Билл Гейтс.
Миллиардер ответил на утверждение губернатора Техаса Грега Эбботта о том, что в массовом отключении электроэнергии виновато обмерзание ветряных установок. По мнению Гейтса, проблема заключалась в электростанциях, работающих на природном газе.
"Это не из-за зависимости от возобновляемых (источников энергии)... Это электростанции на природном газе, которые не были погодостойкими. Они могли бы быть. Это стоит денег, и было принято компромиссное решение, но оно не сработало, и трагично то, что это привело к гибели людей", - заявил Гейтс.
Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас. По данным портала Poweroutage.com, 261,9 тысячи человек остаются без электричества в стране.
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