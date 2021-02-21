https://ria.ru/20210221/tekhas-1598440505.html

Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе

Билл Гейтс объяснил энергетический коллапс в Техасе

Гибель людей в Техасе из-за отключения электричества можно было предотвратить, такое мнение, как сообщил телеканал CNN, выразил создатель Microsoft Билл Гейтс. РИА Новости, 21.02.2021

2021-02-21T02:46

2021-02-21T02:46

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техас

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МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Гибель людей в Техасе из-за отключения электричества можно было предотвратить, такое мнение, как сообщил телеканал CNN, выразил создатель Microsoft Билл Гейтс.Миллиардер ответил на утверждение губернатора Техаса Грега Эбботта о том, что в массовом отключении электроэнергии виновато обмерзание ветряных установок. По мнению Гейтса, проблема заключалась в электростанциях, работающих на природном газе.Необычно холодная и снежная погода охватила ряд регионов США, жертвами холодов стали по меньшей мере 58 человек. В числе наиболее пострадавших штатов оказался Техас. По данным портала Poweroutage.com, 261,9 тысячи человек остаются без электричества в стране.

https://ria.ru/20210219/tekhas-1598244857.html

сша

техас

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2021

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билл гейтс, сша, техас, в мире